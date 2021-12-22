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https://arabic.sputniknews.com/20211222/خلاف-بين-رئيس-الهلال-السعودي-وجارديم-بسبب-مصير-بيريرا-1054458619.html
خلاف بين رئيس "الهلال" السعودي ومدربه بسبب مصير بيريرا
خلاف بين رئيس "الهلال" السعودي ومدربه بسبب مصير بيريرا
وقع خلاف بين رئيس نادي "الهلال" السعودي، فهد بن نافل، والمدير الفني للفريق ليوناردو جارديم. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T16:29+0000
2021-12-22T16:29+0000
2021-12-22T16:37+0000
أخبار نادي الهلال السعودي
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أفادت تقارير صحفية سعودية، اليوم الأربعاء، بأن النادي يشهد خلال الفترة الأخيرة، خلافا كبيرا بين جارديم ورئيس النادي، بسبب مصير اللاعب البرازيلي ماثيوس بيريرا.وذكرت صحيفة "عاجل" السعودية، إن جارديم يريد الاستغناء عن خدمات صاحب الـ25 عامًا، بسبب ردود أفعاله واعتراضه على تغييره خلال مباراة "النصر" في ديربي الرياض، الذي انتهى لصالح الأخير بهدفين دون رد.وأضافت أن المدير الفني للهلال السعودي لم يقبل اعتذار بيريرا، عما بدر منه خلال لقاء الديربي، ويصر جارديم على رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية.من جانبه يرى فهد بن نافل، أن "ماثيوس بيريرا من العناصر الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، خاصة وأن عقده يمتد حتى 2026، بالإضافة إلى القدرات الفنية التي يتمتع بها".
https://arabic.sputniknews.com/20211016/الهلال-السعودي-يتأهل-لنصف-نهائي-دوري-أبطال-آسيا-1050453554.html
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أخبار نادي الهلال السعودي
خلاف بين رئيس "الهلال" السعودي ومدربه بسبب مصير بيريرا 16:29 GMT 22.12.2021 (تم التحديث: 16:37 GMT 22.12.2021)
وقع خلاف بين رئيس نادي "الهلال" السعودي، فهد بن نافل، والمدير الفني للفريق ليوناردو جارديم.
أفادت تقارير صحفية سعودية، اليوم الأربعاء، بأن النادي يشهد خلال الفترة الأخيرة، خلافا كبيرا بين جارديم ورئيس النادي، بسبب مصير اللاعب البرازيلي ماثيوس بيريرا.
وذكرت صحيفة "عاجل" السعودية، إن جارديم يريد الاستغناء عن خدمات صاحب الـ25 عامًا، بسبب ردود أفعاله واعتراضه على تغييره خلال مباراة "النصر" في ديربي الرياض، الذي انتهى لصالح الأخير بهدفين دون رد.
وأضافت أن المدير الفني
للهلال السعودي
لم يقبل اعتذار بيريرا، عما بدر منه خلال لقاء الديربي، ويصر جارديم على رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية.
من جانبه يرى فهد بن نافل، أن "ماثيوس بيريرا من العناصر الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، خاصة وأن عقده يمتد حتى 2026، بالإضافة إلى القدرات الفنية التي يتمتع بها".