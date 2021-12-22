التحالف العربي: دمرنا 7 مخازن للطائرات المسيرة والأسلحة بمعسكر الأمن المركزي ⁧في صنعاء

وقال التحالف في بيان: "دمرنا 7 مخازن للطائرات المسيرة والأسلحة في معسكر الأمن المركزي بصنعاء، بحسب التلفزيون السعودي.وأضاف البيان: "العملية في صنعاء استجابة فورية بعد تدمير طائرة مسيرة أطلقت نحو جازان"، لافتا إلى أن "استهداف المدنيين يقابله خيار الضربات الجوية وفي إطار القانون الدولي الإنساني".وتقود السعودية، منذ آذار/ مارس 2015، تحالفًا عسكريًا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.بالمقابل، تنفذ الجماعة هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
وتقود السعودية، منذ آذار/ مارس 2015، تحالفًا عسكريًا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
بالمقابل، تنفذ الجماعة هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.