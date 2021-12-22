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https://arabic.sputniknews.com/20211222/خبير-خسائر-روسيا-الناجمة-عن-الجرائم-الإلكترونية-هذا-العام-تقدر-بـ1216-مليار-دولار-1054431825.html
خبير: خسائر روسيا الناجمة عن الجرائم الإلكترونية هذا العام تقدر بـ1.216 مليار دولار
خبير: خسائر روسيا الناجمة عن الجرائم الإلكترونية هذا العام تقدر بـ1.216 مليار دولار
قال رئيس القسم الروسي في الرابطة الدولية للشرطة، يوري جدانوف، اليوم الأربعاء، أن قيمة الخسائر الناجمة عن الجرائم الإلكترونية في روسيا قد تصل إلى نحو 90 مليار... 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T04:59+0000
2021-12-22T04:59+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال جدانوف في مقابلة مع وكالة " سبوتنيك ":" أن قيمة الخسائر الناجمة عن الجرائم الإلكترونية في روسيا تقدر في عام 2021 بحوالي 90 مليار روبل (ما يقارب 1.216 مليار دولار ) ، نصفها احتيال عبر الإنترنت "، لافتا إلى أن الجرائم الإلكترونية قد تزداد في عام 2022 باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات .وبحسب جدانوف، توقعات الخبراء الدوليين أن تزداد الخسائر الناتجة عن الجرائم الإلكترونية العالمية بنسبة 15% سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتصل إلى 6 تريليونات دولار هذا العام و10.5 تريليون دولار في عام 2025، هذا بالمقارنة مع 3 تريليونات دولار في عام 2015.وتمثل تهديدات الأمن الإلكتروني أبرز التحديات لاقتصادات العالم التي تعتمد بشكل كبير على أحدث التقنيات، حيث أسهمت هذه التهديدات المعقدة بشكل كبير ومتسارع في تعزيز الطلب على أنظمة بنية تحتية عالية الحماية لأمن المعلومات.
https://arabic.sputniknews.com/20211026/مستشار-رئيس-مجلس-النواب-الليبي-قانون-مكافحة-الجرائم-الإلكترونية-لا-يتعارض-مع-حرية-التعبير-1050542206.html
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روسيا

خبير: خسائر روسيا الناجمة عن الجرائم الإلكترونية هذا العام تقدر بـ1.216 مليار دولار

04:59 GMT 22.12.2021
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الذهاب إلى بنك الصورالجرائم الإلكترونية عبر الإنترنت
الجرائم الإلكترونية عبر الإنترنت - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© Sputnik . Kirill Kallinikov
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قال رئيس القسم الروسي في الرابطة الدولية للشرطة، يوري جدانوف، اليوم الأربعاء، أن قيمة الخسائر الناجمة عن الجرائم الإلكترونية في روسيا قد تصل إلى نحو 90 مليار روبل ( ما يقارب 1.216 مليار دولار) هذا العام، مقابل حوالي 70 مليار روبل(ما يقارب950 مليون دولار) في عام 2020.
موسكو - سبوتنيك. وقال جدانوف في مقابلة مع وكالة " سبوتنيك ":" أن قيمة الخسائر الناجمة عن الجرائم الإلكترونية في روسيا تقدر في عام 2021 بحوالي 90 مليار روبل (ما يقارب 1.216 مليار دولار ) ، نصفها احتيال عبر الإنترنت "، لافتا إلى أن الجرائم الإلكترونية قد تزداد في عام 2022 باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات .
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وبحسب جدانوف، توقعات الخبراء الدوليين أن تزداد الخسائر الناتجة عن الجرائم الإلكترونية العالمية بنسبة 15% سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتصل إلى 6 تريليونات دولار هذا العام و10.5 تريليون دولار في عام 2025، هذا بالمقارنة مع 3 تريليونات دولار في عام 2015.
وتمثل تهديدات الأمن الإلكتروني أبرز التحديات لاقتصادات العالم التي تعتمد بشكل كبير على أحدث التقنيات، حيث أسهمت هذه التهديدات المعقدة بشكل كبير ومتسارع في تعزيز الطلب على أنظمة بنية تحتية عالية الحماية لأمن المعلومات.
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