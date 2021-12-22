تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
إصابة 22 شخصا على الأقل في مترو طهران...فيديو
https://arabic.sputniknews.com/20211222/ثوران-بركان-بيتون-دي-لا-فورنيز-الفرنسيصور-1054432418.html
ثوران بركان بيتون دي لا فورنيز الفرنسي...صور
ثوران بركان بيتون دي لا فورنيز الفرنسي...صور
ثار بركان بيتون دي لا فورنيز في منطقة ريونيون شرقي القارة الإفريقية التابعة لفرنسا، وفقًا للمرصد البركاني. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T06:28+0000
2021-12-22T06:28+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1053743413_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_2593b7b3f931c125cfd3acdee89315f0.jpg
وجاء في تغريدة المصدر:في أبريل/نيسان الماضي، تم العثور على سائحين ميتين ذهبوا لمشاهدة انفجار بركان بيتون دي لا فورنيز.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1053743413_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_f8f0fd3ef0586ddbb5c9e67de3f785a8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

ثوران بركان بيتون دي لا فورنيز الفرنسي...صور

06:28 GMT 22.12.2021
© AP Photo / Miguel Morenattiتتدفق الحمم البركانية من ثوران بركان فاغرادالسفيال في شبه جزيرة ريكيانيس في جنوب غرب أيسلندا، 13 مايو 2021.
تتدفق الحمم البركانية من ثوران بركان فاغرادالسفيال في شبه جزيرة ريكيانيس في جنوب غرب أيسلندا، 13 مايو 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© AP Photo / Miguel Morenatti
تابعنا عبر
ثار بركان بيتون دي لا فورنيز في منطقة ريونيون شرقي القارة الإفريقية التابعة لفرنسا، وفقًا للمرصد البركاني.
وجاء في تغريدة المصدر:
"بداية ثوران بركان بيتون دي لا فورنيز في 22 ديسمبر 2021 حوالي الساعة 3:30 صباحًا، الثوران يحدث على المنحدر الجنوبي".
المرصد البركاني الفرنسي
في أبريل/نيسان الماضي، تم العثور على سائحين ميتين ذهبوا لمشاهدة انفجار بركان بيتون دي لا فورنيز.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
06:58 GMTإصابة 22 شخصا على الأقل في مترو طهران...فيديو
06:39 GMTالدبيبة يعلن عودة الحياة إلى طبيعتها في طرابلس ويدعو إلى عدم الانجرار وراء الحرب
06:36 GMTمميزات "أباكان" المضادة للصواريخ.. صنعت في روسيا بمواصفات تريدها دولة شرق أوسطية
06:28 GMTثوران بركان بيتون دي لا فورنيز الفرنسي...صور
06:27 GMTالسعودية ترد على اتهامات إيران بشأن وفاة سفيرها لدى أنصار الله... وطهران تتخذ أَول خطوة ضد الرياض
06:17 GMTجيولوجيون يكتشفون "ممرا تحت الأرض" يربط بين جزر غالاباغوس وبنما
05:31 GMTكاتب ومحلل سياسي يكشف عن إسقاط صفقة في لبنان
04:59 GMTخبير: خسائر روسيا الناجمة عن الجرائم الإلكترونية هذا العام تقدر بـ1.216 مليار دولار
03:53 GMTالإدارة الأمريكية توافق على بيع ليتوانيا صواريخ مضادة للدبابات
03:06 GMTالنواب الليبي يؤكد عدم أمكانية أجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر الجاري
02:26 GMTالبنتاغون ينفي صحة تصريح شويغو حول تحضير شركات عسكرية أمريكية خاصة لاستفزاز كيميائي بدونباس
01:46 GMTالتحالف العربي يعلن اعتراض مسيرة في الأجواء اليمنية أطلقت نحو السعودية ⁧
01:08 GMTمعهد البترول: انخفاض مخزونات النفط الأمريكية
00:38 GMTالرئيس عباس يطلع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية على التطورات السياسية
أمسأسترازينيكا تعلن البدء في إنتاج لقاح مضاد لـ"أوميكرون" بالتعاون مع جامعة أوكسفورد
أمسزلزال بقوة 6.3 درجة يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية
أمسالولايات المتحدة تخطط لإجراء اتصالات مع روسيا بشأن الأمن مطلع العام المقبل
أمسإسرائيل تقرر جرعة معززة رابعة من لقاح كورونا
أمسالمهن الموسيقية المصرية تقاضي "فنانة" بسبب الإساءة لسمعة بلدها
أمسما هي أسباب وأعراض انخفاض حرارة الجسم وما خطورتها على صحتك؟