إصابة 22 شخصا إثر تصادم بين عربتي مترو أنفاق في العاصمة الإيرانية

طهران - سبوتنيك. وبحسب التلفزيون الإيراني، فقد "أصيب 22 شخصا، أحدهم بحالة حرجة، جراء اصطدام قطاري مترو الأنفاق، في الطريق بين طهران وكرج في إيران".ونقل التلفزيون الإيراني، عن مديرية "مترو طهران"، قولها "عند الساعة 7:05 من صباح اليوم الأربعاء (بتوقيت إيران)، اصطدم قطاران في محطة شيتجار، ما أدى إلى وقوع إصابات".وأضافت المديرية، "سبب الحادث لا يزال مجهولا، والفرق الفنية تقوم بالتحقيق فيه، فيما يفصل عمال الإنقاذ بين العربات"؛ منوهة بأن حركة القطارات ما زالت متوقفة في هذا الطريق، إثر الحادث.وفي سياق متصل، قال رئيس مركز الاتصال بشركة تشغيل مترو طهران، محسن محمدیان، لوکالة "إرنا" الرسمية، "بعد إعادة فتح خط مترو طهران - كرج ، ستقوم اللجنة العليا للحوادث التابعة لشركة المترو في طهران، بالتحقيق في السبب الرئيسي للحادث".ويعد مترو طهران من أهم وسائل النقل في البلاد، إذ تصل طاقة المترو الاستيعابية، في المتوسط، إلى 4 ملايين راكب يومياً؛ ويوجد 5 خطوط مترو في العاصمة الإيرانية، يبلغ طولها 150 كيلومتراً، ويصل عدد المحطات إلى 110 محطات.
وأضافت المديرية، "سبب الحادث لا يزال مجهولا، والفرق الفنية تقوم بالتحقيق فيه، فيما يفصل عمال الإنقاذ بين العربات"؛ منوهة بأن حركة القطارات ما زالت متوقفة في هذا الطريق، إثر الحادث.
وفي سياق متصل، قال رئيس مركز الاتصال بشركة تشغيل مترو طهران، محسن محمدیان، لوکالة "إرنا" الرسمية، "بعد إعادة فتح خط مترو طهران - كرج ، ستقوم اللجنة العليا للحوادث التابعة لشركة المترو في طهران، بالتحقيق في السبب الرئيسي للحادث".
ويعد مترو طهران من أهم وسائل النقل في البلاد، إذ تصل طاقة المترو الاستيعابية، في المتوسط، إلى 4 ملايين راكب يومياً؛ ويوجد 5 خطوط مترو في العاصمة الإيرانية، يبلغ طولها 150 كيلومتراً، ويصل عدد المحطات إلى 110 محطات.