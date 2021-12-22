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https://arabic.sputniknews.com/20211222/دولة-أوروبية-تتفق-مع-أخرى-لإيواء-السجناء-لديها-1054447894.html
دولة أوروبية تتفق مع أخرى لإيواء السجناء لديها
دولة أوروبية تتفق مع أخرى لإيواء السجناء لديها
أعلنت دولة أوروبية عن توصلها إلى اتفاق مع دولة أخرى لاستئجار سجون لديها، وذلك بهدف نقل سجنائها لقضاء مدة محكومياتهم هناك. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T12:59+0000
2021-12-22T12:59+0000
الدنمارك
كوسوفو
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وذكرت وزارة العدل الدنماركية في بيان إن الاتفاق يهدف لتخفيف اكتظاظ السجون، وتوفير 326 مكانا جديدا للمساجين بين عامي 2022 و2025.وفي العام الماضي تم ترحيل 350 سجينا من السجون الدنماركية إلى سجون أخرى خارج البلاد كي يقضوا ما تبقى من محكومياتهم.وازداد عدد السجناء في الدنمارك بنسبة 19% إلى أكثر من 4 آلاف سجين في بداية 2021 بحسب ما تشير إليه الإحصائيات الرسمية، كما أن السجون حاليا تعمل بنسبة 100% من طاقتها الاستيعابية، كما أنه وخلال الفترة نفسها انخفض عدد حراس السجون في البلاد بنسبة 18%.وقال وزير العدل نيك هيكيراب في بيان إن الدنمارك سينقصها نحو 1000 مكان في السجون بحلول 2025، مضيفا أن الخطة الجديدة ستؤمن أمكنة لـ 300 سجين في كوسوفو إضافة إلى مئات الأمكنة في البلاد.
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الدنمارك, كوسوفو

دولة أوروبية تتفق مع أخرى لإيواء السجناء لديها

12:59 GMT 22.12.2021
© AFP 2021 / PHILIPPE DESMAZESسجن
سجن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© AFP 2021 / PHILIPPE DESMAZES
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أعلنت دولة أوروبية عن توصلها إلى اتفاق مع دولة أخرى لاستئجار سجون لديها، وذلك بهدف نقل سجنائها لقضاء مدة محكومياتهم هناك.
وذكرت وزارة العدل الدنماركية في بيان إن الاتفاق يهدف لتخفيف اكتظاظ السجون، وتوفير 326 مكانا جديدا للمساجين بين عامي 2022 و2025.
وفي العام الماضي تم ترحيل 350 سجينا من السجون الدنماركية إلى سجون أخرى خارج البلاد كي يقضوا ما تبقى من محكومياتهم.
وازداد عدد السجناء في الدنمارك بنسبة 19% إلى أكثر من 4 آلاف سجين في بداية 2021 بحسب ما تشير إليه الإحصائيات الرسمية، كما أن السجون حاليا تعمل بنسبة 100% من طاقتها الاستيعابية، كما أنه وخلال الفترة نفسها انخفض عدد حراس السجون في البلاد بنسبة 18%.
وقال وزير العدل نيك هيكيراب في بيان إن الدنمارك سينقصها نحو 1000 مكان في السجون بحلول 2025، مضيفا أن الخطة الجديدة ستؤمن أمكنة لـ 300 سجين في كوسوفو إضافة إلى مئات الأمكنة في البلاد.
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