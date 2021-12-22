https://arabic.sputniknews.com/20211222/بيان-عاجل-من-الكاميرون-بشأن-تنظيم-بطولة-كأس-الأمم-الإفريقية-2022-وإيتو-يغرد-مجددا-1054446427.html

بيان عاجل من الكاميرون بشأن تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022... وإيتو يغرد مجددا

بيان عاجل من الكاميرون بشأن تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022... وإيتو يغرد مجددا

أصدر الاتحاد الكاميروني لكرة القدم ، اليوم الأربعاء، بيانا رسميا بشأن استضافة كأس الأمم الإفريقية المقرر انطلاقها في 9 يناير/ كانون الثاني المقبل. 22.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-22T12:30+0000

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2021-12-22T12:30+0000

كأس الأمم الأفريقية

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وأكد الاتحاد الكاميروني برئاسة صامويل إيتو، في بيانه، جاهزية البلاد لاستقبال المنتخبات المشاركة في أمم أفريقيا 2021، بالإضافة إلى الجماهير في العرس القاري المنتظر.وشدد البيان، على توفير سبل الصحة والأمان اللازمة من قبل الحكومة، من أجل إنجاح البطولة، مطالباً في الوقت نفسه الاتحادات الأفريقية الشقيقة بالاتحاد والتعاون لكي يحافظوا على اهتمامات القارة.كما قام كل من رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو رفقة رئيس الكاف، باتريس موتسيبي بزيارة إلى ملعب " أوليمبي".وغرّد إيتو عبر صفحته الرسمية على تويتر: "مع انطلاق الاستعدادات النهائية لكأس الأمم الإفريقية، كان من الرائع زيارة ملعب أوليمبي مع رئيس " الكاف" باتريس موتسيبي، في هذا الملعب سنبدأ مباراتنا الأولى يوم 9 جانفي، الكاميرون ضد بوركينافاسو".وكان رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، باتريس موتسيبي، حسم الجدل المثار حول إقامة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون.وقال موتسيبي، خلال تواجده في ملعب أوليمبي بالكاميرون، إن "النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأفريقية ستقام في موعدها المحدد مسبقًا دون تغيير، بداية من يوم التاسع من يناير/ كانون الثاني، وحتى السادس من فبراير/ شباط 2022".وأضاف: "سأكون هنا في الكاميرون يوم 7 يناير مع زوجتي وأولادي في كأس الأمم الأفريقية التي تبدأ في 9 يناير"، متابعا: "رسالتي في نهاية الجمعية العمومية الماضية بالقاهرة، كانت أننا سنلتقي بعد أسابيع قليلة في الكاميرون".وأحاطت الشكوك بإقامة بطولة كأس أمم أفريقيا بسبب رفض الأندية الأوروبية التخلي عن لاعبيها الأفارقة، فضلا عن الوضع الأمني المتوتر في الكاميرون، وتأخر إتمام بعض الاستعدادات.ومن المفترض أن تقام بطولة كأس أمم أفريقيا خلال الفترة بين 9 يناير، و6 فبراير من عام 2022.

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كأس الأمم الأفريقية