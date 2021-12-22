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https://arabic.sputniknews.com/20211222/اللجنة-الدولية-للصليب-الأحمر-تعرب-عن-قلقها-إزاء-تدهور-حالة-الأسير-الفلسطيني-أبو-هواش-1054443073.html
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعرب عن قلقها إزاء تدهور حالة الأسير الفلسطيني أبو هواش
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعرب عن قلقها إزاء تدهور حالة الأسير الفلسطيني أبو هواش
أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن قلقها البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية للأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش، والمعتقل إداريًا بأحد السجون الإسرائيلية. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T11:30+0000
2021-12-22T11:30+0000
أخبار فلسطين اليوم
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غزة - سبوتنيك. وأوضحت اللجنة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن طواقمها الطبية تزور أبو هواش بانتظام وتراقب تطورات وضعه عن كثب.وقالت اللجنة: "من منظور طبي، وبعد مرور أكثر من 128 يومًا على إضرابه عن الطعام، فإنّ أبو هواش بحالة حرجة وهو بحاجة إلى متابعة طبية متخصصة، مثل سائر المضربين عن الطعام".وأضافت، "قلقون بشأن العواقب الطبية المحتملة التي لا رجعة فيها والتي قد تؤدي للأسف إلى فقدان الحياة. لا بدّ من صون كرامة جميع المعتقلين ومعاملتهم بإنسانية".ويواصل الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش، الإضراب المفتوح عن الطعام لليوم 128 على التوالي، رفضا لاعتقاله إداريا.وحسب تعريف منظمة بتسليم الإسرائيلية، فإن الاعتقال الإداري هو حبس شخص بدون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم مخالفة القانون مستقبَلاً ولم ينفّذ بعدُ أيّة مخالفة.هذا الاعتقال مدّته غير محدّدة ويستند إلى أدلّة سرّية. تستخدم إسرائيل هذه الوسيلة بشكل جارف وروتينيّ بحيث حبست على مرّ السنين آلاف الفلسطينيين لفترات طويلة.رسميًّا تنظر محكمة في أوامر الاعتقال، ولكنّ هذا النقد القضائي هو قشرة زائفة إذ يُحرَم المعتقَلون من الدفاع المعقول عن أنفسهم في مواجهة ادّعاءات ضّدهم تحيطها السرّية. رغم ذلك يصادق القضاء على معظم أوامر الاعتقال.وحسب معطيات هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية (حكومية) فإن عدد المعتقلين الإداريين (بدون محاكمة) داخل السجون الإسرائيلية من بين إجمالي الأسرى يفوق الـ 500 معتقل إداري.وكان محامون عن الأسير الفلسطيي، هشام أبو هواش، أكدوا أنه يعاني آلاما مبرحة في جميع أنحاء جسده بسبب إضرابه عن الطعام.ووفقا لما قاله محامي نادي الأسير جواد بولس، عبر صفحة النادي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فإن محكمة الاستئنافات العسكرية الإسرائيلية قد أرجأت أمس البت في قضية الأسير أبو هواش، بعد أن كانت المحكمة قد أصدرت الخميس قرارا بإرجاء البت في الاستئناف حتى صباح الجمعة، من أجل الحصول على تقرير طبي عن الوضع الصحي لأبو هواش.وكانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلت أبو هواش (40 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل في الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20211212/الشرطة-الإسرائيلية-تعتقل-3-فلسطينيين-بينهم-أسير-محرر-بالقدس-1053839407.html
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أخبار فلسطين اليوم

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعرب عن قلقها إزاء تدهور حالة الأسير الفلسطيني أبو هواش

11:30 GMT 22.12.2021
© Fotolia / ViewApartأسير
أسير - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© Fotolia / ViewApart
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أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن قلقها البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية للأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش، والمعتقل إداريًا بأحد السجون الإسرائيلية.
غزة - سبوتنيك. وأوضحت اللجنة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن طواقمها الطبية تزور أبو هواش بانتظام وتراقب تطورات وضعه عن كثب.
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وقالت اللجنة: "من منظور طبي، وبعد مرور أكثر من 128 يومًا على إضرابه عن الطعام، فإنّ أبو هواش بحالة حرجة وهو بحاجة إلى متابعة طبية متخصصة، مثل سائر المضربين عن الطعام".
وأضافت، "قلقون بشأن العواقب الطبية المحتملة التي لا رجعة فيها والتي قد تؤدي للأسف إلى فقدان الحياة. لا بدّ من صون كرامة جميع المعتقلين ومعاملتهم بإنسانية".
ويواصل الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش، الإضراب المفتوح عن الطعام لليوم 128 على التوالي، رفضا لاعتقاله إداريا.
وحسب تعريف منظمة بتسليم الإسرائيلية، فإن الاعتقال الإداري هو حبس شخص بدون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم مخالفة القانون مستقبَلاً ولم ينفّذ بعدُ أيّة مخالفة.
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هذا الاعتقال مدّته غير محدّدة ويستند إلى أدلّة سرّية. تستخدم إسرائيل هذه الوسيلة بشكل جارف وروتينيّ بحيث حبست على مرّ السنين آلاف الفلسطينيين لفترات طويلة.
رسميًّا تنظر محكمة في أوامر الاعتقال، ولكنّ هذا النقد القضائي هو قشرة زائفة إذ يُحرَم المعتقَلون من الدفاع المعقول عن أنفسهم في مواجهة ادّعاءات ضّدهم تحيطها السرّية. رغم ذلك يصادق القضاء على معظم أوامر الاعتقال.
وحسب معطيات هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية (حكومية) فإن عدد المعتقلين الإداريين (بدون محاكمة) داخل السجون الإسرائيلية من بين إجمالي الأسرى يفوق الـ 500 معتقل إداري.
وكان محامون عن الأسير الفلسطيي، هشام أبو هواش، أكدوا أنه يعاني آلاما مبرحة في جميع أنحاء جسده بسبب إضرابه عن الطعام.
وحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية عن محامين فلسطينيين قالوا إن أبو هواش يعاني من آلام بجميع أنحاء جسده دون استثناء، ولا يستطيع النوم من شدة الوجع، ويفقد توازنه، ويتنقل على كرسي متحرك، كما يعاني من التقيؤ بشكل مستمر، وفقد الكثير من وزنه.
ووفقا لما قاله محامي نادي الأسير جواد بولس، عبر صفحة النادي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فإن محكمة الاستئنافات العسكرية الإسرائيلية قد أرجأت أمس البت في قضية الأسير أبو هواش، بعد أن كانت المحكمة قد أصدرت الخميس قرارا بإرجاء البت في الاستئناف حتى صباح الجمعة، من أجل الحصول على تقرير طبي عن الوضع الصحي لأبو هواش.
وكانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلت أبو هواش (40 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل في الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي.
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