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https://arabic.sputniknews.com/20211222/التحالف-العربي-دمرنا-7-مخازن-للطائرات-المسيرة-والأسلحة-بمعسكر-الأمن-المركزي-في-صنعاء-1054468894.html
التحالف العربي: دمرنا 7 مخازن للطائرات المسيرة والأسلحة بمعسكر الأمن المركزي ⁧في صنعاء
التحالف العربي: دمرنا 7 مخازن للطائرات المسيرة والأسلحة بمعسكر الأمن المركزي ⁧في صنعاء
قال التحالف العربي بقيادة السعودية، صباح الخميس، إنه استهدف معسكرا للأمن المركزي في صنعاء باليمن. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T23:10+0000
2021-12-22T23:10+0000
اليمن
التحالف العربي
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وقال التحالف في بيان: "دمرنا 7 مخازن للطائرات المسيرة والأسلحة في معسكر الأمن المركزي بصنعاء، بحسب التلفزيون السعودي.وأضاف البيان: "العملية في صنعاء استجابة فورية بعد تدمير طائرة مسيرة أطلقت نحو جازان"، لافتا إلى أن "استهداف المدنيين يقابله خيار الضربات الجوية وفي إطار القانون الدولي الإنساني".وتقود السعودية، منذ آذار/ مارس 2015، تحالفًا عسكريًا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.بالمقابل، تنفذ الجماعة هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20211222/التحالف-العربي-يعلن-اعتراض-مسيرة-في-الأجواء-اليمنية-أطلقت-نحو-السعودية--1054431289.html
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اليمن, التحالف العربي

التحالف العربي: دمرنا 7 مخازن للطائرات المسيرة والأسلحة بمعسكر الأمن المركزي ⁧في صنعاء

23:10 GMT 22.12.2021
© AFP 2021 / HOطيار تابع للقوات الجوية الإماراتية المشاركة في عاصفة الحزم ضمن التحالف العربي للحرب في اليمن
طيار تابع للقوات الجوية الإماراتية المشاركة في عاصفة الحزم ضمن التحالف العربي للحرب في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© AFP 2021 / HO
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قال التحالف العربي بقيادة السعودية، صباح الخميس، إنه استهدف معسكرا للأمن المركزي في صنعاء باليمن.
وقال التحالف في بيان: "دمرنا 7 مخازن للطائرات المسيرة والأسلحة في معسكر الأمن المركزي بصنعاء، بحسب التلفزيون السعودي.
وأضاف البيان: "العملية في صنعاء استجابة فورية بعد تدمير طائرة مسيرة أطلقت نحو جازان"، لافتا إلى أن "استهداف المدنيين يقابله خيار الضربات الجوية وفي إطار القانون الدولي الإنساني".
المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العسودي تركي بن صالح المالكي، السعودية 2 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
التحالف العربي يعلن اعتراض مسيرة في الأجواء اليمنية أطلقت نحو السعودية ⁧
01:46 GMT
وتقود السعودية، منذ آذار/ مارس 2015، تحالفًا عسكريًا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
بالمقابل، تنفذ الجماعة هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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