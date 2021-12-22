السيسي: لا أفكر في شيء سوى الحفاظ على الدولة المصرية

وأكد السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، قائلا "نواجه تحدي قبول المواطنين للانتقال إلى المجتمعات العمرانية الجديدة"، مشير إلى أن إضافة أحوزة عمرانية تطلب أموالا كثيرة.وأضاف السيسي، في كلمته، خلال افتتاح المشروعات التنموية الجديدة بالصعيد، أنه من المهم رفع الوعي والثقافة بخطورة البناء على الأراضي الزراعية، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم" المصري.وأشار الرئيس المصري إلى أن "ما تعمله الدولة هو محاولة للتعويض.. وليس أبدا إساءة لأحد.. محاولة لتعويض ما فتنا".وأوضح السيسي "الدولة على مدار 30 سنة بتصرف 900 مليار جنيه.. في السبع سنوات تريليون جنيه.. اللى بتصرفه في 7 سنوات أكبر ما تم صرفه فى 30 سنة.. واللى بيتصرف الهدف منه تعويض اللى فات".
وأضاف السيسي، في كلمته، خلال افتتاح المشروعات التنموية الجديدة بالصعيد، أنه من المهم رفع الوعي والثقافة بخطورة البناء على الأراضي الزراعية، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم" المصري.
وقال: "النهاردة يوم جميل جدا.. وأقول لكم بصراحة.. وسوف أقول شيء وأحتاج أن نفكر فيه.. القيمة الاستثمارية على مدار السنوات قبل تولي المسئولية في حدود 30 مليار جنيه في 30 سنة، يعني 900 مليار جنيه، ونحن أنفقنا في 7 سنوات متوسط التريليون جنيه".
وأشار الرئيس المصري إلى أن "ما تعمله الدولة هو محاولة للتعويض.. وليس أبدا إساءة لأحد.. محاولة لتعويض ما فتنا".
وأوضح السيسي "الدولة على مدار 30 سنة بتصرف 900 مليار جنيه.. في السبع سنوات تريليون جنيه.. اللى بتصرفه في 7 سنوات أكبر ما تم صرفه فى 30 سنة.. واللى بيتصرف الهدف منه تعويض اللى فات".