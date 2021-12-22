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https://arabic.sputniknews.com/20211222/الإدارة-الأمريكية-توافق-على-بيع-ليتوانيا-صواريخ-مضادة-للدبابات-1054431706.html
الإدارة الأمريكية توافق على بيع ليتوانيا صواريخ مضادة للدبابات
الإدارة الأمريكية توافق على بيع ليتوانيا صواريخ مضادة للدبابات
أعلنت وكالة التعاون الدفاعي والأمني التابعة لـ"البنتاغون"، أن الإدارة الأمريكية وافقت على بيع أنظمة صواريخ "جافلين" مضادة للدبابات بقيمة 125 مليون دولار... 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T03:53+0000
2021-12-22T03:53+0000
2021-12-22T03:53+0000
أمريكا
ليتوانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وبحسب بين الوكالة، "أصدرت وزارة الخارجية قرارا بالموافقة على صفقة بيع عسكري أجنبي محتمل للحكومة الليتوانية لصواريخ (جافلين) والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقدر بـ 125 مليون دولار".وأضاف البيان: "أخطرت وكالة التعاون الدفاعي والأمني الكونغرس اليوم بهذا الصفقة المحتملة".وتابع: "الصفقة تشمل أيضا، شواحن البطاريات وأجهزة المحاكاة والمواد الاحتياطية وخدمات الدعم الفني، مع الأخذ في الاعتبار الطلبات الإضافية من فيلنيوس".وأشارت الوكالة إلى أن الصفقة تتضمن توريد 341 صاروخا من طراز "إف جي أم - 148 جافلين" و30 وحدة قيادة وإطلاق للصواريخ.
https://arabic.sputniknews.com/20211212/ليتوانيا-تستقبل-شحنة-روسية-ثانية-من-الغاز-الطبيعي-المسال-1053855412.html
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أمريكا, ليتوانيا
الإدارة الأمريكية توافق على بيع ليتوانيا صواريخ مضادة للدبابات
أعلنت وكالة التعاون الدفاعي والأمني التابعة لـ"البنتاغون"، أن الإدارة الأمريكية وافقت على بيع أنظمة صواريخ "جافلين" مضادة للدبابات بقيمة 125 مليون دولار لليتوانيا.
واشنطن -
سبوتنيك
. وبحسب بين الوكالة، "أصدرت وزارة الخارجية قرارا بالموافقة على صفقة بيع عسكري أجنبي محتمل للحكومة الليتوانية لصواريخ (جافلين) والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقدر بـ 125 مليون دولار".
وأضاف البيان: "أخطرت وكالة التعاون الدفاعي والأمني الكونغرس اليوم بهذا الصفقة المحتملة".
وتابع: "الصفقة تشمل أيضا، شواحن البطاريات وأجهزة المحاكاة والمواد الاحتياطية وخدمات الدعم الفني، مع الأخذ في الاعتبار الطلبات الإضافية من فيلنيوس".
وأشارت الوكالة إلى أن الصفقة تتضمن توريد 341 صاروخا من طراز "إف جي أم - 148 جافلين" و30 وحدة قيادة وإطلاق للصواريخ.