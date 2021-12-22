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https://arabic.sputniknews.com/20211222/دراسة-تكشف-السبب-الذي-يجعل-الأطفال-يضحكون-وفي-أي-عمر--1054454655.html
دراسة تكشف السبب الذي يجعل الأطفال يضحكون وفي أي عمر
دراسة تكشف السبب الذي يجعل الأطفال يضحكون وفي أي عمر
كشفت دراسة جديدة السبب الذي يجعل الأطفال يضحكون وفي أي عمر تحديدا يبدأ ذلك. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T15:01+0000
2021-12-22T15:01+0000
الأطفال
أسباب الضحك
الضحك
الفكاهة
الدعابة
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وفقا لدراسة عالمية شملت حوالي 700 طفل، نُشرت في مجلة Behavior Research Methods، إن أقرب وقت يمكن للرضع فيه تقدير الفكاهة هو أربعة أسابيع، بينما يبدأ حوالي نصف الأطفال في الضحك في عمر شهرين.ووجدت الدراسة، التي أجراها فريق من جامعة بريستول، أن الأطفال يمكنهم تقدير أشكال مختلفة من الفكاهة الجسدية والمرئية والسمعية من خلال اللعب، عن طريق أنشطة مختلفة يقوم بها والداهم والآخرون مثل الدغدغة، وصنع وجوه مضحكة والتحدث بأصوات غريبة.ووجدت الدراسة أيضا أن الأطفال الرضع الذين تقل أعمارهم عن عام واحد استمتعوا بملاحظة رد فعل الآخرين، مثل رؤية شخص يشعر بالخوف.نظر الباحثون أيضا في مسببات الضحك للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وثلاثة أعوام، ورأوا أن الفئة الأولى كانت من "الفكاهة غير المنطقية"، مثل تقليد صوت الكلب، فيما وجد أيضا أن الأطفال في سن الثالثة استمتعوا بألعاب الكلمات والحيل الطريفة.أدرك الباحثون أن التنشئة الاجتماعية هي المفتاح لتنمية روح الدعابة لدى الأطفال، وأشاروا إلى أنها يمكن أن تساعد أيضا في تحسين مهاراتهم المعرفية الأخرى، مثل الخيال.قالت الدكتورة إيلينا هويكا الباحثة الرئيسية "نتائجنا تؤكد أن الفكاهة هي عملية معقدة تتطور في السنوات الأربع الأولى من الحياة".وأكدت أنه من المهم تطوير أدوات لتحديد كيفية تطور الدعابة أولا حتى نتمكن من فهم ليس فقط ظاهرة الفكاهة نفسها، ولكن كيف يمكن للفكاهة أن تساعد الأطفال من الناحية المعرفية والاجتماعية والصحة النفسية.
https://arabic.sputniknews.com/20210617/دراسة-تتحدث-عن-علاقة-إنجاب-الأطفال-بالسعادة-1049283508.html
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الأطفال, أسباب الضحك, الضحك, الفكاهة, الدعابة

دراسة تكشف السبب الذي يجعل الأطفال يضحكون وفي أي عمر

15:01 GMT 22.12.2021
© Photo / Pixabay Licenseالتوعية الجنسية للأطفال
التوعية الجنسية للأطفال - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© Photo / Pixabay License
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كشفت دراسة جديدة السبب الذي يجعل الأطفال يضحكون وفي أي عمر تحديدا يبدأ ذلك.
وفقا لدراسة عالمية شملت حوالي 700 طفل، نُشرت في مجلة Behavior Research Methods، إن أقرب وقت يمكن للرضع فيه تقدير الفكاهة هو أربعة أسابيع، بينما يبدأ حوالي نصف الأطفال في الضحك في عمر شهرين.
ووجدت الدراسة، التي أجراها فريق من جامعة بريستول، أن الأطفال يمكنهم تقدير أشكال مختلفة من الفكاهة الجسدية والمرئية والسمعية من خلال اللعب، عن طريق أنشطة مختلفة يقوم بها والداهم والآخرون مثل الدغدغة، وصنع وجوه مضحكة والتحدث بأصوات غريبة.
ووجدت الدراسة أيضا أن الأطفال الرضع الذين تقل أعمارهم عن عام واحد استمتعوا بملاحظة رد فعل الآخرين، مثل رؤية شخص يشعر بالخوف.
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نظر الباحثون أيضا في مسببات الضحك للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وثلاثة أعوام، ورأوا أن الفئة الأولى كانت من "الفكاهة غير المنطقية"، مثل تقليد صوت الكلب، فيما وجد أيضا أن الأطفال في سن الثالثة استمتعوا بألعاب الكلمات والحيل الطريفة.
أدرك الباحثون أن التنشئة الاجتماعية هي المفتاح لتنمية روح الدعابة لدى الأطفال، وأشاروا إلى أنها يمكن أن تساعد أيضا في تحسين مهاراتهم المعرفية الأخرى، مثل الخيال.
قالت الدكتورة إيلينا هويكا الباحثة الرئيسية "نتائجنا تؤكد أن الفكاهة هي عملية معقدة تتطور في السنوات الأربع الأولى من الحياة".
وأكدت أنه من المهم تطوير أدوات لتحديد كيفية تطور الدعابة أولا حتى نتمكن من فهم ليس فقط ظاهرة الفكاهة نفسها، ولكن كيف يمكن للفكاهة أن تساعد الأطفال من الناحية المعرفية والاجتماعية والصحة النفسية.
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