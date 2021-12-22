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المغرب يعلن عن تطور مهم بشأن عودة العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا
المغرب يعلن عن تطور مهم بشأن عودة العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا
رحبت وزارة الخارجية المغربية بـ "الإعلان الإيجابي والمواقف البناءة التي تم التعبير عنها مؤخرا من قبل الحكومة الفيدرالية الجديدة لألمانيا"، مشيرة إلى موقف... 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T15:31+0000
2021-12-22T15:31+0000
ألمانيا
أخبار المغرب اليوم
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وصرحت وزارة الخارجية في بيان وصلت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الأربعاء، إن "التعبير عن هذه المواقف يُتيح استئناف التعاون الثنائي وعودة عمل البعثات الدبلوماسية للبلدين بالرباط وبرلين إلى شكله الطبيعي".وعبرت المملكة المغربية عن أملها في أن "تقترن هذه التصريحات بالأفعال بما يعكس روحا جديدة ويعطي انطلاقة جديدة للعلاقة على أساس الوضوح والاحترام المتبادل".وكانت الحكومة المغربية قد استدعت سفيرتها في برلين منتصف العام الجاري وقبل هذا الاستدعاء بأسابيع قرر قطع كل أشكال التواصل مع السفارة الألمانية والمنظمات الألمانية بسبب "موقف ألمانيا السلبي" من شأن قضية الصحراء و"محاولة استبعاد الرباط من الاجتماعات الإقليمية حول ليبيا".وقالت الخارجية المغربية في بيان لها آنذاك، إن "ألمانيا راكمت المواقف العدائية التي تنتهك المصالح العليا للمملكة.وذكرت أن "خلافات عميقة تهم قضايا المغرب المصيرية، استدعت قطع العلاقات التي تجمع الوزارات والمؤسسات الحكومية مع نظيرتها الألمانية".
https://arabic.sputniknews.com/20211221/مصدر-يكشف-لـسبوتنيك-حقيقة-استدعاء-القائم-بالأعمال-المغربي-في-إسبانيا-1054428014.html
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ألمانيا, أخبار المغرب اليوم

المغرب يعلن عن تطور مهم بشأن عودة العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا

15:31 GMT 22.12.2021
© AP Photo / Uncreditedملك المغرب
ملك المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© AP Photo / Uncredited
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رحبت وزارة الخارجية المغربية بـ "الإعلان الإيجابي والمواقف البناءة التي تم التعبير عنها مؤخرا من قبل الحكومة الفيدرالية الجديدة لألمانيا"، مشيرة إلى موقف ألمانيا المؤيد لمقترح الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب كحل لقضية النزاع حول الصحراء.
وصرحت وزارة الخارجية في بيان وصلت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الأربعاء، إن "التعبير عن هذه المواقف يُتيح استئناف التعاون الثنائي وعودة عمل البعثات الدبلوماسية للبلدين بالرباط وبرلين إلى شكله الطبيعي".
وعبرت المملكة المغربية عن أملها في أن "تقترن هذه التصريحات بالأفعال بما يعكس روحا جديدة ويعطي انطلاقة جديدة للعلاقة على أساس الوضوح والاحترام المتبادل".
العاهل المغربي محمد السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
مصدر يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة استدعاء القائم بالأعمال المغربي في إسبانيا
أمس, 20:49 GMT
وكانت الحكومة المغربية قد استدعت سفيرتها في برلين منتصف العام الجاري وقبل هذا الاستدعاء بأسابيع قرر قطع كل أشكال التواصل مع السفارة الألمانية والمنظمات الألمانية بسبب "موقف ألمانيا السلبي" من شأن قضية الصحراء و"محاولة استبعاد الرباط من الاجتماعات الإقليمية حول ليبيا".
وقالت الخارجية المغربية في بيان لها آنذاك، إن "ألمانيا راكمت المواقف العدائية التي تنتهك المصالح العليا للمملكة.
وذكرت أن "خلافات عميقة تهم قضايا المغرب المصيرية، استدعت قطع العلاقات التي تجمع الوزارات والمؤسسات الحكومية مع نظيرتها الألمانية".
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