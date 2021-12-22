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الجعفري: الغرب يصفي حسابا مع سوريا
الجعفري: الغرب يصفي حسابا مع سوريا
قال نائب وزير الخارجية السوري، بشار الجعفري، اليوم الأربعاء، إن ما يقوم به الغرب هو تصفية حساب مع بلاده، بسبب إفشالها لمشاريعه في المنطقة. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T21:05+0000
2021-12-22T21:05+0000
بشار الجعفري
أخبار سوريا اليوم
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وأجرت قناة الميادين، اليوم الأربعاء، حوارا مع الجعفري أكد من خلاله أن سوريا أحرزت انتصارا ملحوظا على الإرهاب رغم أن الحرب لم تنته، موضحا أن "قرار القيادة السورية كما قرار الشعب هو عدم وجود أي محتل على الأراضي السورية".ووصف نائب وزير الخارجية السوري العشرية التي مرّت بها بلاده بـ "عشرية النار والإرهاب"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن الحديث عن نهاية الحرب في سوريا إلا بعد إنهاء الاحتلال على كامل الأراضي السورية".ولفت المسؤول السوري إلى أن "هستيريا تصيب الأعداء كلما اقتربت سوريا من النصر الحاسم، مؤكدا أن بلاده "لم تغلق الأبواب يوما أمام أي تحرك أمريكي موضوعي تجاه سوريا"، مطالبا الإدارة الأمريكية بوضع سياسة واقعية تجاه سوريا والمنطقة.
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بشار الجعفري, أخبار سوريا اليوم

الجعفري: الغرب يصفي حسابا مع سوريا

21:05 GMT 22.12.2021
© AFP 2021المندوب السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري
المندوب السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© AFP 2021
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قال نائب وزير الخارجية السوري، بشار الجعفري، اليوم الأربعاء، إن ما يقوم به الغرب هو تصفية حساب مع بلاده، بسبب إفشالها لمشاريعه في المنطقة.
وأجرت قناة الميادين، اليوم الأربعاء، حوارا مع الجعفري أكد من خلاله أن سوريا أحرزت انتصارا ملحوظا على الإرهاب رغم أن الحرب لم تنته، موضحا أن "قرار القيادة السورية كما قرار الشعب هو عدم وجود أي محتل على الأراضي السورية".
ووصف نائب وزير الخارجية السوري العشرية التي مرّت بها بلاده بـ "عشرية النار والإرهاب"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن الحديث عن نهاية الحرب في سوريا إلا بعد إنهاء الاحتلال على كامل الأراضي السورية".
ولفت المسؤول السوري إلى أن "هستيريا تصيب الأعداء كلما اقتربت سوريا من النصر الحاسم، مؤكدا أن بلاده "لم تغلق الأبواب يوما أمام أي تحرك أمريكي موضوعي تجاه سوريا"، مطالبا الإدارة الأمريكية بوضع سياسة واقعية تجاه سوريا والمنطقة.
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