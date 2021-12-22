https://arabic.sputniknews.com/20211222/حاملة-طائرات-صينية-تظهر-قدرات-هائلة-خلال-مناورات-بحرية-بالمحيط-الهادئ-فيديو-1054444277.html

حاملة طائرات صينية تظهر قدرات هائلة خلال مناورات بحرية بالمحيط الهادئ... فيديو

حاملة طائرات صينية تظهر قدرات هائلة خلال مناورات بحرية بالمحيط الهادئ... فيديو

أظهرت حاملة الطائرات الصينية "لياونينغ" قدرات هائلة خلال مناورات بحرية أجرتها في المحيط الهادئ بمشاركة 5 وحدات بحرية أخرى. 22.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-22T11:59+0000

2021-12-22T11:59+0000

2021-12-22T11:59+0000

رصد عسكري

الصين

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ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أنها كانت تحمل طائرات ومروحيات حربية على متنها.ولفتت الصحيفة إلى أن وجود الطائرات الحربية على متن حاملة الطائرات يجعل مداها أكبر، مشيرة إلى أن "لايونينغ" أصبحت تمتلك تشكيلا قتاليا كاملا يمكنها من خوض أي مواجهة عسكرية مقبلة.وقالت الصحيفة إن تشكيل حاملة الطائرات الصينية قام بمناورة حربية في مياه المحيط الهادئ على بعد 300 كيلومترا، شرق منطقة أوكيناوا اليابانية.ويضم التشكيل البحري الصيني 6 وحدات بحرية هي حاملة الطائرات "لياونينغ" والمدمرة "تايب - 55" والمدمرة "تايب - 52 دي" وفرقاطتين طراز "تايب - 054 إيه"، وسفينة إمداد طراز "تايب - 901".أما الطائرات الحربية، التي شاركت في المهمة فضمت مقاتلات "جي - 15" ومروحيات "زد - 9" و"زد - 18".وقالت الصحيفة إن وزارة الدفاع اليابانية كانت تراقب المناورات الصينية باستخدام المدمرة "أوزمو" ومقاتلات حربية.

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رصد عسكري, الصين