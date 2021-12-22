إليزابيتا خمرايفا: مستقبل مشرق لتعليم اللغة الروسية في سوريا
16:10 GMT 22.12.2021 (تم التحديث: 16:11 GMT 22.12.2021)
© Sputnik . Muhammad Al-Najmمستقبل مشرق لتعليم الروسية في سوريا
© Sputnik . Muhammad Al-Najm
زار وفد أكاديمي من جامعة موسكو الحكومية، اليوم، كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق، وذلك ضمن برنامج زيارة يقوم بها وفد روسي مشترك لسوريا.
وخلال الزيارة شارك الوفد الأكاديمي الروسي في ورشة عمل حوارية إلى جانب عدد من مدرسي اللغة الروسية في المدارس السورية بحثت طرائق التدريس الحديثة.
في هذا السياق، أوضحت مؤلفة كتاب تعليم اللغة الروسية للسوريين، الأستاذة في جامعة موسكو الحكومية، إليزابيتا خمرايفا، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن "ورشة العمل تركزت على تدريس اللغة الروسية وفق الطرائق الحديثة، وقد صدر لي مؤخراً العديد من الكتب التي تتحدث عن هذه الطرق لتدريس الطلاب الأجانب الذين يتعلمون ويدرسون اللغة الروسية".
وأضافت: "أنا سعيدة بهذه الزيارة لأنها تعبر عن العلاقات المتينة بين روسيا وسوريا، لقد رأيت الكثير من الأشياء الجميلة في دمشق وحضارتها العريقة، نحن على ثقة بأن هذه العلاقات الثقافية والعلمية بين البلدين ستشهد تطوراً دائماً ونجاحات متواصلة، فهناك إقبال متزايد هنا على تعلم اللغة الروسية، ولا شك أن مستقبل تعليم اللغة الروسية في سوريا سيكون جيداً".
ولفت عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق في تصريح خاص لـ سبوتنيك إلى أن "هذه الزيارة تأتي في إطار تعميق العلاقات بين روسيا الاتحادية وسوريا بهدف تطوير التعليم باللغة الروسية ونشر العلوم الروسية بين الطلاب السوريين وتشجيعهم على دخول قسم اللغة الروسية والدراسة في الجامعات الروسية".
وأضاف: "تأتي زيارة السيدة إليزابيتا خمرايفا إلى كلية الآداب بجامعة دمشق وإقامة ورشة عمل حوارية مع مدرسي اللغة الروسية في المدارس السورية في إطار تطوير أساليب تدريس اللغة الروسية كونها مؤلفة كتاب تعليم اللغة الروسية للطلبة السوريين، ونعبر عن تقديرنا وشكرناً للجانب الروسي الصديق على المساعدة العلمية التي يقدمها لقسم اللغة الروسية في كلية الآداب بجامعة دمشق".
بدورها أشارت مديرة مركز تعليم اللغة الروسية في جامعة دمشق سفيتلانا روديغنا في تصريح لـ"سبوتنيك" إلى أن "هذه الورشة تأتي بالتنسيق بين حكومة موسكو وجامعة موسكو الحكومية التربوية، وتضم أساتذة اللغة الروسية في المدارس السورية الذين جاؤوا من محافظات السويداء ودرعا وحمص واللاذقية، وفي الفترة القادمة سنطلب من حكومة موسكو تقديم المساعدة لتعليم أساتذة اللغة الروسية في سوريا".
© Sputnik . Muhammad Al-Najmمستقبل مشرق لتعليم الروسية في سوريا
مستقبل مشرق لتعليم الروسية في سوريا
© Sputnik . Muhammad Al-Najm
وقال منسق اللغة الروسية في السويداء نورس كرباج لـ "سبوتنيك": "شاركنا في هذه الورشة التي تأتي استكمالاً للفعاليات السابقة حيث بحثنا مع مندوبين من جامعة موسكو الحكومية الطرائق الحديثة لتعليم اللغة الروسية إلى جانب الفعاليات الثقافية الأخرى التي تأتي في إطار التعاون الثقافي والعلمي بين سوريا وروسيا".
وقدم الوفد خلال الزيارة عدداً من التجهيزات التقنية والهدايا وكتب الأطفال الخاصة بتعليم اللغة الروسية في المدارس السورية.