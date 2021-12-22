تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211222/أول-تعليق-إيراني-على-البيان-الخليجي-البريطاني-1054458202.html
أول تعليق إيراني على البيان الخليجي البريطاني
أول تعليق إيراني على البيان الخليجي البريطاني
علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الأربعاء، على البيان الخليجي البريطاني الخاص ببلاده. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T16:20+0000
2021-12-22T16:20+0000
السعودية
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_1b72f366c061653bb8fa9ab913ec15e4.jpg
وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، أن خطيب زادة قد وصف البيان الصادر عن الاجتماع المشترك لوزراء خارجية دول الخليج وبريطانيا، بأنه "لا أساس له من الصحة، ويأتي ضمن المحاولات الرامية لبث الفرقة من بعض البؤر المحددة التي تقلق من تعزيز أجواء التعامل والتعاون بين دول المنطقة".ونفى المسؤول الإيراني ما أسماه بـ "الاتهامات العارية من الصحة والمتكررة" التي نص عليها البيان الختامي للاجتماع الخليجي البريطاني، مؤكدا أن بلاده لطالما قامت بدور مسؤول في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، داعيا بلدان المنطقة إلى التعاون والحوار.وأفاد خطيب زادة بأن هناك دولا غربية تورد كميات هائلة من السلاح إلى بعض الدول الإقليمية، معتبرا إياها بمثابة العنصر الأساس في التصعيد وافتعال الكوارث الإنسانية في المنطقة، مشيرا إلى أن النهج الإيراني يقوم على التعاون بين دول المنطقة.وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، على أن بلاده لطالما التزمت بتعهداتها حيال "اتفاقية الحد من انتشار السلاح النووي" واستيفاء حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.جاءت تصريحات خطيب زادة ردا على بيان خليجي بريطاني، أوضح أن استمرار إيران بالتصعيد النووي يقوض الأمن الإقليمي والدولي، مشددا على أن محادثات فيينا هي الفرصة الأخيرة لإحياء الاتفاق النووي.وجاء في بيان وزراء خارجية دول الخليج العربية وبريطانيا، الاثنين الماضي، أن إحياء الاتفاق النووي هو أفضل سبيل لبذل جهود دبلوماسية لضمان الأمن الإقليمي في منطقة الخليج وخلوها بشكل دائم من الأسلحة النووية.وعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاثنين الماضي، الاجتماع الوزاري الخليجي ـ البريطاني، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي رئيس الدورة الحالية، ووزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إليزابيث تروس، وذلك في تشيفنينغ هاوس بالعاصمة البريطانية لندن.
https://arabic.sputniknews.com/20211222/السعودية-ترد-على-اتهامات-إيران-بشأن-وفاة-سفيرها-لدى-أنصار-الله-وطهران-تتخذ-أَول-خطوة-ضد-الرياض-1054432219.html
السعودية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_3021503c3addb09e868bccef82e13594.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, إيران

أول تعليق إيراني على البيان الخليجي البريطاني

16:20 GMT 22.12.2021
© Sputnik . Sipoالخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© Sputnik . Sipo
تابعنا عبر
علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الأربعاء، على البيان الخليجي البريطاني الخاص ببلاده.
وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، أن خطيب زادة قد وصف البيان الصادر عن الاجتماع المشترك لوزراء خارجية دول الخليج وبريطانيا، بأنه "لا أساس له من الصحة، ويأتي ضمن المحاولات الرامية لبث الفرقة من بعض البؤر المحددة التي تقلق من تعزيز أجواء التعامل والتعاون بين دول المنطقة".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
السعودية ترد على اتهامات إيران بشأن وفاة سفيرها لدى أنصار الله... وطهران تتخذ أَول خطوة ضد الرياض
06:27 GMT
ونفى المسؤول الإيراني ما أسماه بـ "الاتهامات العارية من الصحة والمتكررة" التي نص عليها البيان الختامي للاجتماع الخليجي البريطاني، مؤكدا أن بلاده لطالما قامت بدور مسؤول في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، داعيا بلدان المنطقة إلى التعاون والحوار.
