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المبعوث الروسي إلى سوريا: سلاح الجو الروسي قضى مؤخرا على أحد أكبر المسلحين الشيشانيين في سوريا
المبعوث الروسي إلى سوريا: سلاح الجو الروسي قضى مؤخرا على أحد أكبر المسلحين الشيشانيين في سوريا
أكد الكسندر لافرنتييف، مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، أن سلاح الجو الروسية قضى مؤخرًا على أحد المسلحين البارزين في سوريا، الشيشاني مارغوشفيلي. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
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2021-12-22T12:33+0000
العالم العربي
روسيا
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وقال لافرينتيف: "القوات الجوية الروسية تمكنت مؤخرا من القضاء على أحد قيادات جماعة جنود الشام (المحظورة في روسيا) وهو الشيشاني مارغوشفيلي".أشار لافرنتييف إلى أن موسكو خلال اتصالاتها مع الولايات المتحدة، تدعو لايجاد حل لمشكلة الوجود الأمريكي في سوريا، موضحا أنه يمكن حل العديد من المشاكل في جنوب سوريا وفي منطقة الفرات بانسحاب الولايات المتحدة من هناك.وتابع: " لذلك فإننا في اتصالاتنا مع الأميركيين ننقل لهم قلقنا ونعرض عليهم مثل هذا الحل للقضية".
https://arabic.sputniknews.com/20211221/مبعوث-الرئيس-الروسي-إلى-سوريا-يتحدث-عن-الجولة-ال17-من-محادثات-أستانا-1054392411.html
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العالم العربي, روسيا

المبعوث الروسي إلى سوريا: سلاح الجو الروسي قضى مؤخرا على أحد أكبر المسلحين الشيشانيين في سوريا

12:32 GMT 22.12.2021 (تم التحديث: 12:33 GMT 22.12.2021)
© Sputnik . Nina Zotina / الذهاب إلى بنك الصورالممثل الخاص للرئيس الروسي إلو سوريا الكسندر لافرينتيف
الممثل الخاص للرئيس الروسي إلو سوريا الكسندر لافرينتيف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© Sputnik . Nina Zotina
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أكد الكسندر لافرنتييف، مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، أن سلاح الجو الروسية قضى مؤخرًا على أحد المسلحين البارزين في سوريا، الشيشاني مارغوشفيلي.
وقال لافرينتيف: "القوات الجوية الروسية تمكنت مؤخرا من القضاء على أحد قيادات جماعة جنود الشام (المحظورة في روسيا) وهو الشيشاني مارغوشفيلي".
أشار لافرنتييف إلى أن موسكو خلال اتصالاتها مع الولايات المتحدة، تدعو لايجاد حل لمشكلة الوجود الأمريكي في سوريا، موضحا أنه يمكن حل العديد من المشاكل في جنوب سوريا وفي منطقة الفرات بانسحاب الولايات المتحدة من هناك.
وقال لافرينتيف للصحفيين: "هناك عدد كبير من الصعوبات والمشاكل القائمة ليس فقط في جنوب سوريا، ولكن أيضًا في منطقة الفرات، كل شيء يمكن حله عن طريق انسحاب الأميركيين من هذه الأراضي. بصراحة، وأقول لكم بصراحة أنه حتى الحوار الذي يدور بين ما يعرف بـ "قوات سوريا الديمقراطية" ودمشق سيكون أسرع وأكثر فائدة".
وتابع: " لذلك فإننا في اتصالاتنا مع الأميركيين ننقل لهم قلقنا ونعرض عليهم مثل هذا الحل للقضية".
مباحثات أستانا في نورسلطان، كازاخستان 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا لافرنتييف يتحدث عن الجولة الـ17 من محادثات أستانا
أمس, 04:27 GMT
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