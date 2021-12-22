السلطات التركية تعتقل موظفا في السفارة الأمريكية في بيروت في مطار اسطنبول بسبب بيع جواز سفر

وأصدرت السلطات الأمنية في المطار التركي بيانا رسميا قالت فيه إنه "استطاع قسم الجوازات في مطار اسطنبول في 11 تشرين الثاني/نوفمبر من رصد مواطن سوري حاول السفر إلى ألمانيا، وذلك من خلال تقديم جواز سفر شخص آخر".وأضاف البيان: "أثناء التحقيق تبين أن جواز السفر يخص موطنا أمريكيا يعمل موظفًا في السفارة الأمريكية في بيروت ".ونشرت السلطات التركية مقطع فيديو يوثق الحادثة في مطار اسطنبول، حيث التقى الرجلان وتم تسليم جواز السفر مقابل 10 آلاف دولار.وتم العثور على غلاف من المال أثناء البحث وتم اعتقال كلا المشتبه بهم وتم الإفراج عن المواطن السوري بتعهد بعدم المغادرة.
أعلنت السلطات الأمنية في مطار إسطنبول عن اعتقال مواطن أمريكي يعمل في القنصلية الأمريكية في بيروت، وذلك للاشتباه ببيعه جواز سفر لمواطن سوري كان يتحضر للذهب إلى ألمانيا.
وأصدرت السلطات الأمنية في المطار التركي بيانا رسميا قالت فيه إنه "استطاع قسم الجوازات في مطار اسطنبول في 11 تشرين الثاني/نوفمبر من رصد مواطن سوري حاول السفر إلى ألمانيا، وذلك من خلال تقديم جواز سفر شخص آخر".
وأضاف البيان: "أثناء التحقيق تبين أن جواز السفر يخص موطنا أمريكيا يعمل موظفًا في السفارة الأمريكية في بيروت ".
ونشرت السلطات التركية مقطع فيديو يوثق الحادثة في مطار اسطنبول، حيث التقى الرجلان وتم تسليم جواز السفر مقابل 10 آلاف دولار.
وتم العثور على غلاف من المال أثناء البحث وتم اعتقال كلا المشتبه بهم وتم الإفراج عن المواطن السوري بتعهد بعدم المغادرة.