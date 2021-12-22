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https://arabic.sputniknews.com/20211222/العراق-جميع-القوات-القتالية-الأجنبية-غادرت-البلاد--1054461293.html
العراق: جميع القوات القتالية الأجنبية غادرت البلاد
العراق: جميع القوات القتالية الأجنبية غادرت البلاد
أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأربعاء، أن جميع القوات الأجنبية ذات المهام القتالية غادرت البلاد. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T17:25+0000
2021-12-22T17:38+0000
القوات الأجنبية
العراق
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جاء هذا في تصريحات للناطق باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وأوضح المسؤول العسكري أنه لم يبق من القوات الأجنبية الموجودة في البلاد سوى المستشارين، لافتا إلى أن أعدادهم محدودة.وأوضح الخفاجي أن "مهمة القوات الأجنبية في العراق تحولت من قتالية إلى استشارية"، لافتا إلى أن أغلب القوات القتالية غادرت العراق قبل موعد الانسحاب المحدد لها.وكانت قيادة العمليات المشتركة، قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، انسحاب جميع القوات القتالية التابعة للتحالف الدولي من قاعدة حرير في أربيل، وأشار الخفاجي، في تصريحات سابقة، أن عمل المستشارين سوف يكون قائما على ما يتعلق بمكافحة الإرهاب.وأعلنت السلطات العراقية، في 9 كانون الأول/ ديسمبر الحالي، انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي في البلاد.وكان العراق قد أعلن أواخر عام 2017، هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، واستعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، إلا أن مسألة الخلايا النائمة التابعة للتنظيم ما زالت تعكر صفو الحياة في بعض المناطق العراقية.
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القوات الأجنبية, العراق

العراق: جميع القوات القتالية الأجنبية غادرت البلاد

17:25 GMT 22.12.2021 (تم التحديث: 17:38 GMT 22.12.2021)
© REUTERS / THAIER AL-SUDANIقاعدة "عين الأسد" العسكرية الأمريكية في العراق، 29 ديسمبر 2019
قاعدة عين الأسد العسكرية الأمريكية في العراق، 29 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© REUTERS / THAIER AL-SUDANI
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أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأربعاء، أن جميع القوات الأجنبية ذات المهام القتالية غادرت البلاد.
جاء هذا في تصريحات للناطق باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وأوضح المسؤول العسكري أنه لم يبق من القوات الأجنبية الموجودة في البلاد سوى المستشارين، لافتا إلى أن أعدادهم محدودة.
وأوضح الخفاجي أن "مهمة القوات الأجنبية في العراق تحولت من قتالية إلى استشارية"، لافتا إلى أن أغلب القوات القتالية غادرت العراق قبل موعد الانسحاب المحدد لها.
وكانت قيادة العمليات المشتركة، قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، انسحاب جميع القوات القتالية التابعة للتحالف الدولي من قاعدة حرير في أربيل، وأشار الخفاجي، في تصريحات سابقة، أن عمل المستشارين سوف يكون قائما على ما يتعلق بمكافحة الإرهاب.
وأعلنت السلطات العراقية، في 9 كانون الأول/ ديسمبر الحالي، انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي في البلاد.
وكان العراق قد أعلن أواخر عام 2017، هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، واستعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، إلا أن مسألة الخلايا النائمة التابعة للتنظيم ما زالت تعكر صفو الحياة في بعض المناطق العراقية.
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