https://arabic.sputniknews.com/20211222/دراسة-تكشف-السبب-الذي-يجعل-الأطفال-يضحكون-وفي-أي-عمر--1054454655.html

دراسة تكشف السبب الذي يجعل الأطفال يضحكون وفي أي عمر

دراسة تكشف السبب الذي يجعل الأطفال يضحكون وفي أي عمر

كشفت دراسة جديدة السبب الذي يجعل الأطفال يضحكون وفي أي عمر تحديدا يبدأ ذلك. 22.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-22T15:01+0000

2021-12-22T15:01+0000

2021-12-22T15:01+0000

الأطفال

أسباب الضحك

الضحك

الفكاهة

الدعابة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103878/24/1038782439_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bcd30ce3265ff4429debf1389fcc26e8.jpg

وفقا لدراسة عالمية شملت حوالي 700 طفل، نُشرت في مجلة Behavior Research Methods، إن أقرب وقت يمكن للرضع فيه تقدير الفكاهة هو أربعة أسابيع، بينما يبدأ حوالي نصف الأطفال في الضحك في عمر شهرين.ووجدت الدراسة، التي أجراها فريق من جامعة بريستول، أن الأطفال يمكنهم تقدير أشكال مختلفة من الفكاهة الجسدية والمرئية والسمعية من خلال اللعب، عن طريق أنشطة مختلفة يقوم بها والداهم والآخرون مثل الدغدغة، وصنع وجوه مضحكة والتحدث بأصوات غريبة.ووجدت الدراسة أيضا أن الأطفال الرضع الذين تقل أعمارهم عن عام واحد استمتعوا بملاحظة رد فعل الآخرين، مثل رؤية شخص يشعر بالخوف.نظر الباحثون أيضا في مسببات الضحك للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وثلاثة أعوام، ورأوا أن الفئة الأولى كانت من "الفكاهة غير المنطقية"، مثل تقليد صوت الكلب، فيما وجد أيضا أن الأطفال في سن الثالثة استمتعوا بألعاب الكلمات والحيل الطريفة.أدرك الباحثون أن التنشئة الاجتماعية هي المفتاح لتنمية روح الدعابة لدى الأطفال، وأشاروا إلى أنها يمكن أن تساعد أيضا في تحسين مهاراتهم المعرفية الأخرى، مثل الخيال.قالت الدكتورة إيلينا هويكا الباحثة الرئيسية "نتائجنا تؤكد أن الفكاهة هي عملية معقدة تتطور في السنوات الأربع الأولى من الحياة".وأكدت أنه من المهم تطوير أدوات لتحديد كيفية تطور الدعابة أولا حتى نتمكن من فهم ليس فقط ظاهرة الفكاهة نفسها، ولكن كيف يمكن للفكاهة أن تساعد الأطفال من الناحية المعرفية والاجتماعية والصحة النفسية.

https://arabic.sputniknews.com/20210617/دراسة-تتحدث-عن-علاقة-إنجاب-الأطفال-بالسعادة-1049283508.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأطفال, أسباب الضحك, الضحك, الفكاهة, الدعابة