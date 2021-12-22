https://arabic.sputniknews.com/20211222/السعودية-ترد-على-اتهامات-إيران-بشأن-وفاة-سفيرها-لدى-أنصار-الله-وطهران-تتخذ-أَول-خطوة-ضد-الرياض-1054432219.html

السعودية ترد على اتهامات إيران بشأن وفاة سفيرها لدى أنصار الله... وطهران تتخذ أَول خطوة ضد الرياض

السعودية ترد على اتهامات إيران بشأن وفاة سفيرها لدى أنصار الله... وطهران تتخذ أَول خطوة ضد الرياض

علقت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، على تصريحات وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، حول موقف التحالف المتعلق بإخلاء السفير الإيراني لدى... 22.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-22T06:27+0000

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وحسب وكالة الأنباء السعودية- واس، وصف المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي، تصريحات عبد اللهيان بـ"المسيئة"، مشيرا إلى أن " قيادة التحالف باشرت تسهيل نقل المدعو حسن ايرلو أحد ضباط الحرس الثوري الإيراني من اليمن لاعتبارات إنسانية تقديرا لوساطة دبلوماسية من الأشقاء في سلطنة عمان والعراق بعد أقل من 48 ساعة من الإبلاغ عن حالته الصحية".واعتبر العميد المالكي أن "هذه التصريحات المسيئة للمملكة تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، ولا تثمن موقف التحالف الإنساني والنبيل في إخلاء المذكور من صنعاء إلى البصرة، وأنها تصريحات غير مستغربة من المسؤولين الإيرانيين"، مؤكدا أنها "تأتي في سياق سلوك الدبلوماسية الإيرانية بدخول المذكور لليمن بطريقة غير شرعية وقيامه بدعم الفوضى والقتال باليمن".واختتم تصريحاته بالتأكيد على "استمرار نهج المملكة والتحالف الثابت في تطبيق القيم والمبادئ الإنسانية الراسخة رغم ما تنتهجه إيران من سلوك غير حضاري و غير إنساني".وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قال أمس الثلاثاء، إن "السعودية تأخرت في السماح لإيران بنقل سفيرها لدى حكومة صنعاء حسن إيرلو وماطلت بهذا الشأنوأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الثلاثاء، وفاة السفير الإيراني لدى أنصار الله في اليمن، حسن إيرلو، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن "إيرلو أصيب بفيروس كورونا في محل مهمته في اليمن، وعاد إلى البلاد للأسف في ظروف غير مواتية بسبب التعاون المتأخر من بعض الدول"، مشيرا إلى أنه "استشهد فجر اليوم على الرغم من استخدام جميع مراحل العلاج لتحسين حالته الصحية"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، قالت يوم السبت الماضي، إن إيران بصدد إجلاء مبعوثها إلى جماعة "أنصار الله" اليمنية بعد إصابته بكوفيد-19. وقال متحدث باسم "أنصار الله"، إن السعودية والعراق يساعدان في نقل المبعوث حسن إيرلو.وقال سعيد خطيب زادة المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، لوسائل إعلام رسمية، نظرا لضرورة توفير الرعاية الطبية العاجلة له، فقد قامت الخارجية الإيرانية ببعض الاتصالات والمشاورات اللازمة مع عدد من دول المنطقة، وبالتالي توفرت الظروف المبدئية اللازمة، ويتم حاليا نقل السفير الإيراني إلى البلاد.وقال محمد عبد السلام، المتحدث باسم "أنصار الله" عبر حسابه على "تويتر": "تفاهم إيراني سعودي عبر بغداد تم بموجبه نقل السفير الإيراني بصنعاء على متن طائرة عراقية وذلك لظروفه الصحية"، وفقا لـ"رويترز".

https://arabic.sputniknews.com/20211221/إيران-تعلن-وفاة-سفيرها-لدى-أنصار-الله-وتتحدث-عن-تعاون-متأخر-من-بعض-الدول-1054393676.html

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