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https://arabic.sputniknews.com/20211222/إعلام-انخفاض-حجم-التجارة-الخارجية-بين-البحرين-وروسيا-40-مليون-دولار-1054433536.html
إعلام: انخفاض حجم التجارة الخارجية بين البحرين وروسيا 40 مليون دولار
إعلام: انخفاض حجم التجارة الخارجية بين البحرين وروسيا 40 مليون دولار
انخفض حجم التجارة الخارجية بين البحرين وروسيا 40 مليون دولار بنهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 43 مليون دولار لعام 2019، وبنسبة هبوط تبلغ نحو 5%. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T07:26+0000
2021-12-22T07:26+0000
أخبار روسيا
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وقالت وسائل إعلام بحرينية، إن "البحرين سجلت عجزاً تجارياً روسياً لصالح موسكو يبلغ 17 مليون دولار في 2020، مقارنة بعجز يبلغ 24 مليون دولار في 2019".وتراجعت واردات البحرين من روسيا إلى 29 مليون دولار في 2020، مقارنة بواردات تبلغ 33 مليون دولار في 2019، وبنسبة انخفاض تبلغ 12.80%".فيما ارتفعت صادرات البحرين إلى روسيا لتصل إلى 11.74 مليون دولار في 2020، مقارنة بصادرات تبلغ 9.5 ملايين دولار في 2019.وكانت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، قالت مؤخرا إن ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة يرغب في زيارة روسيا، متوقعاً أن يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة إلى المنطقة العربية.وقالت ماتفيينكو، المتواجدة في البحرين في زيارة رسمية، عقب محادثة هاتفية مع الملك، إن الأخير أوضح أنه اطلع على رسالة الرئيس الروسي، مؤكدا العلاقات الوثيقة التي تجمعه مع الرئيس بوتين.وأضاف الملك أنه ينتظر زيارة الرئيس الروسي إلى البحرين، فيما أعرب عن رغبته الشخصية في زيارة موسكو.وفي مستهل زيارتها إلى البحرين، بحثت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي مع رئيس مجلس الشورى البحريني، علي بن صالح، سبل تطوير العلاقات التجارية والتبادل الثقافي وتسهيل زيارة مواطني البلدين بدون تأشيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/ملك-البحرين-يتوقع-زيارة-الرئيس-بوتين-للمنطقة-العربية-1053626602.html
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أخبار روسيا

إعلام: انخفاض حجم التجارة الخارجية بين البحرين وروسيا 40 مليون دولار

07:26 GMT 22.12.2021
© Sputnik . Mikhail Klimentiev / الذهاب إلى بنك الصورفلاديمير بوتين، بينما أهدى بوتين لملك البحرين حصانا أكحل "تيكي"
فلاديمير بوتين، بينما أهدى بوتين لملك البحرين حصانا أكحل تيكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© Sputnik . Mikhail Klimentiev
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انخفض حجم التجارة الخارجية بين البحرين وروسيا 40 مليون دولار بنهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 43 مليون دولار لعام 2019، وبنسبة هبوط تبلغ نحو 5%.
وقالت وسائل إعلام بحرينية، إن "البحرين سجلت عجزاً تجارياً روسياً لصالح موسكو يبلغ 17 مليون دولار في 2020، مقارنة بعجز يبلغ 24 مليون دولار في 2019".
فالينتينا ماتفيينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
ملك البحرين يتوقع زيارة الرئيس بوتين للمنطقة العربية
6 ديسمبر, 13:10 GMT
وتراجعت واردات البحرين من روسيا إلى 29 مليون دولار في 2020، مقارنة بواردات تبلغ 33 مليون دولار في 2019، وبنسبة انخفاض تبلغ 12.80%".
فيما ارتفعت صادرات البحرين إلى روسيا لتصل إلى 11.74 مليون دولار في 2020، مقارنة بصادرات تبلغ 9.5 ملايين دولار في 2019.
وكانت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، قالت مؤخرا إن ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة يرغب في زيارة روسيا، متوقعاً أن يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة إلى المنطقة العربية.
وقالت ماتفيينكو، المتواجدة في البحرين في زيارة رسمية، عقب محادثة هاتفية مع الملك، إن الأخير أوضح أنه اطلع على رسالة الرئيس الروسي، مؤكدا العلاقات الوثيقة التي تجمعه مع الرئيس بوتين.
وأضاف الملك أنه ينتظر زيارة الرئيس الروسي إلى البحرين، فيما أعرب عن رغبته الشخصية في زيارة موسكو.
وفي مستهل زيارتها إلى البحرين، بحثت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي مع رئيس مجلس الشورى البحريني، علي بن صالح، سبل تطوير العلاقات التجارية والتبادل الثقافي وتسهيل زيارة مواطني البلدين بدون تأشيرة.
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