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https://arabic.sputniknews.com/20211222/إثيوبيا-جبهة-تيغراي-تستعد-لفبركة-سيناريو-الإبادة-الجماعية-1054442486.html
إثيوبيا: جبهة تيغراي تستعد لفبركة سيناريو "الإبادة الجماعية"
إثيوبيا: جبهة تيغراي تستعد لفبركة سيناريو "الإبادة الجماعية"
قالت وسائل إعلام إثيوبية، إن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بدأت نقل جثث القتلى ومقاتليها الجرحى إلى إقليم تيغراي الشمالي لـ"تلفيق روايات حول وقوع إبادة جماعية... 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T11:23+0000
2021-12-22T11:23+0000
العالم
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إثيوبيا
العمليات العسكرية في تيغراي
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جاء ذلك بحسب ما نقلته شبكة "فانا" التابعة للحكومة الإثيوبية عن مصادر مطلعة على التحركات، قائلة إن "المؤامرة" تأتي عقب دحر قوات الجماعة "الإرهابية" في منطقتي عفار وأمهرة.وبحسب المصادر، فإن المقبرة الجماعية التي ستنظمها الجبهة التي تصنفها إثيوبية "منظمة إرهابية"، تهدف إلى تضليل المجتمع الدولي وكسب التعاطف تكملة لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا.وفي حال دخول الجيش الوطني المنطقة، بحسب المصادر، تخطط الجبهة لتوزيع صورا لجثث القتلى والمقاتلين المصابين "لإجبارهم على قبول قرار مجلس حقوق الإنسان" واختلاق روايات كاذبة تكميلية لوسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان العاملة مع بعض الدول الغربية.وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وخلال جلسة عقدت بطلب من الاتحاد الأوروبي، على التحقيق في احتمالات وقوع انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان في إثيوبيا.وقالت، ندى الناشف، نائبة مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، يوم الجمعة، إنه السلطات احتجزت ما يتراوح بين 5 و7 آلاف شخص، منهم 9 من موظفي الأمم المتحدة، بموجب حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة في الشهر الماضي.وأضافت: "أستنكر أيضا خطاب الكراهية المتزايد والتحريض على العنف من قبل السلطات الاتحادية والمحلية وكذلك شخصيات عامة أخرى، لا سيما ما يستهدف أبناء تيغراي وعرقية أورومو".
https://arabic.sputniknews.com/20211222/الحكومة-الإثيوبية-تلمح-إلى-إمكانية-دخول-الجيش-إقليم-تيغراي-قواتنا-هزمت-الجبهة-1054441669.html
https://arabic.sputniknews.com/20211217/إثيوبيا-لا-مزيد-من-التدخل-في-شؤوننا-الداخلية-بحجة-حقوق-الإنسان-1054281190.html
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العالم, أخبار إثيوبيا, إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي

إثيوبيا: جبهة تيغراي تستعد لفبركة سيناريو "الإبادة الجماعية"

11:23 GMT 22.12.2021
© AFP 2021 / EDUARDO SOTERASناس يحلمون صورة لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مرتديا الزي العسكري، خلال مسيرة نظمها مسؤولون في أديس أبابا، إثيوبيا، 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
ناس يحلمون صورة لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مرتديا الزي العسكري، خلال مسيرة نظمها مسؤولون في أديس أبابا، إثيوبيا، 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© AFP 2021 / EDUARDO SOTERAS
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قالت وسائل إعلام إثيوبية، إن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بدأت نقل جثث القتلى ومقاتليها الجرحى إلى إقليم تيغراي الشمالي لـ"تلفيق روايات حول وقوع إبادة جماعية في المنطقة".
جاء ذلك بحسب ما نقلته شبكة "فانا" التابعة للحكومة الإثيوبية عن مصادر مطلعة على التحركات، قائلة إن "المؤامرة" تأتي عقب دحر قوات الجماعة "الإرهابية" في منطقتي عفار وأمهرة.
الجيش الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
الحكومة الإثيوبية تلمح إلى إمكانية دخول الجيش إقليم تيغراي: قواتنا هزمت الجبهة
10:50 GMT
وبحسب المصادر، فإن المقبرة الجماعية التي ستنظمها الجبهة التي تصنفها إثيوبية "منظمة إرهابية"، تهدف إلى تضليل المجتمع الدولي وكسب التعاطف تكملة لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا.
وفي حال دخول الجيش الوطني المنطقة، بحسب المصادر، تخطط الجبهة لتوزيع صورا لجثث القتلى والمقاتلين المصابين "لإجبارهم على قبول قرار مجلس حقوق الإنسان" واختلاق روايات كاذبة تكميلية لوسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان العاملة مع بعض الدول الغربية.
وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وخلال جلسة عقدت بطلب من الاتحاد الأوروبي، على التحقيق في احتمالات وقوع انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان في إثيوبيا.
وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، خلال كلمته للجمعية الـ76 للأمم المتحدة، 25 سبتمبر/ أيلول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
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17 ديسمبر, 18:55 GMT
وقالت، ندى الناشف، نائبة مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، يوم الجمعة، إنه السلطات احتجزت ما يتراوح بين 5 و7 آلاف شخص، منهم 9 من موظفي الأمم المتحدة، بموجب حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة في الشهر الماضي.
وأضافت: "أستنكر أيضا خطاب الكراهية المتزايد والتحريض على العنف من قبل السلطات الاتحادية والمحلية وكذلك شخصيات عامة أخرى، لا سيما ما يستهدف أبناء تيغراي وعرقية أورومو".
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