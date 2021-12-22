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الرئيس الإسرائيلي: إيران قنبلة موقوتة تهدد منطقة الشرق الأوسط
الرئيس الإسرائيلي: إيران قنبلة موقوتة تهدد منطقة الشرق الأوسط
قال الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، اليوم الأربعاء، إن إيران قنبلة موقوتة تهدد إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T14:40+0000
2021-12-22T14:40+0000
أخبار الاتفاق النووي
إسرائيل
إيران
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نقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن هرتزوغ قوله: ضرورة تحييد التهديد الإيراني، سواء تم التوصل إلى اتفاق في المحادثات الجارية بين الدول العظمى وإيران في العاصمة النمساوية، فيينا، أو لم يتم التوصل إلى اتفاق.وأفادت القناة العبرية، على موقعها الإلكتروني، بأن تصريحات هرتزوغ جاءت خلال مراسم تخريج دورة طيارين، اليوم الأربعاء، التي أشار خلالها إلى أن الأخطبوط الإيراني يواصل إرسال أذرعه إلى كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط، خاصة إسرائيل، هذه الأيام، مدعيا أن إيران هي قنبلة زمنية موقوتة تهدد إسرائيل والشرق الأوسط كله، ويجب تحييدها.وأكد الرئيس الإسرائيلي أنه يتابع المفاوضات الجارية حول الاتفاق النووي في فيينا عن كثب، داعيا المجتمع الدولي إلى عدم الاستخفاف بخطورة التهديد الإيراني، على حد وصفه، مناديا بتحييد خطر النووي الإيراني مرة واحدة وإلى الأبد، سواء بوجود اتفاق أو دونه، مع حظر السماح لإيران بحيازة قدرة نووية.
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أخبار الاتفاق النووي, إسرائيل, إيران

الرئيس الإسرائيلي: إيران قنبلة موقوتة تهدد منطقة الشرق الأوسط

14:40 GMT 22.12.2021
© AFP 2021 / JACK GUEZ المقاتلات الإسرائيلية "إف-16"
المقاتلات الإسرائيلية إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© AFP 2021 / JACK GUEZ
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قال الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، اليوم الأربعاء، إن إيران قنبلة موقوتة تهدد إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط.
نقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن هرتزوغ قوله: ضرورة تحييد التهديد الإيراني، سواء تم التوصل إلى اتفاق في المحادثات الجارية بين الدول العظمى وإيران في العاصمة النمساوية، فيينا، أو لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وأفادت القناة العبرية، على موقعها الإلكتروني، بأن تصريحات هرتزوغ جاءت خلال مراسم تخريج دورة طيارين، اليوم الأربعاء، التي أشار خلالها إلى أن الأخطبوط الإيراني يواصل إرسال أذرعه إلى كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط، خاصة إسرائيل، هذه الأيام، مدعيا أن إيران هي قنبلة زمنية موقوتة تهدد إسرائيل والشرق الأوسط كله، ويجب تحييدها.
وأكد الرئيس الإسرائيلي أنه يتابع المفاوضات الجارية حول الاتفاق النووي في فيينا عن كثب، داعيا المجتمع الدولي إلى عدم الاستخفاف بخطورة التهديد الإيراني، على حد وصفه، مناديا بتحييد خطر النووي الإيراني مرة واحدة وإلى الأبد، سواء بوجود اتفاق أو دونه، مع حظر السماح لإيران بحيازة قدرة نووية.
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