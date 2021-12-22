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المخابرات اللبنانية تحيل مواطنا سوريا إلى النيابة العسكرية بتهمة قتال الجيش
المخابرات اللبنانية تحيل مواطنا سوريا إلى النيابة العسكرية بتهمة قتال الجيش
أحالت المخابرات اللبنانية، اليوم الأربعاء، مواطنا سوريا، إلى النيابة العسكرية بتهمة القتال ضد الجيش اللبناني. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T15:39+0000
2021-12-22T15:43+0000
أخبار لبنان
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أصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانا جاء فيه أن "مديرية المخابرات أحالت على النيابة العامة العسكرية السوري (د.ع) بعد توقيفه في بلدة عرسال- البقاع".وأوضح البيان أن المواطن السوري الذي تم توقيفه يواجه تهمة الانتماء إلى "تنظيمات إرهابية وتزعّمه مجموعة شاركت في القتال ضد الجيش اللبناني".في سياق متصل، أوقفت قوة من الجيش اللبناني تؤازرها دورية من مديرية المخابرات المواطن (ح.د) وزوجته (ص.ن.د) عند حاجز حربتا- البقاع، وذلك لوجود مذكرات توقيف صادرة بحقهما، حسبما أعلن الجيش اللبناني.وأضاف بيان الجيش أن المتهم المذكور كان قد أقدم على إطلاق النار بتاريخ 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري باتجاه أحد المواطنين في بلدة معالي- الهرمل ما أدى إلى مقتله. ضُبط بحوزة الموقوفة مسدس حربي وذخيرة عائدة له.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار لبنان.
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أخبار لبنان

المخابرات اللبنانية تحيل مواطنا سوريا إلى النيابة العسكرية بتهمة قتال الجيش

15:39 GMT 22.12.2021 (تم التحديث: 15:43 GMT 22.12.2021)
© REUTERS / Mohamed Azakirقوات الجيش اللبناني تنتشر في حي الطيونة، بيروت، لبنان 14 أكتوبر 2021
قوات الجيش اللبناني تنتشر في حي الطيونة، بيروت، لبنان 14 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© REUTERS / Mohamed Azakir
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أحالت المخابرات اللبنانية، اليوم الأربعاء، مواطنا سوريا، إلى النيابة العسكرية بتهمة القتال ضد الجيش اللبناني.
أصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانا جاء فيه أن "مديرية المخابرات أحالت على النيابة العامة العسكرية السوري (د.ع) بعد توقيفه في بلدة عرسال- البقاع".
وأوضح البيان أن المواطن السوري الذي تم توقيفه يواجه تهمة الانتماء إلى "تنظيمات إرهابية وتزعّمه مجموعة شاركت في القتال ضد الجيش اللبناني".
واختتم البيان بقول إن المتهم كان قد "دخل لبنان خلسة مستخدماً في تنقلاته هوية تعود لصهره السوري (أ.ح) بعد أن أُشيع خبر وفاته في سوريا، وأُجريت فحوصات الحمض النووي وثبتت هويته الأصلية".
في سياق متصل، أوقفت قوة من الجيش اللبناني تؤازرها دورية من مديرية المخابرات المواطن (ح.د) وزوجته (ص.ن.د) عند حاجز حربتا- البقاع، وذلك لوجود مذكرات توقيف صادرة بحقهما، حسبما أعلن الجيش اللبناني.
وأضاف بيان الجيش أن المتهم المذكور كان قد أقدم على إطلاق النار بتاريخ 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري باتجاه أحد المواطنين في بلدة معالي- الهرمل ما أدى إلى مقتله. ضُبط بحوزة الموقوفة مسدس حربي وذخيرة عائدة له.
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