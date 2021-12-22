المغرب يعلن عن تطور مهم بشأن عودة العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا

وصرحت وزارة الخارجية في بيان وصلت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الأربعاء، إن "التعبير عن هذه المواقف يُتيح استئناف التعاون الثنائي وعودة عمل البعثات الدبلوماسية للبلدين بالرباط وبرلين إلى شكله الطبيعي".وعبرت المملكة المغربية عن أملها في أن "تقترن هذه التصريحات بالأفعال بما يعكس روحا جديدة ويعطي انطلاقة جديدة للعلاقة على أساس الوضوح والاحترام المتبادل".وكانت الحكومة المغربية قد استدعت سفيرتها في برلين منتصف العام الجاري وقبل هذا الاستدعاء بأسابيع قرر قطع كل أشكال التواصل مع السفارة الألمانية والمنظمات الألمانية بسبب "موقف ألمانيا السلبي" من شأن قضية الصحراء و"محاولة استبعاد الرباط من الاجتماعات الإقليمية حول ليبيا".وقالت الخارجية المغربية في بيان لها آنذاك، إن "ألمانيا راكمت المواقف العدائية التي تنتهك المصالح العليا للمملكة.وذكرت أن "خلافات عميقة تهم قضايا المغرب المصيرية، استدعت قطع العلاقات التي تجمع الوزارات والمؤسسات الحكومية مع نظيرتها الألمانية".
رحبت وزارة الخارجية المغربية بـ "الإعلان الإيجابي والمواقف البناءة التي تم التعبير عنها مؤخرا من قبل الحكومة الفيدرالية الجديدة لألمانيا"، مشيرة إلى موقف ألمانيا المؤيد لمقترح الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب كحل لقضية النزاع حول الصحراء.
وصرحت وزارة الخارجية في بيان وصلت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الأربعاء، إن "التعبير عن هذه المواقف يُتيح استئناف التعاون الثنائي وعودة عمل البعثات الدبلوماسية للبلدين بالرباط وبرلين إلى شكله الطبيعي".
وعبرت المملكة المغربية عن أملها في أن "تقترن هذه التصريحات بالأفعال بما يعكس روحا جديدة ويعطي انطلاقة جديدة للعلاقة على أساس الوضوح والاحترام المتبادل".
وكانت الحكومة المغربية قد استدعت سفيرتها في برلين منتصف العام الجاري وقبل هذا الاستدعاء بأسابيع قرر قطع كل أشكال التواصل مع السفارة الألمانية والمنظمات الألمانية بسبب "موقف ألمانيا السلبي" من شأن قضية الصحراء و"محاولة استبعاد الرباط من الاجتماعات الإقليمية حول ليبيا".
وقالت الخارجية المغربية في بيان لها آنذاك، إن "ألمانيا راكمت المواقف العدائية التي تنتهك المصالح العليا للمملكة.
وذكرت أن "خلافات عميقة تهم قضايا المغرب المصيرية، استدعت قطع العلاقات التي تجمع الوزارات والمؤسسات الحكومية مع نظيرتها الألمانية".