https://arabic.sputniknews.com/20211222/تقرير-أمريكي-قدرات-الحوثيين-تطورت-بشكل-هائل-بتكلفة-منخفضة-نسبياً-والسعودية-بخطر-1054436594.html

تقرير أمريكي: قدرات الحوثيين تطورت بشكل هائل بتكلفة منخفضة نسبياً والسعودية بخطر

تقرير أمريكي: قدرات الحوثيين تطورت بشكل هائل بتكلفة منخفضة نسبياً والسعودية بخطر

كشف تقرير أعده مركز أمريكي في واشنطن أن جماعة "أنصار الله" في اليمن زادت بشكل ملموس من هجماتها على المملكة العربية السعودية. 22.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-22T09:11+0000

2021-12-22T09:11+0000

2021-12-22T09:11+0000

العالم العربي

رصد عسكري

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وخلص مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي (CSIS) إلى هذا الاستنتاج في تقرير نشره أمس الثلاثاء تحت عنوان "حرب ​إيران​ و​الحوثيين​ على السعودية"، وهو يعتمد على تحليل 4103 هجمات شنتها "أنصار الله" على السعودية وأهداف داخل اليمن وفي الخليج خلال فترة ما بين مطلع يناير/كانون الثاني 2016 و20 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.ولفت التقرير إلى أن الحوثيين يصعدون "حملة عسكرية غير منتظمة" ضد السعودية ودول خليجية أخرى باستخدام ​صواريخ​ مجنحة وباليستية وطائرات مسيرة متطورة ووسائل عسكرية أخرى، مشيرا إلى أن العدد المتوسط لهجمات الجماعة على المملكة وأهداف أخرى على الأساس الشهري ارتفع بأكثر من ضعفين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2020، من 38 إلى 78 هجوما شهريا.وجاء في التقرير خصوصا أن الحوثيين يستخدمون أسلوب مهاجمة ناقلات نفطية وأهداف بحرية أخرى، مؤكدا أن الجماعة نفذت 24 هجوما أو محاولة هجوم من هذا النوع على الأقل باستخدام طائرات مسيرة خلال فترة ما بين كانون الثاني 2017 وحزيران 2021، معظمها في محيط موان يمنية. وحمل التقرير "​فيلق القدس​" الإيراني المسؤولية عن تدريب الحوثيين وإمدادهم بترسانة متزايدة من الأسلحة والتكنولوجيات العسكرية الحديثة، بما فيها صواريخ مواجهة مضادة للدبابات وألغام بحرية وطائرات مسيرة مفخخة وقوارب مسيرة.وخلص التقرير إلى أن "فيلق القدس" و"​حزب الله​" اللبناني نجحا في تطوير قدرات الحوثيين بتكلفة منخفضة نسبياً، لاسيما مقارنة مع حجم إنفاق السعودية على الدفاعات الجوية بغية حماية أراضيها.

https://arabic.sputniknews.com/20211221/التحالف-الحوثيون-أغلقوا-مطار-صنعاء-أمام-رحلات-المنظمات-الدولية-منذ-الأحد-1054420990.html

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العالم العربي, رصد عسكري