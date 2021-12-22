الحكومة الإثيوبية تعلن السيطرة على مدينة جنوبي تيغراي

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المكتب الإعلامي للحكومة، أن قواتها في منطقة أمهرة نجحت في السيطرة على مدينة ألاماتا بعد أن هزمت قوات العدو.تشكل هذه الخطوة أول تقدم ميداني كبير تحرزه الحكومة المركزية في منطقة تيغراي التي تعاني من الحرب منذ أشهر.وفي وقت سابق اليوم، ألمحت الحكومة الإثيوبية، إلى إمكانية دخول الجيش إقليم تيغراي الذي انسحبت منه في يونيو/ حزيران الماضي، مؤكدة أن جبهة تحرير تيغراي هزمت من الجيش الإثيوبي.وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبية السفير رضوان حسين، إن "الحكومة الفيدرالية لها الحق في نشر قوات الجيش بأي جزء من البلاد، بما في ذلك إقليم تيغراي"، وذلك حسب إذاعة فانا الإثيوبية.وكانت الأمم المتحدة دعت قبل أيام كل أطراف الصراع المتصاعد في شمال إثيوبيا إلى كف أيديهم عن القتال، موضحة أنهم جميعا يرتكبون "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".واندلعت الحرب في شمال إثيوبيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بين القوات الاتحادية وقوات جبهة تحرير تيغراي التي تسيطر على إقليم تيغراي الواقع شمالي إثيوبيا، بعد إعلان الحكومة الإثيوبية تأجيل انتخابات أيلول/ سبتمبر 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما رفضته سلطات الإقليم، التي صممت على إجراء الانتخابات داخل الإقليم.
تشكل هذه الخطوة أول تقدم ميداني كبير تحرزه الحكومة المركزية في منطقة تيغراي التي تعاني من الحرب منذ أشهر.
وفي وقت سابق اليوم، ألمحت الحكومة الإثيوبية، إلى إمكانية دخول الجيش إقليم تيغراي الذي انسحبت منه في يونيو/ حزيران الماضي، مؤكدة أن جبهة تحرير تيغراي هزمت من الجيش الإثيوبي.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبية السفير رضوان حسين، إن "الحكومة الفيدرالية لها الحق في نشر قوات الجيش بأي جزء من البلاد، بما في ذلك إقليم تيغراي"، وذلك حسب إذاعة فانا الإثيوبية.
وكانت الأمم المتحدة دعت قبل أيام كل أطراف الصراع المتصاعد في شمال إثيوبيا إلى كف أيديهم عن القتال، موضحة أنهم جميعا يرتكبون "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
واندلعت الحرب في شمال إثيوبيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بين القوات الاتحادية وقوات جبهة تحرير تيغراي التي تسيطر على إقليم تيغراي الواقع شمالي إثيوبيا، بعد إعلان الحكومة الإثيوبية تأجيل انتخابات أيلول/ سبتمبر 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما رفضته سلطات الإقليم، التي صممت على إجراء الانتخابات داخل الإقليم.