إعلام: انخفاض حجم التجارة الخارجية بين البحرين وروسيا 40 مليون دولار

وقالت وسائل إعلام بحرينية، إن "البحرين سجلت عجزاً تجارياً روسياً لصالح موسكو يبلغ 17 مليون دولار في 2020، مقارنة بعجز يبلغ 24 مليون دولار في 2019".وتراجعت واردات البحرين من روسيا إلى 29 مليون دولار في 2020، مقارنة بواردات تبلغ 33 مليون دولار في 2019، وبنسبة انخفاض تبلغ 12.80%".فيما ارتفعت صادرات البحرين إلى روسيا لتصل إلى 11.74 مليون دولار في 2020، مقارنة بصادرات تبلغ 9.5 ملايين دولار في 2019.وكانت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، قالت مؤخرا إن ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة يرغب في زيارة روسيا، متوقعاً أن يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة إلى المنطقة العربية.وقالت ماتفيينكو، المتواجدة في البحرين في زيارة رسمية، عقب محادثة هاتفية مع الملك، إن الأخير أوضح أنه اطلع على رسالة الرئيس الروسي، مؤكدا العلاقات الوثيقة التي تجمعه مع الرئيس بوتين.وأضاف الملك أنه ينتظر زيارة الرئيس الروسي إلى البحرين، فيما أعرب عن رغبته الشخصية في زيارة موسكو.وفي مستهل زيارتها إلى البحرين، بحثت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي مع رئيس مجلس الشورى البحريني، علي بن صالح، سبل تطوير العلاقات التجارية والتبادل الثقافي وتسهيل زيارة مواطني البلدين بدون تأشيرة.
وتراجعت واردات البحرين من روسيا إلى 29 مليون دولار في 2020، مقارنة بواردات تبلغ 33 مليون دولار في 2019، وبنسبة انخفاض تبلغ 12.80%".
فيما ارتفعت صادرات البحرين إلى روسيا لتصل إلى 11.74 مليون دولار في 2020، مقارنة بصادرات تبلغ 9.5 ملايين دولار في 2019.
وكانت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، قالت مؤخرا إن ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة يرغب في زيارة روسيا، متوقعاً أن يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة إلى المنطقة العربية.
وقالت ماتفيينكو، المتواجدة في البحرين في زيارة رسمية، عقب محادثة هاتفية مع الملك، إن الأخير أوضح أنه اطلع على رسالة الرئيس الروسي، مؤكدا العلاقات الوثيقة التي تجمعه مع الرئيس بوتين.
وأضاف الملك أنه ينتظر زيارة الرئيس الروسي إلى البحرين، فيما أعرب عن رغبته الشخصية في زيارة موسكو.
وفي مستهل زيارتها إلى البحرين، بحثت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي مع رئيس مجلس الشورى البحريني، علي بن صالح، سبل تطوير العلاقات التجارية والتبادل الثقافي وتسهيل زيارة مواطني البلدين بدون تأشيرة.