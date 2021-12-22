تكاليف خيالية لتأمين قمة للزعماء الغربيين في ألمانيا... كم بلغت؟

برلين- سبوتنيك. وقدرت وزارة الداخلية في ولاية بافاريا، تكلفة تنظيم قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في الفترة من 26 إلى 28 يونيو/ حزيران 2022 بنحو 166 مليون يورو (187 مليون دولار).ونقلت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" عن وثيقة للوزارة أنه وفقا للبيانات المتاحة والوضع غير واضح تماما فإن النفقات العامة للتنظيم (القمة) تبلغ نحو 166.1 مليون يورو. تعقد القمة في قلعة إلماو.وبحسب الوثيقة، فإن إجمالي نفقات الأمن من هذا المبلغ سيكون نحو 147 مليون يورو، كما سيتم تعويض الحكومة الفيدرالية وكذلك سلطات الولايات الألمانية الأخرى بمبلغ 30 مليون يورو لإشراك الشرطة غير البافارية خلال القمة.في عام 2015، بلغت النفقات التنظيمية لقمة مجموعة السبع في بافاريا الألمانية 135 مليون يورو، واستعانت السلطات بعشرين ألف ضابط شرطة، ومن المقرر أن تنتقل رئاسة القمة مرة أخرى إلى ألمانيا العام المقبل.لوضع هذه التكلفة في السياق، أشارت تقارير في عام 2018 إلى أن منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، والذي يحضره سنويا عشرات الزعماء وآلاف القادة السياسيين والاقتصاديين ورجال الأعمال، يتكلف تنظيمه (من الناحية الأمنية) نحو 9.4 مليون دولار وترتفع هذه التكلفة إلى نحو 28 مليونا كحد أقصى.تضم مجموعة البلدان السبع الكبرى وهي منتدى سياسي لأكبر وأغنى اقتصادات العالم المتقدمة؛ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان.
كشفت السلطات الألمانية، اليوم الأربعاء، عن التكلفة التقديرية لاستضافة قمة زعماء الدول الغربية الكبرى خلال العام القادم، والتي قدرتها بعشرات الملايين من الدولارات.
برلين- سبوتنيك. وقدرت وزارة الداخلية في ولاية بافاريا، تكلفة تنظيم قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في الفترة من 26 إلى 28 يونيو/ حزيران 2022 بنحو 166 مليون يورو (187 مليون دولار).
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" عن وثيقة للوزارة أنه وفقا للبيانات المتاحة والوضع غير واضح تماما فإن النفقات العامة للتنظيم (القمة) تبلغ نحو 166.1 مليون يورو. تعقد القمة في قلعة إلماو.
وبحسب الوثيقة، فإن إجمالي نفقات الأمن من هذا المبلغ سيكون نحو 147 مليون يورو، كما سيتم تعويض الحكومة الفيدرالية وكذلك سلطات الولايات الألمانية الأخرى بمبلغ 30 مليون يورو لإشراك الشرطة غير البافارية خلال القمة.
في عام 2015، بلغت النفقات التنظيمية لقمة مجموعة السبع في بافاريا الألمانية 135 مليون يورو، واستعانت السلطات بعشرين ألف ضابط شرطة، ومن المقرر أن تنتقل رئاسة القمة مرة أخرى إلى ألمانيا العام المقبل.
لوضع هذه التكلفة في السياق، أشارت تقارير في عام 2018 إلى أن منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، والذي يحضره سنويا عشرات الزعماء وآلاف القادة السياسيين والاقتصاديين ورجال الأعمال، يتكلف تنظيمه (من الناحية الأمنية) نحو 9.4 مليون دولار وترتفع هذه التكلفة إلى نحو 28 مليونا كحد أقصى.
تضم مجموعة البلدان السبع الكبرى وهي منتدى سياسي لأكبر وأغنى اقتصادات العالم المتقدمة؛ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان.