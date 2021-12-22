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رئيس الأركان الإسرائيلي: نعمل على إحباط التهديدات في منطقة الشرق الأوسط
رئيس الأركان الإسرائيلي: نعمل على إحباط التهديدات في منطقة الشرق الأوسط
قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، اليوم الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي يعمل على إحباط التهديدات في جميع الجهات على مدار الساعة. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T15:25+0000
2021-12-22T15:25+0000
الضفة الغربية
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إسرائيل
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ذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الأربعاء، أن الجنرال كوخافي قد صرح بأن الجيش الإسرائيلي يقوم ويعمل، ليل نهار، على إحباط التهديدات في جميع جهات البلاد، خلال 24 ساعة في اليوم.ونقل الموقع عن لسان الجنرال كوخافي أنه مثالا على ذلك الوصول إلى منفذي عملية إطلاق النار في مدينة "حومش" الاستيطانية في الضفة الغربية.جاءت تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي خلال حفل تخرج دورة طيارين، اليوم الأربعاء، والتي شدد خلالها على أن الجيش الإسرائيلي يحبط الهجمات في الداخل، وبطول حدوده بشكل يومي، كما يعمل على تدمير التهديدات في جميع أنحاء الشرق الأوسط.وأوضح الجنرال أفيف كوخافي أنه، يوميا، يتم تنفيذ عشرات الاعتقالات للفلسطينيين، ومحاربة البنية التحتية للمقاومة الفلسطينية لمنع العمليات "الإرهابية".
https://arabic.sputniknews.com/20211222/الرئيس-الإسرائيلي-إيران-قنبلة-موقوتة-تهدد-منطقة-الشرق-الأوسط-1054453928.html
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الضفة الغربية, عالم, إسرائيل

رئيس الأركان الإسرائيلي: نعمل على إحباط التهديدات في منطقة الشرق الأوسط

15:25 GMT 22.12.2021
© AP Photo / Oded Baliltyرئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي
رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© AP Photo / Oded Balilty
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قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، اليوم الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي يعمل على إحباط التهديدات في جميع الجهات على مدار الساعة.
ذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الأربعاء، أن الجنرال كوخافي قد صرح بأن الجيش الإسرائيلي يقوم ويعمل، ليل نهار، على إحباط التهديدات في جميع جهات البلاد، خلال 24 ساعة في اليوم.
المقاتلات الإسرائيلية إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
الرئيس الإسرائيلي: إيران قنبلة موقوتة تهدد منطقة الشرق الأوسط
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ونقل الموقع عن لسان الجنرال كوخافي أنه مثالا على ذلك الوصول إلى منفذي عملية إطلاق النار في مدينة "حومش" الاستيطانية في الضفة الغربية.
جاءت تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي خلال حفل تخرج دورة طيارين، اليوم الأربعاء، والتي شدد خلالها على أن الجيش الإسرائيلي يحبط الهجمات في الداخل، وبطول حدوده بشكل يومي، كما يعمل على تدمير التهديدات في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وأوضح الجنرال أفيف كوخافي أنه، يوميا، يتم تنفيذ عشرات الاعتقالات للفلسطينيين، ومحاربة البنية التحتية للمقاومة الفلسطينية لمنع العمليات "الإرهابية".
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