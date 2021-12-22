تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211222/إسرائيل-إعلان-موعد-التطعيم-بالجرعة-الرابعة-1054455552.html
إسرائيل... إعلان موعد التطعيم بالجرعة الرابعة
إسرائيل... إعلان موعد التطعيم بالجرعة الرابعة
تستعد إسرائيل لتطعيم مواطنيها بجرعة رابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وسط زيادة كبيرة في الإصابات بمتحور "أوميكرون" الجديد. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T15:21+0000
2021-12-22T15:21+0000
نفتالي بينيت
إسرائيل
فيروس كورونا
أوميكرون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104505/92/1045059256_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_7ce9908b634a86bd7a03dd30272d0260.jpg
أفادت القناة "12" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأنه من المتوقع أن تبدأ حملة التطعيم بالجرعة الرابعة في إسرائيل يوم الأحد المقبل، رهنا بموافقة مدير عام وزارة الصحة البروفيسور نحمان آش.وأضافت أنه تم توجيه صناديق المرضى (بمثابة تأمين صحي) للاستعداد لبدء عملية التطعيم.وحتى الآن تم الاتفاق على أن التطعيم بالجرعة الرابعة سيشمل من هم في سن 60 عاما فأكثر الذين مر أكثر من 4 أشهر على تلقيهم الجرعة المنشطة (الثالثة).وذكرت القناة: "لذلك من المحتمل أن نتمكن في غضون 3 أيام من البدء في رؤية أول مطعمين في العالم بالجرعة الرابعة في إسرائيل".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت رحب بتوصية لجنة خبراء في وزارة الصحة بالتطعيم بالجرعة الرابعة، معتبرا القرار "خبرًا رائعًا سيساعدنا في التغلب على موجة أوميكرون التي تنتشر في جميع أنحاء العالم".وجاء القرار في أعقاب تأكيد أول حالة وفاة بأوميكرون في إسرائيل لرجل في الستينيات من عمره بعد أسبوعين من دخوله عنبر فيروس كورونا بمستشفى سوروكا جنوب البلاد.وتشهد إسرائيل زيادة يومية في عدد الإصابات بمتحور أوميكرون الأكثر عدوى، وأمس الثلاثاء، أعلنت الصحة الإسرائيلية أن حصيلة الإصابات بالمتحور تضاعفت خلال 24 ساعة بتسجيل 170 حالة جديدة، رفعت عدد الإصابات المؤكدة إلى 340.
https://arabic.sputniknews.com/20211221/أول-حالة-وفاة-بـأوميكرون-في-إسرائيل-1054421628.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104505/92/1045059256_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_a122376a01a4ab9ae45516e123c496df.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نفتالي بينيت, إسرائيل, فيروس كورونا, أوميكرون

إسرائيل... إعلان موعد التطعيم بالجرعة الرابعة

15:21 GMT 22.12.2021
© REUTERS / Amir Cohenرجال اليهود الأرثوذوكس يدفعون عربات أثناء مرورهم على خلفية لوحات إعلانية تحث الناس على البقاء في منازلهم والالتزام بالاجراءات الحكومية لمنع تفشي مرض فيروس التاجي (COVID-19) في أشدود، إسرائيل، 1 أبريل 2020.
رجال اليهود الأرثوذوكس يدفعون عربات أثناء مرورهم على خلفية لوحات إعلانية تحث الناس على البقاء في منازلهم والالتزام بالاجراءات الحكومية لمنع تفشي مرض فيروس التاجي (COVID-19) في أشدود، إسرائيل، 1 أبريل 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© REUTERS / Amir Cohen
تابعنا عبر
تستعد إسرائيل لتطعيم مواطنيها بجرعة رابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وسط زيادة كبيرة في الإصابات بمتحور "أوميكرون" الجديد.
أفادت القناة "12" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأنه من المتوقع أن تبدأ حملة التطعيم بالجرعة الرابعة في إسرائيل يوم الأحد المقبل، رهنا بموافقة مدير عام وزارة الصحة البروفيسور نحمان آش.