وأفاد خطيب زادة بأن هناك دولا غربية تورد كميات هائلة من السلاح إلى بعض الدول الإقليمية، معتبرا إياها بمثابة العنصر الأساس في التصعيد وافتعال الكوارث الإنسانية في المنطقة، مشيرا إلى أن النهج الإيراني يقوم على التعاون بين دول المنطقة.
وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، على أن بلاده لطالما التزمت بتعهداتها حيال "اتفاقية الحد من انتشار السلاح النووي" واستيفاء حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
جاءت تصريحات خطيب زادة ردا على بيان خليجي بريطاني، أوضح أن استمرار إيران بالتصعيد النووي يقوض الأمن الإقليمي والدولي، مشددا على أن محادثات فيينا هي الفرصة الأخيرة لإحياء الاتفاق النووي.
وجاء في بيان وزراء خارجية دول الخليج العربية وبريطانيا، الاثنين الماضي، أن إحياء الاتفاق النووي هو أفضل سبيل لبذل جهود دبلوماسية لضمان الأمن الإقليمي في منطقة الخليج وخلوها بشكل دائم من الأسلحة النووية.
وعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاثنين الماضي، الاجتماع الوزاري الخليجي ـ البريطاني، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي رئيس الدورة الحالية، ووزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إليزابيث تروس، وذلك في تشيفنينغ هاوس بالعاصمة البريطانية لندن.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
فريق الأهلي المصري - سبوتنيك عربيبث مباشر لمباراة الأهلي 0 والرجاء 1 في كأس السوبر الإفريقي (الشوط الأول)16:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:25 GMTالعراق: جميع القوات القتالية الأجنبية غادرت البلاد
17:06 GMT اتفاق تركي قطري على تشغيل مطار كابول
17:03 GMTسياسي سوداني لـ"سبوتنيك": هذه القضايا دفعت حمدوك للتلويح بالاستقالة
16:55 GMTبلينكن يقود حملة لتوطين المهاجرين الأفغان في أمريكا… فيديو
16:49 GMTمقتل 6 من عناصر "طالبان" بهجوم مسلح في ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان
16:46 GMTحبس امرأة دنماركية بتهمة غسل 4.5 مليار دولار... واحدة من أكبر الفضائح في العالم
16:43 GMTمحمد صلاح على رأس التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي
16:41 GMT"لم يحن وقت موتي"... أول تصريح لوزير داخلية مدغشقر بعد تحطم مروحيته في عرض البحر (فيديو)
16:38 GMTالأهلي المصري يعلن التشكيل النهائي لمباراة السوبر الأفريقي
16:34 GMTنقيب الأطباء اللبنانيين يرجح عودة بلاده للإغلاق التام
16:31 GMTبث مباشر لمباراة الأهلي 0 والرجاء 1 في كأس السوبر الإفريقي (الشوط الأول)
16:29 GMTخلاف بين رئيس "الهلال" السعودي ومدربه بسبب مصير بيريرا
16:25 GMTدراسة: الجرعة المعززة من "سبوتنيك لايت" تحفز استجابة أقوى للأجسام المضادة لمتحور أوميكرون
16:20 GMTأول تعليق إيراني على البيان الخليجي البريطاني
16:16 GMTشركتا "بوينغ" و"إيرباص" تحذران من شبكات الجيل الخامس... هل تؤثر على الطائرات؟
16:10 GMTإليزابيتا خمرايفا: مستقبل مشرق لتعليم اللغة الروسية في سوريا
16:05 GMTحماس: نعمل على إنجاح مؤتمر الفصائل الفلسطينية في الجزائر
16:03 GMTطفل صيني يؤدي مهارات فريدة في الفنون القتالية... فيديو
16:01 GMT"كاف" يحسم رسميا الجدل حول إقامة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون
15:58 GMTقلق أمريكي من بيع تركيا طائرات مسيرة إلى إثيوبيا