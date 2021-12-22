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https://arabic.sputniknews.com/20211222/الاتحاد-الأوروبي-يتحرك-ضد-بولندا-بعد-رفضها-قراراته-1054455702.html
الاتحاد الأوروبي يتحرك ضد بولندا بعد رفضها قراراته
الاتحاد الأوروبي يتحرك ضد بولندا بعد رفضها قراراته
قال المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جينتيلوني، اليوم الأربعاء، إن المفوضية الأوروبية بدأت إجراءات لتحديد ما إذا كانت بولندا قد أوفت بالتزاماتها بموجب قانون... 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T15:19+0000
2021-12-22T15:19+0000
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقال جنتيلوني خلال مؤتمر صحفي: "تقرر بدء إجراءات انتهاك ضد بولندا بسبب مخاوف جدية فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية البولندية والسوابق القضائية الأخيرة".وترى المفوضية أن المحكمة الدستورية البولندية انتهكت المادة 19 الفقرة 1 من معاهدة الاتحاد الأوروبي في اثنين من قراراتها الأخيرة، وعقب إطلاق إجراء "الانتهاك"، سيكون أمام بولندا شهرين للرد على الإخطار.انتقد الاتحاد الأوروبي بولندا بسبب العديد من الإصلاحات القضائية - بما في ذلك تشكيل غرفة تأديبية مع المحكمة العليا البولندية المؤهلة لعزل القضاة من مناصبهم - والتي اعتبرتها انتهاكا لاستقلال القضاء البولندي.في يوليو/ تموز، طلبت محكمة الاتحاد الأوروبي من بولندا إلغاء الهيئة المثيرة للجدل، وهو ما رفضته وارسو، مصرة على أن دستورها الوطني له الأسبقية على قانون الاتحاد الأوروبي.في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، أكدت المحكمة الدستورية لبولندا تفوق الدستور الجمهوري على تشريعات الاتحاد الأوروبي بعد عدة أحكام أصدرتها محكمة العدل الأوروبية تدين تصرفات السلطات البولندية.نتيجة للصراع، اتخذت بروكسل العديد من الإجراءات المالية بما في ذلك فرض غرامة قدرها مليون يورو (1.16 مليون دولار) يوميا.
https://arabic.sputniknews.com/20211027/الاتحاد-الأوروبي-يغرم-بولندا-مليون-يورو-يوميا-لعدم-امتثالها-لقراراته-1050550929.html
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العالم

الاتحاد الأوروبي يتحرك ضد بولندا بعد رفضها قراراته

15:19 GMT 22.12.2021
© REUTERS / Kacper Pempel مظاهرة مؤيدة للاتحاد الأوروبي بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية ضد سيادة قانون الاتحاد الأوروبي في بولندا، في وارسو في 10 أكتوبر 2021.
 مظاهرة مؤيدة للاتحاد الأوروبي بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية ضد سيادة قانون الاتحاد الأوروبي في بولندا، في وارسو في 10 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© REUTERS / Kacper Pempel
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قال المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جينتيلوني، اليوم الأربعاء، إن المفوضية الأوروبية بدأت إجراءات لتحديد ما إذا كانت بولندا قد أوفت بالتزاماتها بموجب قانون الاتحاد، وتحديد مهلة شهرين للرد.
موسكو - سبوتنيك. وقال جنتيلوني خلال مؤتمر صحفي: "تقرر بدء إجراءات انتهاك ضد بولندا بسبب مخاوف جدية فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية البولندية والسوابق القضائية الأخيرة".
وترى المفوضية أن المحكمة الدستورية البولندية انتهكت المادة 19 الفقرة 1 من معاهدة الاتحاد الأوروبي في اثنين من قراراتها الأخيرة، وعقب إطلاق إجراء "الانتهاك"، سيكون أمام بولندا شهرين للرد على الإخطار.
مظاهرة مؤيدة للاتحاد الأوروبي بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية ضد سيادة قانون الاتحاد الأوروبي في بولندا، في وارسو في 10 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2021
الاتحاد الأوروبي يغرم بولندا مليون يورو يوميا لعدم امتثالها لقراراته
27 أكتوبر, 15:18 GMT
انتقد الاتحاد الأوروبي بولندا بسبب العديد من الإصلاحات القضائية - بما في ذلك تشكيل غرفة تأديبية مع المحكمة العليا البولندية المؤهلة لعزل القضاة من مناصبهم - والتي اعتبرتها انتهاكا لاستقلال القضاء البولندي.
في يوليو/ تموز، طلبت محكمة الاتحاد الأوروبي من بولندا إلغاء الهيئة المثيرة للجدل، وهو ما رفضته وارسو، مصرة على أن دستورها الوطني له الأسبقية على قانون الاتحاد الأوروبي.
في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، أكدت المحكمة الدستورية لبولندا تفوق الدستور الجمهوري على تشريعات الاتحاد الأوروبي بعد عدة أحكام أصدرتها محكمة العدل الأوروبية تدين تصرفات السلطات البولندية.
نتيجة للصراع، اتخذت بروكسل العديد من الإجراءات المالية بما في ذلك فرض غرامة قدرها مليون يورو (1.16 مليون دولار) يوميا.
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