https://arabic.sputniknews.com/20211222/إيران-تعلن-عن-دخول-الدبابة-كرار-إلى-منظومة-القوة-البرية-للحرس-الثوري-1054434880.html

إيران تعلن عن دخول الدبابة "كرار" إلى منظومة القوة البرية للحرس الثوري

إيران تعلن عن دخول الدبابة "كرار" إلى منظومة القوة البرية للحرس الثوري

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية فارس، اليوم الأربعاء، عن دخول الدبابة الإيرانية "كرار" للخدمة في القوة البرية للحرس الثوري للمرة الأولى، وذلك بمشاركتها في... 22.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-22T08:27+0000

2021-12-22T08:27+0000

2021-12-22T08:27+0000

العالم

الحرس الثوري

إيران

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وتعتبر الدبابة "كرار" نموذجا مطورا للدبابة "تي 72 إم" التي تم تطويرها من قبل مؤسسة "بني هاشم" لصناعات الدروع التابعة لوزارة الدفاع، حيث تم تزويدها بغطاءات خاصة لمواجهة الأمواج الحرارية والتي بإمكانها التخفي في مواجهة البواحث الحرارية وهي كذلك مجهزة بمنظومات GPS.وأشارت الوكالة، إلى أنه سيتم تزويد الدبابة "كرار" نظاما دفاعيا من نوع Soft Kile (المواجهة الناعمة)، لمواجهة الصواريخ والقذائف المضادة للدروع، والذي يخضع الآن إلى المراحل النهائية من الاختبارات حيث سيتم نصبه على برج الدبابة بعد إجراء التقييمات النهائية له.وتأتي أهمية هذه المنظومة، بحسب الوكالة، من قدرتها على حرف القذائف المضادة للدروع عن مسارها قبل وصولها الى الدبابة وذلك عن طريق استخدام آلية التشويش التي تمتاز بها هذه الدبابة.وكان الحرس الثوري الإيراني قد أطلق، يوم أمس الثلاثاء، صواريخ باليستية وصواريخ كروز، خلال مناورات حربية أجراها في الخليج، في محاكاة عسكرية للدفاع عن جزر متنازع عليها مع الإمارات.

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