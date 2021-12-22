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التحالف العربي يعلن اعتراض مسيرة في الأجواء اليمنية أطلقت نحو السعودية ⁧
التحالف العربي يعلن اعتراض مسيرة في الأجواء اليمنية أطلقت نحو السعودية ⁧
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، صباح اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية أطلقت نحو المملكة. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T01:46+0000
2021-12-22T01:46+0000
اليمن
التحالف العربي
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وقال التحالف في بيان إنه "استجابة للتهديد سيتم قصف مصادر التهديد في الساعات القادمة"، لافتا إلى أنه "لن يتم التهاون مع السلوك العدائي للحوثيين مطلقا"، بحسب التلفزيون السعودي. وتقود السعودية، منذ آذار/ مارس 2015، تحالفًا عسكريًا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.بالمقابل، تنفذ الجماعة هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20211221/التحالف-العربي-مستعدون-لنقل-الإغاثة-الإنسانية-من-نقاط-الوصول-إلى-الداخل-اليمني-بإشراف-الأمم-المتحدة-1054421339.html
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اليمن, التحالف العربي

التحالف العربي يعلن اعتراض مسيرة في الأجواء اليمنية أطلقت نحو السعودية ⁧

01:46 GMT 22.12.2021
© REUTERS / Ahmed Yosriالمتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العسودي تركي بن صالح المالكي، السعودية 2 يوليو 2020
المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العسودي تركي بن صالح المالكي، السعودية 2 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© REUTERS / Ahmed Yosri
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، صباح اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية أطلقت نحو المملكة.
وقال التحالف في بيان إنه "استجابة للتهديد سيتم قصف مصادر التهديد في الساعات القادمة"، لافتا إلى أنه "لن يتم التهاون مع السلوك العدائي للحوثيين مطلقا"، بحسب التلفزيون السعودي.
مطار صنعاء الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
التحالف العربي: مستعدون لنقل الإغاثة الإنسانية من نقاط الوصول إلى الداخل اليمني بإشراف الأمم المتحدة
أمس, 17:12 GMT
وتقود السعودية، منذ آذار/ مارس 2015، تحالفًا عسكريًا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
بالمقابل، تنفذ الجماعة هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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