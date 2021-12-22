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https://arabic.sputniknews.com/20211222/السيسي-سأكون-راضيا-عندما-يصل-دخل-المواطن-إلى-20-ألف-جنيه-في-الشهر-فيديو-1054446002.html
السيسي: سأكون راضيا عندما يصل دخل المواطن إلى 20 ألف جنيه في الشهر... فيديو
السيسي: سأكون راضيا عندما يصل دخل المواطن إلى 20 ألف جنيه في الشهر... فيديو
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه لن يكون راضيا إلا عندما يصل دخل المواطن إلى 20 ألف جنيه في الشهر. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T12:15+0000
2021-12-22T12:15+0000
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جاء ذلك خلال حفل افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد، اليوم الأربعاء.وأضاف الرئيس المصري "الحكومة بتعاني معايا لأنهم لما بيقعدوا معايا مش بيعجبي حاجة.. أنا مش بشوف اللي خلص.. أنا بشوف اللي ناقص".وأوضح السيسي أنه لا ينظر للمشروعات التي انتهى تنفيذها لكنه يتابع المشروعات التي لم تنته.يشار إلى أن مجمع أسيوط لإنتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية في إطار خطط التنمية صعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.
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أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر

السيسي: سأكون راضيا عندما يصل دخل المواطن إلى 20 ألف جنيه في الشهر... فيديو

12:15 GMT 22.12.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHالسيسي في جنازة الرئيس الراحل حسني مبارك
السيسي في جنازة الرئيس الراحل حسني مبارك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه لن يكون راضيا إلا عندما يصل دخل المواطن إلى 20 ألف جنيه في الشهر.
جاء ذلك خلال حفل افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد، اليوم الأربعاء.
وأضاف الرئيس المصري "الحكومة بتعاني معايا لأنهم لما بيقعدوا معايا مش بيعجبي حاجة.. أنا مش بشوف اللي خلص.. أنا بشوف اللي ناقص".
وأوضح السيسي أنه لا ينظر للمشروعات التي انتهى تنفيذها لكنه يتابع المشروعات التي لم تنته.
وتابع "أنا مش هأفرح أبدا غير لما تخلصوا كل شيء، وتخلوا المواطن دخله يصل لـ10 و20 ألف جنيه في الشهر.. يمكن ساعتها أبقى مرضي".
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي
عبدالفتاح السيسي
رئيس جمهورية مصر العربية
يشار إلى أن مجمع أسيوط لإنتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية في إطار خطط التنمية صعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.
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