ثوران بركان بيتون دي لا فورنيز الفرنسي...صور
© AP Photo / Miguel Morenattiتتدفق الحمم البركانية من ثوران بركان فاغرادالسفيال في شبه جزيرة ريكيانيس في جنوب غرب أيسلندا، 13 مايو 2021.
© AP Photo / Miguel Morenatti
ثار بركان بيتون دي لا فورنيز في منطقة ريونيون شرقي القارة الإفريقية التابعة لفرنسا، وفقًا للمرصد البركاني.
وجاء في تغريدة المصدر:
"بداية ثوران بركان بيتون دي لا فورنيز في 22 ديسمبر 2021 حوالي الساعة 3:30 صباحًا، الثوران يحدث على المنحدر الجنوبي".
🌋 Début d'éruption au #PitondelaFournaise ce jour, 22/12/2021 aux alentours de 3h30. Au moins 3 fissures éruptives se sont ouvertes sur le flanc sud du volcan. ©OVPF-IPGP pic.twitter.com/JXdfBDZW3d— Observatoire Volcanologique Piton de la Fournaise (@ObsFournaise) December 22, 2021
في أبريل/نيسان الماضي، تم العثور على سائحين ميتين ذهبوا لمشاهدة انفجار بركان بيتون دي لا فورنيز.
🌋Première image de l'éruption débutée aujourd'hui 22/12/2021 aux alentours de 3h30 heure locale au #PitondelaFournaise sur les webcams de l'OVPF-IPGP.— Observatoire Volcanologique Piton de la Fournaise (@ObsFournaise) December 22, 2021
Les webcams en direct sur ce lien: https://t.co/0f6rwWNKy1 pic.twitter.com/eAgKI5g0XX