وأضافت أنه تم توجيه صناديق المرضى (بمثابة تأمين صحي) للاستعداد لبدء عملية التطعيم.
وحتى الآن تم الاتفاق على أن التطعيم بالجرعة الرابعة سيشمل من هم في سن 60 عاما فأكثر الذين مر أكثر من 4 أشهر على تلقيهم الجرعة المنشطة (الثالثة).
وذكرت القناة: "لذلك من المحتمل أن نتمكن في غضون 3 أيام من البدء في رؤية أول مطعمين في العالم بالجرعة الرابعة في إسرائيل".
ضابط في الشرطة الإسرائيلية يساعد مفتش صحة على ارتداء معدات واقية من كورونا - إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
أول حالة وفاة بـ"أوميكرون" في إسرائيل
أمس, 17:21 GMT
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت رحب بتوصية لجنة خبراء في وزارة الصحة بالتطعيم بالجرعة الرابعة، معتبرا القرار "خبرًا رائعًا سيساعدنا في التغلب على موجة أوميكرون التي تنتشر في جميع أنحاء العالم".
وجاء القرار في أعقاب تأكيد أول حالة وفاة بأوميكرون في إسرائيل لرجل في الستينيات من عمره بعد أسبوعين من دخوله عنبر فيروس كورونا بمستشفى سوروكا جنوب البلاد.
وتشهد إسرائيل زيادة يومية في عدد الإصابات بمتحور أوميكرون الأكثر عدوى، وأمس الثلاثاء، أعلنت الصحة الإسرائيلية أن حصيلة الإصابات بالمتحور تضاعفت خلال 24 ساعة بتسجيل 170 حالة جديدة، رفعت عدد الإصابات المؤكدة إلى 340.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:10 GMTإليزابيتا خمرايفا: مستقبل مشرق لتعليم اللغة الروسية في سوريا
16:05 GMTحماس: نعمل على إنجاح مؤتمر الفصائل الفلسطينية في الجزائر
16:03 GMTطفل صيني يؤدي مهارات فريدة في الفنون القتالية... فيديو
16:01 GMT"كاف" يحسم رسميا الجدل حول إقامة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون
15:58 GMTقلق أمريكي من بيع تركيا طائرات مسيرة إلى إثيوبيا
15:54 GMTرصد ظاهرة في قرص الشمس لم تحدث منذ 4 سنوات... صورة
15:50 GMTإيران تسلم العراق 300 وثيقة بشأن اغتيال سليماني
15:47 GMT"لأنهم أولوية الحياة"... مساعدات طبية روسية لأطفال سوريا (صور)
15:39 GMTالمخابرات اللبنانية تحيل مواطنا سوريا إلى النيابة العسكرية بتهمة قتال الجيش
15:31 GMTالمغرب يعلن عن تطور مهم بشأن عودة العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا
15:29 GMTبعد عملية سرية غير مسبوقة في المحيط الهادئ... ما هي قدرات الأسطول الروسي؟
15:25 GMTرئيس الأركان الإسرائيلي: نعمل على إحباط التهديدات في منطقة الشرق الأوسط
15:21 GMTإسرائيل... إعلان موعد التطعيم بالجرعة الرابعة
15:19 GMTالاتحاد الأوروبي يتحرك ضد بولندا بعد رفضها قراراته
15:12 GMTرجل يفجر سيارته التسلا بالديناميت بسبب تكاليف التصليح ... فيديو
15:09 GMTالكرملين يعلق على تسمية حديقة في تركيا باسم إرهابي روسي
15:01 GMTدراسة تكشف السبب الذي يجعل الأطفال يضحكون وفي أي عمر
14:57 GMTالجيش الإسرائيلي يهدد "حزب الله" بقوة ضاربة يصعب تصورها
14:53 GMTمقطع يوثق انقلاب سيارة بشاب سعودي 14 مرة... فيديو
14:49 GMTلحظة وفاة حارس كرة قدم اصطدم بلاعب فريق الخصم... فيديو