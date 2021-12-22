https://arabic.sputniknews.com/20211222/المبعوث-الروسي-إلى-سوريا-سلاح-الجو-الروسي-قضى-مؤخرا-على-أحد-أكبر-المسلحين-الشيشانيين-في-سوريا--1054446601.html

المبعوث الروسي إلى سوريا: سلاح الجو الروسي قضى مؤخرا على أحد أكبر المسلحين الشيشانيين في سوريا

المبعوث الروسي إلى سوريا: سلاح الجو الروسي قضى مؤخرا على أحد أكبر المسلحين الشيشانيين في سوريا

أكد الكسندر لافرنتييف، مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، أن سلاح الجو الروسية قضى مؤخرًا على أحد المسلحين البارزين في سوريا، الشيشاني مارغوشفيلي. 22.12.2021, سبوتنيك عربي

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العالم العربي

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وقال لافرينتيف: "القوات الجوية الروسية تمكنت مؤخرا من القضاء على أحد قيادات جماعة جنود الشام (المحظورة في روسيا) وهو الشيشاني مارغوشفيلي".أشار لافرنتييف إلى أن موسكو خلال اتصالاتها مع الولايات المتحدة، تدعو لايجاد حل لمشكلة الوجود الأمريكي في سوريا، موضحا أنه يمكن حل العديد من المشاكل في جنوب سوريا وفي منطقة الفرات بانسحاب الولايات المتحدة من هناك.وتابع: " لذلك فإننا في اتصالاتنا مع الأميركيين ننقل لهم قلقنا ونعرض عليهم مثل هذا الحل للقضية".

https://arabic.sputniknews.com/20211221/مبعوث-الرئيس-الروسي-إلى-سوريا-يتحدث-عن-الجولة-ال17-من-محادثات-أستانا-1054392411.html

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