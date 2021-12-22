https://arabic.sputniknews.com/20211222/دراسة-الجرعة-المعززة-من-سبوتنيك-لايت-تحفز-استجابة-أقوى-للأجسام-المضادة-لمتحور-أوميكرون-1054458397.html

دراسة: الجرعة المعززة من "سبوتنيك لايت" تحفز استجابة أقوى للأجسام المضادة لمتحور أوميكرون

دراسة: الجرعة المعززة من "سبوتنيك لايت" تحفز استجابة أقوى للأجسام المضادة لمتحور أوميكرون

أظهرت الدراسة الأولية التي أجراها مركز "غامالي" لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة، التابع لوزارة الصحة الروسية، أن التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" ومن ثم بجرعة معززة من... 22.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-22T16:25+0000

2021-12-22T16:25+0000

2021-12-22T16:25+0000

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وبحسب الدراسة التي نشرها الموقع الطبي "ميد آركايف"، فإن التعزيز غير المتجانس بوساطة "سبوتنيك لايت" هو الحل لزيادة فعالية اللقاحات الأخرى، بما في ذلك ضد "أوميكرون"، ما يطيل فترة الحماية المعززة.وتزيد الجرعة المعززة من "سبوتنيك لايت" بشكل كبير من نشاط تحييد الفيروس ضد أوميكرون بناء على فاعلية الأمصال المضادة، وذلك بعد 2-3 أشهر من إعادة التطعيم، حيث يعد "سبوتنيك لايت" معززا عالميا للقاحات الأخرى التي تعمل على تحفيز استجابة أقوى للأجسام المضادة والخلايا التائية.ويوصى باستخدام "سبوتنيك لايت" لتقوية فاعلية اللقاحات ضد "أوميكرون"، حيث يمكن أن تؤدي الجرعة المعززة بواسطة "سبوتنيك لايت" بالإضافة إلى جرعة معززة غير متجانسة إلى تقوية وإطالة الفاعلية المتضائلة بسرعة للعديد من اللقاحات في ضوء تحدي متحور "دلتا" و"أوميكرون".وتم تسجيل "سبوتنيك لايت" بالفعل في أكثر من 25 دولة كلقاح مستقل وداعم عالمي للقاحات أخرى تساعد على زيادة فاعليتها، بما في ذلك في الأرجنتين والإمارات والبحرين والفلبين وسان مارينو، كما تم ترخيص "سبوتنيك V" في 71 دولة بإجمالي عدد سكان يزيد عن 4 مليارات شخص.وأظهرت الجرعة المعززة من "سبوتنيك لايت" نتائج قوية تستخدم كمعزز في تجارب اللقاحات المختلطة والمتطابقة في الأرجنتين.وبحسب الموقع، أظهر المزيج المكون من "سبوتنيك لايت" مع اللقاحات التي تنتجها أسترازينيكا وسينوفارم وموديرنا وكاسينو، والتي أجريت في 5 مقاطعات (مدينة ومقاطعة بوينس آيرس، قرطبة، ولاريوخا، وسان لويس)، أن "سبوتنيك لايت" يحفز استجابة الأجسام المضادة القوية والخلايا التائية مقارنة بالنظام المتماثل (جرعتان من نفس اللقاح).كما أشارت الدراسة إلى أن كل مجموعة من "مزيج اللقاح" مع "سبوتنيك لايت"، أدت إلى إنتاج نسبا أعلى من الأجسام المضادة في اليوم الرابع عشر بعد إعطاء جرعة ثانية وذلك مقارنة بالنظم المتجانسة الأصلية (جرعتان من نفس اللقاح) لكل من اللقاحات.بيانات فاعلية "سبوتنيك لايت":أثبتت بيانات لتجارب حقيقية حول العالم أن "سبوتنيك لايت" آمن وفعال للغاية، خاصة تلك البيانات التي قدمتها وزارة الصحة في بوينس آيرس في الأرجنتين، والتي أظهرت فعالية قائمة بذاتها لـ "سبوتنيك لايت" تترواح بين 78.6-83.7٪ بين كبار السن (أكثر من 40.000 شخص تتراوح أعمارهم بين 60-79 عاما)، وهي نتيجة أعلى من تلك النتائج الناجمة عن اللقاحات ذات الجرعتين.كما أظهرت النتائج التي توصل إليها مركز غاماليا، بناء على البيانات التي تم جمعها في موسكو، أن لقاح "سبوتنيك لايت" المستقل له فعالية بنسبة 70٪ ضد العدوى من نوع دلتا لفيروس كورونا خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد التطعيم، وأن اللقاح فعال بنسبة 75٪ بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما.وتذكر الدراسة أن لقاح "سبوتنيك V" و الجرعة المعززة من "سبوتنيك لايت"، يعتمدان على منصة نواقل الفيروسات الغدية البشرية الآمنة والفعالة والتي لم يترافق معها نتائج سلبية خطيرة نادرة بعد التطعيم، مثل التهاب عضلة القلب أو التهاب التامور.

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https://arabic.sputniknews.com/20211130/الإمارات-تعطي-الضوء-الأخضر-لاستخدام-سبوتنيك-لايت-1053404588.html

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