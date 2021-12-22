دونيتسك: واشنطن أرسلت شحنات من المواد المحرمة دوليا لأوكرانيا لاستخدامها في الحرب

وجاءت تصريحات قائد القوات التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، إدوارد باسورين، خلال مقابلة على قناة "روسيا 1" حيث أشار إلى أن الولايات المتحدة مدت القوات الأوكرانية بمواد كيميائية ضمنها بتوكسين البوتولينوم التي تسبب تسمما للأشخاص.وأضاف باسورين قائلا: "يعلم الجميع أن الولايات المتحدة أرسلت أنواعًا مختلفة من الأسلحة إلى أوكرانيا"، مشيرًا إلى أنه "في أكتوبر تم إرسال مادة لتوكسين البوتولينوم. واعتبر قائد القوات التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية أن مادة توكسين البوتولينوم هي نوع من الأسلحة الكيميائية، مشيرا إلى أنه تم إحضار حاوية تزن 300 كغم إلى منطقة ماريوبول واستخدمت هناك.
أعلنت القوات التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية أن كييف استوردت من واشنطن أسلحة وقذائف تحتوي على مواد كيميائية تسبب بالشلل العام في حال إطلاقها بالهواء.
وجاءت تصريحات قائد القوات التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، إدوارد باسورين، خلال مقابلة على قناة "روسيا 1" حيث أشار إلى أن الولايات المتحدة مدت القوات الأوكرانية بمواد كيميائية ضمنها بتوكسين البوتولينوم التي تسبب تسمما للأشخاص.
وأضاف باسورين قائلا: "يعلم الجميع أن الولايات المتحدة أرسلت أنواعًا مختلفة من الأسلحة إلى أوكرانيا"، مشيرًا إلى أنه "في أكتوبر تم إرسال مادة لتوكسين البوتولينوم.
واعتبر قائد القوات التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية أن مادة توكسين البوتولينوم هي نوع من الأسلحة الكيميائية، مشيرا إلى أنه تم إحضار حاوية تزن 300 كغم إلى منطقة ماريوبول واستخدمت هناك.