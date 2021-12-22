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https://arabic.sputniknews.com/20211222/دراسة-خطر-دخول-المستشفيات-بسبب-أوميكرون-أقل-بنسبة-80-1054451159.html
دراسة: خطر دخول المستشفيات بسبب أوميكرون أقل بنسبة 80%
دراسة: خطر دخول المستشفيات بسبب أوميكرون أقل بنسبة 80%
أظهرت دراسة حديثة أن مواطني جنوب أفريقيا الذين أصيبوا بفيروس كورونا في الموجة الرابعة الحالية من العدوى، تقل احتمالية دخولهم المستشفى بنسبة 80% إذا أصيبوا... 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T13:55+0000
2021-12-22T13:55+0000
2021-12-22T13:55+0000
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
أوميكرون
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وبينت الدراسة التي أجراها المعهد الوطني للأمراض المعدية في البلاد بقيادة العالمين نيكول والتر وشيريل كوهين، أنه بمجرد دخول المستشفى، فإن خطر الإصابة بمرض حاد لا يختلف عن المتحورات الأخرى.وأضافوا أنه بالمقارنة مع عدوى "دلتا" في جنوب أفريقيا بين أبريل/ نيسان ونوفمبر/ تشرين الثاني، ترتبط عدوى "أوميكرون" بانخفاض خطر الإصابة بأمراض خطيرة بنسبة 70%، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".منذ التعرف عليه من قبل علماء جنوب أفريقيا في 25 نوفمبر، أدى المتحور الجديد إلى زيادة أعداد الحالات بشكل قياسي في جميع أنحاء البلاد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون
دراسة: خطر دخول المستشفيات بسبب أوميكرون أقل بنسبة 80%
أظهرت دراسة حديثة أن مواطني جنوب أفريقيا الذين أصيبوا بفيروس كورونا في الموجة الرابعة الحالية من العدوى، تقل احتمالية دخولهم المستشفى بنسبة 80% إذا أصيبوا بمتحور "أوميكرون"، مقارنة بالسلالات الأخرى.
وبينت الدراسة التي أجراها المعهد الوطني للأمراض المعدية في البلاد بقيادة العالمين نيكول والتر وشيريل كوهين، أنه بمجرد دخول المستشفى، فإن خطر الإصابة بمرض حاد لا يختلف عن المتحورات الأخرى.
وأضافوا أنه بالمقارنة مع عدوى "دلتا" في جنوب أفريقيا بين أبريل/ نيسان ونوفمبر/ تشرين الثاني، ترتبط عدوى "
أوميكرون
" بانخفاض خطر الإصابة بأمراض خطيرة بنسبة 70%، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".
منذ التعرف عليه من قبل علماء جنوب أفريقيا في 25 نوفمبر، أدى المتحور الجديد إلى
زيادة أعداد الحالات
بشكل قياسي في جميع أنحاء البلاد.