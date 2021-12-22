بيان روسي إيراني تركي يؤكد أن العدوان الإسرائيلي على سوريا يهدد المدنيين

وأشار البيان إلى استخدام إسرائيل للطائرات المدنية للتغطية على عدوانها ضد سوريا، وهو ما يعرض المدنيين للخطر.وأدان البيان استمرار الهجمات العسكرية الإسرائيلية في سوريا، والتي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وسيادة سوريا ودول الجوار، وتهدد الاستقرار والأمن في المنطقة، ودعت إلى وقفها.هذا وانطلقت يوم أمس 21 كانون الأول/ديسمبر، جولة جديدة من مفاوضات صيغة "أستانا" للتسوية في سوريا. وتشارك في هذه المشاورات التي ستستمر يومين، وفود من الدول الضامنة - إيران وروسيا وتركيا، إضافة إلى الحكومة السورية والمعارضة السورية المسلحة والأمم المتحدة.وكانت روسيا وتركيا وإيران أطلقت، في 2017، "محادثات أستانا"، بين الحكومة السورية والمعارضة؛ كما تتوسط الأمم المتحدة في محادثات الجنة الدستورية السورية في جنيف.
أصدرت روسيا وإيران وتركيا بيانا مشتركا عقب محادثات "أستانا" في نور سلطان، أكدت من خلاله أن العدوان الإسرائيلي على سوريا يهدد المدنيين.
وأشار البيان إلى استخدام إسرائيل للطائرات المدنية للتغطية على عدوانها ضد سوريا، وهو ما يعرض المدنيين للخطر.
وأدان البيان استمرار الهجمات العسكرية الإسرائيلية في سوريا، والتي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وسيادة سوريا ودول الجوار، وتهدد الاستقرار والأمن في المنطقة، ودعت إلى وقفها.
وجاء في البيان الختامي: "أكدنا أن استخدام إسرائيل للطائرات المدنية كغطاء للعدوان على الأراضي السورية هو انتهاك صارخ للقواعد الدولية ويعرض حياة المدنيين للخطر".
هذا وانطلقت يوم أمس 21 كانون الأول/ديسمبر، جولة جديدة من مفاوضات صيغة "أستانا" للتسوية في سوريا. وتشارك في هذه المشاورات التي ستستمر يومين، وفود من الدول الضامنة - إيران وروسيا وتركيا، إضافة إلى الحكومة السورية والمعارضة السورية المسلحة والأمم المتحدة.
وكانت روسيا وتركيا وإيران أطلقت، في 2017، "محادثات أستانا"، بين الحكومة السورية والمعارضة؛ كما تتوسط الأمم المتحدة في محادثات الجنة الدستورية السورية في جنيف.