https://arabic.sputniknews.com/20211222/السيسي-لا-أفكر-في-شيء-سوى-الحفاظ-على-الدولة-المصرية-1054443673.html

السيسي: لا أفكر في شيء سوى الحفاظ على الدولة المصرية

السيسي: لا أفكر في شيء سوى الحفاظ على الدولة المصرية

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إنه لا يفكر في شيء سوى الحفاظ على الدولة المصرية. 22.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-22T11:39+0000

2021-12-22T11:39+0000

2021-12-22T11:40+0000

أخبار مصر الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1050413423_0:18:3073:1746_1920x0_80_0_0_1f41508cd4cc774e7a69192a978b3d23.jpg

وأكد السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، قائلا "نواجه تحدي قبول المواطنين للانتقال إلى المجتمعات العمرانية الجديدة"، مشير إلى أن إضافة أحوزة عمرانية تطلب أموالا كثيرة.وأضاف السيسي، في كلمته، خلال افتتاح المشروعات التنموية الجديدة بالصعيد، أنه من المهم رفع الوعي والثقافة بخطورة البناء على الأراضي الزراعية، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم" المصري.وأشار الرئيس المصري إلى أن "ما تعمله الدولة هو محاولة للتعويض.. وليس أبدا إساءة لأحد.. محاولة لتعويض ما فتنا".وأوضح السيسي "الدولة على مدار 30 سنة بتصرف 900 مليار جنيه.. في السبع سنوات تريليون جنيه.. اللى بتصرفه في 7 سنوات أكبر ما تم صرفه فى 30 سنة.. واللى بيتصرف الهدف منه تعويض اللى فات".

https://arabic.sputniknews.com/20211221/السيسي-يستقبل-المنفي-ويؤكد-له-دعم-مصر-الكامل-لكل-ما-يحقق-المصلحة-العليا-لليبيا-1054412549.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار مصر الآن