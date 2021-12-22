https://arabic.sputniknews.com/20211222/أنصار-الله-تدعو-إلى-محاسبة-السعودية-والإمارات-ويتهمهما-بالتسبب-في-وفاة-السفير-الإيراني-لديها-1054437659.html

"أنصار الله" تدعو إلى محاسبة السعودية والإمارات ويتهمهما بالتسبب في وفاة السفير الإيراني لديها

"أنصار الله" تدعو إلى محاسبة السعودية والإمارات ويتهمهما بالتسبب في وفاة السفير الإيراني لديها

دعا وزير الخارجية اليمني، التابع لجماعة أنصار الله في صنعاء، هشام شرف إلى محاسبة تحالف السعودية والامارات ومن يقف خلفهما، واصفا عدم السماح للسفير الإيراني لدى... 22.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-22T09:41+0000

2021-12-22T09:41+0000

2021-12-22T09:41+0000

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وقال شرف، في تصريحات مع وكالة فارس الإيرانية، إن إيرلو عزز أواصر الروابط والتضامن بين طهران وصنعاء وكان نقطة تحول في تعامل الدبلوماسية اليمنية مع العالم من خلال التنسيق اليمني الإيراني في أكثر من محفل إقليمي ودولي.وأكد أن السبب الرئيسي في وفاته هو عدم السماح له بالسفر لتلقي العلاج في الخارج، مشيرا إلى أن ذلك ساعد في زيادة تأثير مرض كورونا عليه.وشدد على ضرورة محاسبة تحالف السعودية والإمارات ومن يقف خلفهما بسبب التعاون المتأخر لعودة السفير إلى إيران في ظروف غير مواتية، مشيرا إلى ما وصفها "إدعاءات إعلام العدوان بأنه مات مصابا بسبب حادث قصف".واعتبر شرف، ما حدث للسفير الإيراني لدى أنصار الله، حسن إيرلو، تجاوز للأعراف الدبلوماسية في التعامل مع كل الدبلوماسيين خلال فترات الحروب.وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الثلاثاء، وفاة السفير الإيراني لدى أنصار الله في اليمن، حسن إيرلو، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن "إيرلو أصيب بفيروس كورونا في محل مهمته في اليمن، وعاد إلى البلاد للأسف في ظروف غير مواتية بسبب التعاون المتأخر من بعض الدول"، مشيرا إلى أنه "استشهد فجر اليوم على الرغم من استخدام جميع مراحل العلاج لتحسين حالته الصحية"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، قالت السبت الماضي، إن إيران بصدد إجلاء مبعوثها إلى جماعة "أنصار الله" اليمنية بعد إصابته بكوفيد-19. وقال متحدث باسم "أنصار الله"، إن السعودية والعراق يساعدان في نقل المبعوث حسن إيرلو.وقالت: "نظرا لضرورة توفير الرعاية الطبية العاجلة له، فقد قامت الخارجية الإيرانية ببعض الاتصالات والمشاورات اللازمة مع عدد من دول المنطقة، وبالتالي توفرت الظروف المبدئية اللازمة، ويتم حاليا نقل السفير الإيراني إلى البلاد".وقال محمد عبد السلام، المتحدث باسم "أنصار الله" عبر حسابه على "تويتر": "تفاهم إيراني سعودي عبر بغداد تم بموجبه نقل السفير الإيراني بصنعاء على متن طائرة عراقية وذلك لظروفه الصحية"، وفقا لـ"رويترز"

https://arabic.sputniknews.com/20211222/أنباء-عن-وفاة-سفير-إيران-لدى-أنصار-لله-جراء-إصابته-بغارة-للتحالف-وطهران-تعلق-1054434177.html

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