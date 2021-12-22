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https://arabic.sputniknews.com/20211222/البنتاغون-ينفي-صحة-تصريح-شويغو-حول-تحضير-شركات-عسكرية-أمريكية-خاصة-لاستفزاز-كيميائي-بدونباس-1054431430.html
البنتاغون ينفي صحة تصريح شويغو حول تحضير شركات عسكرية أمريكية خاصة لاستفزاز كيميائي بدونباس
البنتاغون ينفي صحة تصريح شويغو حول تحضير شركات عسكرية أمريكية خاصة لاستفزاز كيميائي بدونباس
نفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" صحة تصريح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بشأن "استعداد شركات عسكرية أمريكية خاصة لاستفزازات بالأسلحة الكيماوية في... 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T02:26+0000
2021-12-22T02:26+0000
أمريكا
البنتاغون
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واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، للصحفيين بأن، "تصريحات الوزير شويغو غير صحيحة على الإطلاق".وأضاف كيربي إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لم يبحث مع نظيره الروسي تفاقم التوتر حول أوكرانيا".وصرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أمس الثلاثاء، بأن شركات عسكرية أمريكية خاصة تحضر لاستفزازات باستخدام مواد كيميائية في منطقة النزاع بدونباس شرق أوكرانيا.وقال شويغو خلال اجتماع موسع لقيادة وزارة الدفاع في موسكو، إنه تم التأكد من وجود أكثر من 120 عنصرا من الشركات العسكرية الخاصة الأمريكية في بلدتي أفدييفكا وبريزوفسكويه في مقاطعة دونيتسك الأوكرانية.وأوضح أن أفراد الشركات العسكرية الأمريكية يجهزون مواقع إطلاق النار في المباني السكنية والمرافق العامة ذات الأهمية اجتماعيا، كما أنهم يدربون قوات العمليات الخاصة الأوكرانية والجماعات المسلحة المتطرفة على تنفيذ أعمال قتالية نشطة.وأضاف شويغو أن "خزانات تحتوي على مواد كيميائية مجهولة تم إيصالها إلى بلدتي أفدييفكا وكراسني ليمان بهدف ارتكاب استفزازات".كما تحدث شويغو عن تكثيف الوجود العسكري الأمريكي على الحدود الروسية، مشيرا إلى أن بلدان أوروبا الشرقية تستضيف وحدات أمريكية يبلغ مجموع قواتها حوالي 8 آلاف جندي على أساس التناوب.ويدعي الغرب أن روسيا تحشد قواتها بكثافة على الحدود مع أوكرانيا استعدادا لاجتياحها، في حين ترفض موسكو هذه الإدعاءات رفضا قاطعا وتؤكد حقها في نقل قواتها داخل أراضيها بالشكل الذي تراه ويضمن أمنها.
https://arabic.sputniknews.com/20211221/شويغو-شركات-عسكرية-أمريكية-تستعد-لاستفزازات-بأسلحة-كيميائية-شرقي-أوكرانيا-1054418602.html
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أمريكا, البنتاغون

البنتاغون ينفي صحة تصريح شويغو حول تحضير شركات عسكرية أمريكية خاصة لاستفزاز كيميائي بدونباس

02:26 GMT 22.12.2021
© Sputnik . Sergey Guneyev / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© Sputnik . Sergey Guneyev
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نفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" صحة تصريح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بشأن "استعداد شركات عسكرية أمريكية خاصة لاستفزازات بالأسلحة الكيماوية في دونباس".
واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، للصحفيين بأن، "تصريحات الوزير شويغو غير صحيحة على الإطلاق".
وأضاف كيربي إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لم يبحث مع نظيره الروسي تفاقم التوتر حول أوكرانيا".
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
شويغو: شركات عسكرية أمريكية تستعد لاستفزازات بأسلحة كيميائية شرقي أوكرانيا
أمس, 16:14 GMT
وصرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أمس الثلاثاء، بأن شركات عسكرية أمريكية خاصة تحضر لاستفزازات باستخدام مواد كيميائية في منطقة النزاع بدونباس شرق أوكرانيا.
وقال شويغو خلال اجتماع موسع لقيادة وزارة الدفاع في موسكو، إنه تم التأكد من وجود أكثر من 120 عنصرا من الشركات العسكرية الخاصة الأمريكية في بلدتي أفدييفكا وبريزوفسكويه في مقاطعة دونيتسك الأوكرانية.
وأوضح أن أفراد الشركات العسكرية الأمريكية يجهزون مواقع إطلاق النار في المباني السكنية والمرافق العامة ذات الأهمية اجتماعيا، كما أنهم يدربون قوات العمليات الخاصة الأوكرانية والجماعات المسلحة المتطرفة على تنفيذ أعمال قتالية نشطة.
وأضاف شويغو أن "خزانات تحتوي على مواد كيميائية مجهولة تم إيصالها إلى بلدتي أفدييفكا وكراسني ليمان بهدف ارتكاب استفزازات".
كما تحدث شويغو عن تكثيف الوجود العسكري الأمريكي على الحدود الروسية، مشيرا إلى أن بلدان أوروبا الشرقية تستضيف وحدات أمريكية يبلغ مجموع قواتها حوالي 8 آلاف جندي على أساس التناوب.
ويدعي الغرب أن روسيا تحشد قواتها بكثافة على الحدود مع أوكرانيا استعدادا لاجتياحها، في حين ترفض موسكو هذه الإدعاءات رفضا قاطعا وتؤكد حقها في نقل قواتها داخل أراضيها بالشكل الذي تراه ويضمن أمنها.
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