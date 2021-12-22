إسرائيل... إعلان موعد التطعيم بالجرعة الرابعة

أفادت القناة "12" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأنه من المتوقع أن تبدأ حملة التطعيم بالجرعة الرابعة في إسرائيل يوم الأحد المقبل، رهنا بموافقة مدير عام وزارة الصحة البروفيسور نحمان آش.وأضافت أنه تم توجيه صناديق المرضى (بمثابة تأمين صحي) للاستعداد لبدء عملية التطعيم.وحتى الآن تم الاتفاق على أن التطعيم بالجرعة الرابعة سيشمل من هم في سن 60 عاما فأكثر الذين مر أكثر من 4 أشهر على تلقيهم الجرعة المنشطة (الثالثة).وذكرت القناة: "لذلك من المحتمل أن نتمكن في غضون 3 أيام من البدء في رؤية أول مطعمين في العالم بالجرعة الرابعة في إسرائيل".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت رحب بتوصية لجنة خبراء في وزارة الصحة بالتطعيم بالجرعة الرابعة، معتبرا القرار "خبرًا رائعًا سيساعدنا في التغلب على موجة أوميكرون التي تنتشر في جميع أنحاء العالم".وجاء القرار في أعقاب تأكيد أول حالة وفاة بأوميكرون في إسرائيل لرجل في الستينيات من عمره بعد أسبوعين من دخوله عنبر فيروس كورونا بمستشفى سوروكا جنوب البلاد.وتشهد إسرائيل زيادة يومية في عدد الإصابات بمتحور أوميكرون الأكثر عدوى، وأمس الثلاثاء، أعلنت الصحة الإسرائيلية أن حصيلة الإصابات بالمتحور تضاعفت خلال 24 ساعة بتسجيل 170 حالة جديدة، رفعت عدد الإصابات المؤكدة إلى 340.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت رحب بتوصية لجنة خبراء في وزارة الصحة بالتطعيم بالجرعة الرابعة، معتبرا القرار "خبرًا رائعًا سيساعدنا في التغلب على موجة أوميكرون التي تنتشر في جميع أنحاء العالم".
وتشهد إسرائيل زيادة يومية في عدد الإصابات بمتحور أوميكرون الأكثر عدوى، وأمس الثلاثاء، أعلنت الصحة الإسرائيلية أن حصيلة الإصابات بالمتحور تضاعفت خلال 24 ساعة بتسجيل 170 حالة جديدة، رفعت عدد الإصابات المؤكدة إلى 340.