بلماضي: منتخب الجزائر انتزع لقب بطولة كأس العرب عن استحقاق

وأشد بلماضي في رسالة نشرها الاتحاد الجزائري لكرة القدم على حسابه الرسمي عبر "تويتر" "بما حققه المنتخب الرديف المتوج مؤخرا بلقب بطولة كأس العرب 2021، تحت إشراف المدرب مجيد بوقرة".وفي رسالته قال "الحمد لله عز وجل على هذا التتويج الجديد بمنافسة كروية كبيرة والمتمثلة في كأس العرب قطر 2021".وأضاف: "بهذه المناسبة السعيدة، أنتهز الفرصة بأن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات للعناصر الوطنية التي حققت اللقب بكل جدارة واستحقاق، بداية باللاعبين الذين أبلوا البلاء الحسن وقدموا كل ما لديهم فوق المستطيل الأخضر، متفوقين بذلك على منتخبات ذات سمعة ومستوى جيدين وفي بطولة كبيرة".ووجه بلماضي تحية تقدير للجهاز الفني بقيادة مجيد بوقرة، "نظير العمل الكبير"، والذي قدم نفسه ككفاءة كبيرة قادمة في سماء الكرة الجزائرية، وأبرز دور ركائز المنتخب الأول في منح ثمرة خبرتهم للاعبين الشباب، "ما جعل الجزائر تتصدر مرة أخرى المشهد في تظاهرة رياضية كبيرة".ولفت بلماضي إلى أن اللقب الجديد، يعتبر "أفضل هدية للشعب الجزائري، خاصة الذين حرصوا على السفر إلى قطر لدعم اللاعبين".وأكد على ضرورة الاستمرار وأن "يتواصل التطور، للحفاظ على ما وصلنا إليه اليوم من مستوى، والعمل على تحقيق المزيد من الألقاب والنجاحات في سبيل إسعاد شعبنا الأبي".ويقود بلماضي، منتخب الجزائر الأول، للدفاع عن لقبه في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق منافساتها في الكاميرون، في التاسع من الشهر المقبل.
قال مدرب منتخب الجزائر الأول، جمال بلماضي، إن منتخب بلاده "الثاني" استحق عن جدارة واستحقاق التتويج بلقب بطولة كأس العرب التي اختتمت السبت الماضي بقطر.
وأشد بلماضي في رسالة نشرها الاتحاد الجزائري لكرة القدم على حسابه الرسمي عبر "تويتر" "بما حققه المنتخب الرديف المتوج مؤخرا بلقب بطولة كأس العرب 2021، تحت إشراف المدرب مجيد بوقرة".
وفي رسالته قال "الحمد لله عز وجل على هذا التتويج الجديد بمنافسة كروية كبيرة والمتمثلة في كأس العرب قطر 2021".
وأضاف: "بهذه المناسبة السعيدة، أنتهز الفرصة بأن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات للعناصر الوطنية التي حققت اللقب بكل جدارة واستحقاق، بداية باللاعبين الذين أبلوا البلاء الحسن وقدموا كل ما لديهم فوق المستطيل الأخضر، متفوقين بذلك على منتخبات ذات سمعة ومستوى جيدين وفي بطولة كبيرة".
ووجه بلماضي تحية تقدير للجهاز الفني بقيادة مجيد بوقرة، "نظير العمل الكبير"، والذي قدم نفسه ككفاءة كبيرة قادمة في سماء الكرة الجزائرية، وأبرز دور ركائز المنتخب الأول في منح ثمرة خبرتهم للاعبين الشباب، "ما جعل الجزائر تتصدر مرة أخرى المشهد في تظاهرة رياضية كبيرة".
ولفت بلماضي إلى أن اللقب الجديد، يعتبر "أفضل هدية للشعب الجزائري، خاصة الذين حرصوا على السفر إلى قطر لدعم اللاعبين".
وأكد على ضرورة الاستمرار وأن "يتواصل التطور، للحفاظ على ما وصلنا إليه اليوم من مستوى، والعمل على تحقيق المزيد من الألقاب والنجاحات في سبيل إسعاد شعبنا الأبي".
ويقود بلماضي، منتخب الجزائر الأول، للدفاع عن لقبه في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق منافساتها في الكاميرون، في التاسع من الشهر المقبل.