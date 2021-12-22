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https://arabic.sputniknews.com/20211222/إصابة-22-شخصا-على-الأقل-في-مترو-طهرانفيديو-1054432993.html
إصابة 22 شخصا على الأقل في مترو طهران...فيديو
إصابة 22 شخصا على الأقل في مترو طهران...فيديو
ذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء أن ما لا يقل عن 22 شخصًا أصيبوا بجروح عندما خرج القطار عن مساره في مترو طهران، وأكدت الوكالة أن شخصًا واحدًا في حالة حرجة. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T06:58+0000
2021-12-22T06:58+0000
2021-12-22T07:03+0000
العالم
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وقالت الوكالة في بيان: "أصيب ما لا يقل عن 22 شخصا أحدهم في حالة حرجة بعد ... خروج القطار عن مساره".ويعد مترو طهران أهم وسيلة لنقل سكان طهران، ويوجد 5 خطوط مترو في العاصمة الإيرانية، يبلغ طولها 150 كيلومتراً، ويصل عدد المحطات إلى 110 محطات، وتصل طاقة المترو الاستيعابية في المتوسط إلى 4 ملايين راكب يومياً.
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العالم
إصابة 22 شخصا على الأقل في مترو طهران...فيديو 06:58 GMT 22.12.2021 (تم التحديث: 07:03 GMT 22.12.2021) يتبع
ذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء أن ما لا يقل عن 22 شخصًا أصيبوا بجروح عندما خرج القطار عن مساره في مترو طهران، وأكدت الوكالة أن شخصًا واحدًا في حالة حرجة.
وقالت الوكالة في بيان: "أصيب ما لا يقل عن 22 شخصا أحدهم في حالة حرجة بعد ... خروج القطار عن مساره".
ويعد مترو طهران أهم وسيلة لنقل سكان طهران، ويوجد 5 خطوط مترو في العاصمة الإيرانية، يبلغ طولها 150 كيلومتراً، ويصل عدد المحطات إلى 110 محطات، وتصل طاقة المترو الاستيعابية في المتوسط إلى 4 ملايين راكب يومياً.