https://arabic.sputniknews.com/20211222/إليزابيتا-خمرايفا-مستقبل-مشرق-لتعليم-اللغة-الروسية-في-سوريا-1054457845.html

إليزابيتا خمرايفا: مستقبل مشرق لتعليم اللغة الروسية في سوريا

إليزابيتا خمرايفا: مستقبل مشرق لتعليم اللغة الروسية في سوريا

زار وفد أكاديمي من جامعة موسكو الحكومية، اليوم، كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق، وذلك ضمن برنامج زيارة يقوم بها وفد روسي مشترك لسوريا. 22.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-22T16:10+0000

2021-12-22T16:10+0000

2021-12-22T16:11+0000

روسيا

سوريا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1054457425_0:241:2576:1690_1920x0_80_0_0_2021a88dfb070473870587d5dacbb891.jpg

وخلال الزيارة شارك الوفد الأكاديمي الروسي في ورشة عمل حوارية إلى جانب عدد من مدرسي اللغة الروسية في المدارس السورية بحثت طرائق التدريس الحديثة.في هذا السياق، أوضحت مؤلفة كتاب تعليم اللغة الروسية للسوريين، الأستاذة في جامعة موسكو الحكومية، إليزابيتا خمرايفا، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن "ورشة العمل تركزت على تدريس اللغة الروسية وفق الطرائق الحديثة، وقد صدر لي مؤخراً العديد من الكتب التي تتحدث عن هذه الطرق لتدريس الطلاب الأجانب الذين يتعلمون ويدرسون اللغة الروسية".ولفت عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق في تصريح خاص لـ سبوتنيك إلى أن "هذه الزيارة تأتي في إطار تعميق العلاقات بين روسيا الاتحادية وسوريا بهدف تطوير التعليم باللغة الروسية ونشر العلوم الروسية بين الطلاب السوريين وتشجيعهم على دخول قسم اللغة الروسية والدراسة في الجامعات الروسية".بدورها أشارت مديرة مركز تعليم اللغة الروسية في جامعة دمشق سفيتلانا روديغنا في تصريح لـ"سبوتنيك" إلى أن "هذه الورشة تأتي بالتنسيق بين حكومة موسكو وجامعة موسكو الحكومية التربوية، وتضم أساتذة اللغة الروسية في المدارس السورية الذين جاؤوا من محافظات السويداء ودرعا وحمص واللاذقية، وفي الفترة القادمة سنطلب من حكومة موسكو تقديم المساعدة لتعليم أساتذة اللغة الروسية في سوريا".وقال منسق اللغة الروسية في السويداء نورس كرباج لـ "سبوتنيك": "شاركنا في هذه الورشة التي تأتي استكمالاً للفعاليات السابقة حيث بحثنا مع مندوبين من جامعة موسكو الحكومية الطرائق الحديثة لتعليم اللغة الروسية إلى جانب الفعاليات الثقافية الأخرى التي تأتي في إطار التعاون الثقافي والعلمي بين سوريا وروسيا".وقدم الوفد خلال الزيارة عدداً من التجهيزات التقنية والهدايا وكتب الأطفال الخاصة بتعليم اللغة الروسية في المدارس السورية.

سوريا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, سوريا