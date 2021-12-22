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إصابة مدافع الرجاء بكورونا قبل مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي
إصابة مدافع الرجاء بكورونا قبل مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي
أكد مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إصابة مدافع الرجاء المغربي بفيروس كورونا، وبالتالي غيابه بشكل رسمي عن مباراة كأس السوبر الأفريقي ضد الأهلي المصري... 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T12:41+0000
2021-12-22T12:41+0000
رياضة
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وحسب موقع "في الجول"، قال المصدر إن نتيجة المسحة الثانية لمحمد الناهيري جاءت إيجابية أيضا وأكدت إصابته بفيروس كورونا ليتأكد غيابه عن مباراة اليوم.وكان الناهيري قد شارك مع منتخب المغرب في بطولة كأس العرب بقطر.ويسعى الأهلي لحصد اللقب للمرة الثامنة في تاريخه، بينما سيقتنص الرجاء لقبه الثالث حال الفوز.فوز الأهلي سيعني تحقيقه للقب السوبر الأفريقي "مرتين متتاليتين" للمرة الثالثة في تاريخه والرابعة في تاريخ أفريقيا بجانب إنييمبا النيجيري.كما سيرفع المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني رصيده من ألقاب السوبر إلى 3 ألقاب خلف البرتغالي مانويل جوزيه صاحب الأربعة ألقاب.ويستعد الرجاء المغربي لملاقاة الأهلي المصري اليوم الأربعاء في الـ 17:00 بتوقيت غرينتش (السابعة مساء بتوقيت القاهرة) في قطر على لقب كأس السوبر الأفريقي.
https://arabic.sputniknews.com/20210827/الأهلي-المصري-يفقد-4-لاعبين-أمام-الرجاء-في-السوبر-الأفريقي-1049956737.html
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رياضة, ماتش الأهلي اليوم

إصابة مدافع الرجاء بكورونا قبل مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي

12:41 GMT 22.12.2021
© AFP 2021 / FADEL SENNAمشجعو نادي الرجاء المغربي
مشجعو نادي الرجاء المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© AFP 2021 / FADEL SENNA
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أكد مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إصابة مدافع الرجاء المغربي بفيروس كورونا، وبالتالي غيابه بشكل رسمي عن مباراة كأس السوبر الأفريقي ضد الأهلي المصري مساء اليوم الأربعاء.
وحسب موقع "في الجول"، قال المصدر إن نتيجة المسحة الثانية لمحمد الناهيري جاءت إيجابية أيضا وأكدت إصابته بفيروس كورونا ليتأكد غيابه عن مباراة اليوم.
وكان الناهيري قد شارك مع منتخب المغرب في بطولة كأس العرب بقطر.
ويسعى الأهلي لحصد اللقب للمرة الثامنة في تاريخه، بينما سيقتنص الرجاء لقبه الثالث حال الفوز.
فريق الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2021
الأهلي المصري يفقد 4 لاعبين أمام الرجاء في السوبر الأفريقي
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فوز الأهلي سيعني تحقيقه للقب السوبر الأفريقي "مرتين متتاليتين" للمرة الثالثة في تاريخه والرابعة في تاريخ أفريقيا بجانب إنييمبا النيجيري.
كما سيرفع المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني رصيده من ألقاب السوبر إلى 3 ألقاب خلف البرتغالي مانويل جوزيه صاحب الأربعة ألقاب.
ويستعد الرجاء المغربي لملاقاة الأهلي المصري اليوم الأربعاء في الـ 17:00 بتوقيت غرينتش (السابعة مساء بتوقيت القاهرة) في قطر على لقب كأس السوبر الأفريقي.
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