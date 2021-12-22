https://arabic.sputniknews.com/20211222/الرئيس-اليمني-هناك-توافق-دائم-مع-السعودية-بشأن-القضايا-المصيرية-في-مواجهة-التمدد-الإيراني-1054463873.html

الرئيس اليمني: هناك توافق دائم مع السعودية بشأن القضايا المصيرية في مواجهة التمدد الإيراني

الرئيس اليمني: هناك توافق دائم مع السعودية بشأن القضايا المصيرية في مواجهة التمدد الإيراني

قال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، إن بلاده والسعودية يجمعهما هدف ومصير مشترك في مواجهة التحديات في مختلف المواقف والظروف. 22.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-22T18:53+0000

2021-12-22T18:53+0000

2021-12-22T18:57+0000

اليمن

السعودية

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القاهرة - سبوتنيك. وأشار منصور هادي إلى التوافق بينهما فيما وصفه بمواجهة "التمدد الإيراني"، وهو ما صرح به خلال استقباله في مقر إقامته المؤقت في العاصمة السعودية الرياض، نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية.وأوضح هادي أن هناك توافقا أخويا استراتيجيا دائما بين بلاده والمملكة بشأن القضايا المصيرية في "مواجهة التمدد الإيراني، ودعم اليمن وشرعيته ووحدته وأمنه واستقراره"من جهته، أكد الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن "موقف المملكة الداعم لليمن والتزام التحالف بقيادة المملكة بدعم الحكومة والشعب اليمني، ومواصلة الجهود للتوصل إلى حل سلمي مبني على المرجعيات الثلاث [في إشارة إلى المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة]، ويلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق ويحافظ على أمن المنطقة".وجدد نائب وزير الدفاع السعودي "موقف المملكة الدائم في دعم الشرعية اليمنية لمواجهة تمرد وانقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره".وجدد الأمير خالد بن سلمان التأكيد على أن أمن اليمن واستقراره جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المملكة والمنطقة.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

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