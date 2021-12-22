بلينكن يقود حملة لتوطين المهاجرين الأفغان في أمريكا… فيديو

وبعد لقائه أمس الثلاثاء، مجموعة من المهاجرين الأفغان، نشر بلينكن مقطع فيديو بصفحته الرسمية على "تويتر" يوجه فيه رسالة شكر إلى كل من شارك في دعم جهود إعادة توطين الأفغان في أمريكا.وكتب بلينكن: "أتوجه بالشكر إلى كل المتطوعين الذين ساهموا في جهود إعادة توطين المهاجرين الأفغان، الذين جاءوا إلى أمريكا".وتابع: "نريد فعل كل شيء ممكن للترحيب بكم"، موجها حديثه لكل أمريكي: "إبحث عن الطريقة التي يمكنك أن تساهم بها في تلك الجهود".وفي حديث، أمس الثلاثاء، قال بلينكن إنه أجرى نقاشات مفتوحة حول عملية إعادة توطين الأفغان في أمريكا، مضيفا: "الأمريكيون يرحبون بأصدقائهم الأفغان وعائلاتهم ليكونوا بجوارهم".وقررت الولايات المتحدة الأمريكية سحب قواتها العسكرية من أفغانستان قبل أشهر لتنهي حربا استمرت نحو 20 عاما.جاء ذلك بعدما سيطرت حركة "طالبان"، (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب نشاطات إرهابية) على العاصمة كابول في 15 أغسطس/ آب الماضي، وهو ما تسبب في هجرة واسعة للأفغان الذين فروا إلى أمريكا.