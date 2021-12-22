حاملة طائرات صينية تظهر قدرات هائلة خلال مناورات بحرية بالمحيط الهادئ... فيديو

ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أنها كانت تحمل طائرات ومروحيات حربية على متنها.ولفتت الصحيفة إلى أن وجود الطائرات الحربية على متن حاملة الطائرات يجعل مداها أكبر، مشيرة إلى أن "لايونينغ" أصبحت تمتلك تشكيلا قتاليا كاملا يمكنها من خوض أي مواجهة عسكرية مقبلة.وقالت الصحيفة إن تشكيل حاملة الطائرات الصينية قام بمناورة حربية في مياه المحيط الهادئ على بعد 300 كيلومترا، شرق منطقة أوكيناوا اليابانية.ويضم التشكيل البحري الصيني 6 وحدات بحرية هي حاملة الطائرات "لياونينغ" والمدمرة "تايب - 55" والمدمرة "تايب - 52 دي" وفرقاطتين طراز "تايب - 054 إيه"، وسفينة إمداد طراز "تايب - 901".أما الطائرات الحربية، التي شاركت في المهمة فضمت مقاتلات "جي - 15" ومروحيات "زد - 9" و"زد - 18".وقالت الصحيفة إن وزارة الدفاع اليابانية كانت تراقب المناورات الصينية باستخدام المدمرة "أوزمو" ومقاتلات حربية.
وقالت الصحيفة إن تشكيل حاملة الطائرات الصينية قام بمناورة حربية في مياه المحيط الهادئ على بعد 300 كيلومترا، شرق منطقة أوكيناوا اليابانية.
The Japanese Defense Forces were alerted by a surprise Chinese naval exercise in the Pacific
The Chinese aircraft carrier Liaoning, with the support of five more warships and carrier-based aircraft, carried out maneuvers 300 km from the southern Japanese island of Kitadaito. pic.twitter.com/DphVZIKgJQ