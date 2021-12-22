https://arabic.sputniknews.com/20211222/الدول-صاحبة-أكبر-احتياطيات-النقد-الأجنبي-في-العالم-بلد-واحد-يمتلك-تريليونات-1054445587.html

الدول صاحبة أكبر احتياطيات النقد الأجنبي في العالم... بلد واحد يمتلك تريليونات

الدول صاحبة أكبر احتياطيات النقد الأجنبي في العالم... بلد واحد يمتلك تريليونات

تنفرد الصين بصدارة قائمة البلدان الأكثر امتلاكا للاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية في العالم، وبفارق شاسع عن اليابان صاحبة المركز الثاني. 22.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-22T12:13+0000

2021-12-22T12:13+0000

2021-12-22T12:13+0000

اقتصاد

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وفقا لبيانات موقع "ستاتيستا" المتخصص في الإحصاءات، فإن الصين هيمنت على صدارة القائمة في عام 2020 بامتلاكها نقدا أجنبيا يقدر بنحو 3.4 تريليون دولار.قد تشمل سلة الاحتياطي النقدي لدى الدول عملات مختلفة وحتى الذهب، لكن غالبا ما تتشكل أساسا من الدولار الأمريكي الذي يسيطر على أكثر من 50% من حجم الاحتياطيات النقدية حول العالم.بنت الصين هذه الاحتياطيات الضخمة (وغيرها من البلدان) بفضل الفائض في الحساب الجاري. وببساطة فإن هذه الدول تحقق دخلا من بيع منتجاتها وخدماتها إلى الخارج بما يفوق ما تحتاج هي إلى استيراده.بالطبع هناك عوامل أخرى تلعب دورا في زيادة ونقصان الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية مثل الاقتراض وسداد الديون وبيع العملات من أجل السيطرة على سعر الصرف وغيرها، لكن في المثال الصيني، كان للتجارة نصيب الأسد في بناء الاحتياطيات الضخمة.تأتي الولايات المتحدة في مكانة متراجعة نسبيا بين الدول الأكثر امتلاكا للاحتياطيات النقدية، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى كونها صاحبة الحق الأصيل في طباعة عملة الاحتياط الرئيسية في العالم (الدولار).من المهم أيضا معرفة أن هذه البيانات تشير إلى مستويات الاحتياطيات في البلدان المعنية بنهاية عام 2020، وتمثل مقارنة جيدة بين البلدان، مع العلم أنها قد تكون تغيرت نوعا ما في الوقت الراهن لكن البيانات لم تنشر بعد.في ظروف عادية، لن تكون التغيرات جوهرية على الأرجح خلال أشهر أو حتى عام بأكمله بالنسبة لهذه البلدان، والتي تمتلك احتياطيات ضخمة وقدرة هائلة على توليد العملات الأجنبية.على سبيل سجلت احتياطيات روسيا في الشهر الماضي نحو 620 مليار دولار بزيادة تقريبا 20 مليار دولار عن مستويات عام 2020.وفيما يلي نظرة على ترتيب هذه البلدان:1. الصين 3.35 تريليون دولار2. اليابان 1.39 تريليون دولار3. سويسرا 1.08 تريليون دولار4. منطقة اليورو 1.07 تريليون دولار5. الولايات المتحدة 628 مليار دولار6. روسيا 596 مليار دولار7. الهند 590 مليار دولار8. هونغ كونغ 491 مليار دولار9. السعودية 472 مليار دولار10. كوريا الجنوبية 443 مليار دولار

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