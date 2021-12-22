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https://arabic.sputniknews.com/20211222/جيولوجيون-يكتشفون-ممرا-تحت-الأرض-يربط-بين-جزر-غالاباغوس-وبنما-1054432084.html
جيولوجيون يكتشفون "ممرا تحت الأرض" يربط بين جزر غالاباغوس وبنما
جيولوجيون يكتشفون "ممرا تحت الأرض" يربط بين جزر غالاباغوس وبنما
وجد علماء الجيولوجيا في الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم (PNAS) إجابة للسؤال عن سبب العثور على الصخور البركانية في بنما على الرغم من عدم وجود نشاط بركاني... 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T06:17+0000
2021-12-22T06:17+0000
مجتمع
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لم يتمكن العلماء لعدة عقود من تفسير اكتشاف بقايا النشاط البركاني في بنما، واتضح أن هذه الصخور قد حملتها "رياح الوشاح" من خلال "ممر تحت الأرض" من جزر غالاباغوس، والتي تقع على مسافة تزيد عن 1609 كيلومترات من بنما.تقع مجموعة الجزر في شرق المحيط الهادي على بعد 972 كيلومترًا غرب الإكوادور، بحسب ما ذكر موقع "Expresso".قام الخبراء بتحليل تكوين الحجر المستخرج في بنما، وكانت مطابقة تقريبًا لعينات من جزر غالاباغوس.قد يغير هذا الاكتشاف فكرة العلماء عن العمليات الجيولوجية التي تحدث تحت سطح الأرض، إنهم يعلمون الآن أن النقاط الساخنة مثل تلك التي تشكلها جزر غالاباغوس وهاواي ليست ثابتة.
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https://arabic.sputniknews.com/20200415/هل-يوجد-دلالات-جيولوجية-خطيرة-لتتابع-الهزات-الأرضية-شرق-البحر-المتوسط؟-1045178806.html
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مجتمع

جيولوجيون يكتشفون "ممرا تحت الأرض" يربط بين جزر غالاباغوس وبنما

06:17 GMT 22.12.2021
© flickr.com / Philippe Maraudبنما
بنما - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© flickr.com / Philippe Maraud
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وجد علماء الجيولوجيا في الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم (PNAS) إجابة للسؤال عن سبب العثور على الصخور البركانية في بنما على الرغم من عدم وجود نشاط بركاني مكثف في المنطقة.
لم يتمكن العلماء لعدة عقود من تفسير اكتشاف بقايا النشاط البركاني في بنما، واتضح أن هذه الصخور قد حملتها "رياح الوشاح" من خلال "ممر تحت الأرض" من جزر غالاباغوس، والتي تقع على مسافة تزيد عن 1609 كيلومترات من بنما.
تقع مجموعة الجزر في شرق المحيط الهادي على بعد 972 كيلومترًا غرب الإكوادور، بحسب ما ذكر موقع "Expresso".
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قام الخبراء بتحليل تكوين الحجر المستخرج في بنما، وكانت مطابقة تقريبًا لعينات من جزر غالاباغوس.
قد يغير هذا الاكتشاف فكرة العلماء عن العمليات الجيولوجية التي تحدث تحت سطح الأرض، إنهم يعلمون الآن أن النقاط الساخنة مثل تلك التي تشكلها جزر غالاباغوس وهاواي ليست ثابتة.
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