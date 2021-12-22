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https://arabic.sputniknews.com/20211222/بلينكن-يقود-حملة-لتوطين-المهاجرين-الأفغان-في-أمريكا-فيديو-1054460220.html
بلينكن يقود حملة لتوطين المهاجرين الأفغان في أمريكا… فيديو
بلينكن يقود حملة لتوطين المهاجرين الأفغان في أمريكا… فيديو
يقود وزير الخارجية الأمريكية حملة واسعة لتحفيز الأمريكيين على استضافة المهاجرين الأفغان الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة إثر انسحاب أمريكا من أفغانستان قبل... 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T16:55+0000
2021-12-22T16:55+0000
العالم
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
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وبعد لقائه أمس الثلاثاء، مجموعة من المهاجرين الأفغان، نشر بلينكن مقطع فيديو بصفحته الرسمية على "تويتر" يوجه فيه رسالة شكر إلى كل من شارك في دعم جهود إعادة توطين الأفغان في أمريكا.وكتب بلينكن: "أتوجه بالشكر إلى كل المتطوعين الذين ساهموا في جهود إعادة توطين المهاجرين الأفغان، الذين جاءوا إلى أمريكا".وتابع: "نريد فعل كل شيء ممكن للترحيب بكم"، موجها حديثه لكل أمريكي: "إبحث عن الطريقة التي يمكنك أن تساهم بها في تلك الجهود".وفي حديث، أمس الثلاثاء، قال بلينكن إنه أجرى نقاشات مفتوحة حول عملية إعادة توطين الأفغان في أمريكا، مضيفا: "الأمريكيون يرحبون بأصدقائهم الأفغان وعائلاتهم ليكونوا بجوارهم".وقررت الولايات المتحدة الأمريكية سحب قواتها العسكرية من أفغانستان قبل أشهر لتنهي حربا استمرت نحو 20 عاما.جاء ذلك بعدما سيطرت حركة "طالبان"، (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب نشاطات إرهابية) على العاصمة كابول في 15 أغسطس/ آب الماضي، وهو ما تسبب في هجرة واسعة للأفغان الذين فروا إلى أمريكا.
https://arabic.sputniknews.com/20211221/بلينكن-يلتقي-مجموعة-من-المهاجرين-الأفغان-1054416129.html
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العالم, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان

بلينكن يقود حملة لتوطين المهاجرين الأفغان في أمريكا… فيديو

16:55 GMT 22.12.2021
© AFP 2021 / CAPT. CHRIS HERBERTالأفغان الفارين من كابول على متن طائرة أمريكية طراز سي 17 غلوب ماستر متجهة إلى قاعدة العديد الجوية في قطر
الأفغان الفارين من كابول على متن طائرة أمريكية طراز سي 17 غلوب ماستر متجهة إلى قاعدة العديد الجوية في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© AFP 2021 / CAPT. CHRIS HERBERT
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يقود وزير الخارجية الأمريكية حملة واسعة لتحفيز الأمريكيين على استضافة المهاجرين الأفغان الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة إثر انسحاب أمريكا من أفغانستان قبل أشهر.
وبعد لقائه أمس الثلاثاء، مجموعة من المهاجرين الأفغان، نشر بلينكن مقطع فيديو بصفحته الرسمية على "تويتر" يوجه فيه رسالة شكر إلى كل من شارك في دعم جهود إعادة توطين الأفغان في أمريكا.
وكتب بلينكن: "أتوجه بالشكر إلى كل المتطوعين الذين ساهموا في جهود إعادة توطين المهاجرين الأفغان، الذين جاءوا إلى أمريكا".
وتابع: "نريد فعل كل شيء ممكن للترحيب بكم"، موجها حديثه لكل أمريكي: "إبحث عن الطريقة التي يمكنك أن تساهم بها في تلك الجهود".
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
بلينكن يلتقي مجموعة من المهاجرين الأفغان
أمس, 15:27 GMT
وفي حديث، أمس الثلاثاء، قال بلينكن إنه أجرى نقاشات مفتوحة حول عملية إعادة توطين الأفغان في أمريكا، مضيفا: "الأمريكيون يرحبون بأصدقائهم الأفغان وعائلاتهم ليكونوا بجوارهم".
وقررت الولايات المتحدة الأمريكية سحب قواتها العسكرية من أفغانستان قبل أشهر لتنهي حربا استمرت نحو 20 عاما.
جاء ذلك بعدما سيطرت حركة "طالبان"، (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب نشاطات إرهابية) على العاصمة كابول في 15 أغسطس/ آب الماضي، وهو ما تسبب في هجرة واسعة للأفغان الذين فروا إلى أمريكا.
معلومات عن طائرة "سي 17 غلوب ماستر 3"
معلومات عن طائرة سي 17 غلوب ماستر 3 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
معلومات عن طائرة "سي 17 غلوب ماستر 3"
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