https://arabic.sputniknews.com/20211222/أنباء-عن-وفاة-سفير-إيران-لدى-أنصار-لله-جراء-إصابته-بغارة-للتحالف-وطهران-تعلق-1054434177.html

أنباء عن وفاة سفير إيران لدى أنصار لله جراء إصابته بغارة للتحالف... وطهران تعلق

أنباء عن وفاة سفير إيران لدى أنصار لله جراء إصابته بغارة للتحالف... وطهران تعلق

ردت وزارة الخارجية الإيرانية، على التقارير التي تحدثت عن وفاة سفيرها لدى جماعة أنصار لله في اليمن، حسن إيرلو، جراء إصابته بغارة للتحالف العربي بقيادة المملكة... 22.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-22T08:01+0000

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نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إصابة إيرلو، في هجمات قوات التحالف بقيادة السعودية، مؤكدا أن هذه "إدعاءات وافتراءات وتلفيقات إعلامية".وكان موقع كيهان الإيراني، زعم أمس الثلاثاء أن إيرلو أصيب بجروح في قصف للتحالف في مناطق الصراع مع أنصار الله، وإن مغادرته اليمن للعلاج جراء إصابته بفيروس كورونا هي أخبار كاذبة.وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الثلاثاء، وفاة السفير الإيراني لدى أنصار الله في اليمن، حسن إيرلو، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن "إيرلو أصيب بفيروس كورونا في محل مهمته في اليمن، وعاد إلى البلاد للأسف في ظروف غير مواتية بسبب التعاون المتأخر من بعض الدول"، مشيرا إلى أنه "استشهد فجر اليوم على الرغم من استخدام جميع مراحل العلاج لتحسين حالته الصحية"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، قالت السبت الماضي، إن إيران بصدد إجلاء مبعوثها إلى جماعة "أنصار الله" اليمنية بعد إصابته بكوفيد-19. وقال متحدث باسم "أنصار الله"، إن السعودية والعراق يساعدان في نقل المبعوث حسن إيرلو.وقالت: "نظرا لضرورة توفير الرعاية الطبية العاجلة له، فقد قامت الخارجية الإيرانية ببعض الاتصالات والمشاورات اللازمة مع عدد من دول المنطقة، وبالتالي توفرت الظروف المبدئية اللازمة، ويتم حاليا نقل السفير الإيراني إلى البلاد".وقال محمد عبد السلام، المتحدث باسم "أنصار الله" عبر حسابه على "تويتر": "تفاهم إيراني سعودي عبر بغداد تم بموجبه نقل السفير الإيراني بصنعاء على متن طائرة عراقية وذلك لظروفه الصحية"، وفقا لـ"رويترز"

https://arabic.sputniknews.com/20211222/السعودية-ترد-على-اتهامات-إيران-بشأن-وفاة-سفيرها-لدى-أنصار-الله-وطهران-تتخذ-أَول-خطوة-ضد-الرياض-1054432219.html

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