"أوبو" تسجل براءة اختراع خاتم ذكي

وقال موقع "gizmochina" إن ابتكار أوبو لخاتمها الذكي الجديد يعد التطور الطبيعي للصناعات التكنولوجية، بعد أن بدأ البشر بالخادم العملاق، ثم الكمبيوتر، ثم الهاتف الذكي، ثم الساعة الذكية، حان الآن وقت تقديم تكنولوجيا أكثر دقة في شكل خاتم ذكي حول إصبع المستخدم.وأوضح الموقع أن خاتم أوبو الذكي يختلف تمام عن تقنية خاوتم ذكية كان قد تم إصدارها عام 2017، حيث يعتبر هذا الخاتم ملحق وليس منتجا إلكترونيا منفصل، ومن المفترض أن يكون إضافة عصرية للنظارات الذكية.يشار إلى أن نظارات "أوبو" تتميز بتصميم عصري تدعم تقنية الواقع المساعد، وتزن أقل من 30 غراما، وتقدم مهام مثل إشعارات الطقس والجدول الزمني للأعمال وتطبيقات الصحة، وجهاز الملقن الذي سيفيد المستخدمين فيما يتعلق بالعروض التقديمية والعديد من المهام الأخرى.وفي وقت سابق، طورت شركة فنلندية ناشئة خواتم ذكية قادرة على التنبؤ بإصابة حاملها بـ"كوفيد-19"، حتى لو كان مصابا بأعراض خفيفة، وذلك بقياس درجة حرارته.وبحسب صحيفة "ساينتيفيك ريبروتس" العلمية، فإن خواتم شركة "أورا" قادرة على تسجيل درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب ومعدل التنفس ومستويات النشاط عند الإنسان.وأجرى خبراء من جامعة كاليفورنيا ومعمل "ميت لينكولن" دراسات على بيانات 50 شخصا يمتلكون خواتم الاستشعار من تطوير الشركة الفنلندية، وكانوا مصابين بفيروس "كورونا" المستجد قبل الدراسة.
حصلت شركة "أوبو" عملاق الصناعات التكنولوجية على براءة اختراع خاتم ذكي جديد ليكون إضافة لنظاراتها الذكية التي أعلنت عنها الأسبوع الماضي.
وقال موقع "gizmochina" إن ابتكار أوبو لخاتمها الذكي الجديد يعد التطور الطبيعي للصناعات التكنولوجية، بعد أن بدأ البشر بالخادم العملاق، ثم الكمبيوتر، ثم الهاتف الذكي، ثم الساعة الذكية، حان الآن وقت تقديم تكنولوجيا أكثر دقة في شكل خاتم ذكي حول إصبع المستخدم.
وأوضح الموقع أن خاتم أوبو الذكي يختلف تمام عن تقنية خاوتم ذكية كان قد تم إصدارها عام 2017، حيث يعتبر هذا الخاتم ملحق وليس منتجا إلكترونيا منفصل، ومن المفترض أن يكون إضافة عصرية للنظارات الذكية.
يشار إلى أن نظارات "أوبو" تتميز بتصميم عصري تدعم تقنية الواقع المساعد، وتزن أقل من 30 غراما، وتقدم مهام مثل إشعارات الطقس والجدول الزمني للأعمال وتطبيقات الصحة، وجهاز الملقن الذي سيفيد المستخدمين فيما يتعلق بالعروض التقديمية والعديد من المهام الأخرى.
وفي وقت سابق، طورت شركة فنلندية ناشئة خواتم ذكية قادرة على التنبؤ بإصابة حاملها بـ"كوفيد-19"، حتى لو كان مصابا بأعراض خفيفة، وذلك بقياس درجة حرارته.
وبحسب صحيفة "ساينتيفيك ريبروتس" العلمية، فإن خواتم شركة "أورا" قادرة على تسجيل درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب ومعدل التنفس ومستويات النشاط عند الإنسان.
وأجرى خبراء من جامعة كاليفورنيا ومعمل "ميت لينكولن" دراسات على بيانات 50 شخصا يمتلكون خواتم الاستشعار من تطوير الشركة الفنلندية، وكانوا مصابين بفيروس "كورونا" المستجد قبل الدراسة.