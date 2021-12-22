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الصليب الأحمر الدولي يحذر من تأثير العقوبات الكبير على الوضع الإنساني في سوريا
الصليب الأحمر الدولي يحذر من تأثير العقوبات الكبير على الوضع الإنساني في سوريا
أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن مخاوفها إزاء تأثير العقوبات المفروضة ضد سوريا، على تفاقم الظروف المعيشية لأشخاص هم بالفعل بحاجة إلى مساعدات. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T13:27+0000
2021-12-22T13:27+0000
العالم العربي
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قال الناطق باسم لجنة الصليب الأحمر في سوريا، عدنان حزام، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن المنظمة الإنسانية تشعر بالقلق بشأن "زيادة التبعات السلبية الإنسانية بسبب العقوبات التي قد تؤثر سلبا على الوضع الإنساني للسكان وقدرتهم على الوصول لاحتياجاتهم وإلى الخدمات الأساسية، بجانب التأثير على شروط تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين".وتعقدت الأزمة الإنسانية في سوريا مع نهاية العام 2019، حيث وقّع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب "قانون قيصر" الذي يسمح بتجميد أصول أي منظمة تتعامل مع الحكومة السورية، بغض النظر عن جنسيتها، وتسبب ذلك في عرقلة جهود إعادة الإعمار وأثنى المؤسسات الخيرية من العمل في سوريا.وفيما بعد قررت وزارة الخزانة الأميركية تعديل تلك القواعد لتسمح لبعض المنظمات غير الربحية في التعامل مع دمشق.ويقول المتحدث باسم الصليب الأحمر، إن سوريا باتت تتحمل حاليا عبء العقوبات الاقتصادية وعبء تفشي فيروس كورونا المستجد، في وقت يعيش فيه حوالي 80% من السوريين تحت خط الفقر الدولي.كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا في آذار/مارس الماضي إلى رفع العقوبات التي ربما تعيق وصول المستلزمات الطبية الضرورية، والدعم الطبي لمواجهة كوفيد-19 أو الغذاء، إلى سوريا.كما أوضح غوتيريش أن عشر سنوات من العقوبات وظروف أخرى تسبب في انهيار اقتصادي في سوريا، ما يهدد 60% من سكانها بمواجهة الجوع هذا العام.
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العالم العربي

الصليب الأحمر الدولي يحذر من تأثير العقوبات الكبير على الوضع الإنساني في سوريا

13:27 GMT 22.12.2021
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الصليب الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© Sputnik . Sergey Averin
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أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن مخاوفها إزاء تأثير العقوبات المفروضة ضد سوريا، على تفاقم الظروف المعيشية لأشخاص هم بالفعل بحاجة إلى مساعدات.
قال الناطق باسم لجنة الصليب الأحمر في سوريا، عدنان حزام، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن المنظمة الإنسانية تشعر بالقلق بشأن "زيادة التبعات السلبية الإنسانية بسبب العقوبات التي قد تؤثر سلبا على الوضع الإنساني للسكان وقدرتهم على الوصول لاحتياجاتهم وإلى الخدمات الأساسية، بجانب التأثير على شروط تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين".
وتعقدت الأزمة الإنسانية في سوريا مع نهاية العام 2019، حيث وقّع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب "قانون قيصر" الذي يسمح بتجميد أصول أي منظمة تتعامل مع الحكومة السورية، بغض النظر عن جنسيتها، وتسبب ذلك في عرقلة جهود إعادة الإعمار وأثنى المؤسسات الخيرية من العمل في سوريا.
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وفيما بعد قررت وزارة الخزانة الأميركية تعديل تلك القواعد لتسمح لبعض المنظمات غير الربحية في التعامل مع دمشق.
ويقول المتحدث باسم الصليب الأحمر، إن سوريا باتت تتحمل حاليا عبء العقوبات الاقتصادية وعبء تفشي فيروس كورونا المستجد، في وقت يعيش فيه حوالي 80% من السوريين تحت خط الفقر الدولي.
كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا في آذار/مارس الماضي إلى رفع العقوبات التي ربما تعيق وصول المستلزمات الطبية الضرورية، والدعم الطبي لمواجهة كوفيد-19 أو الغذاء، إلى سوريا.
كما أوضح غوتيريش أن عشر سنوات من العقوبات وظروف أخرى تسبب في انهيار اقتصادي في سوريا، ما يهدد 60% من سكانها بمواجهة الجوع هذا العام.
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