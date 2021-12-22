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https://arabic.sputniknews.com/20211222/رجل-يفجر-سيارته-التسلا-بالديناميت-بسبب-تكاليف-التصليح--فيديو---1054455171.html
رجل يفجر سيارته التسلا بالديناميت بسبب تكاليف التصليح ... فيديو
رجل يفجر سيارته التسلا بالديناميت بسبب تكاليف التصليح ... فيديو
أقدم مواطن فنلندي على تفجير سيارته بعد أن شعر بخيبة أمل، على خلفية التكلفة الكبيرة التي طلبتها شركة "تسلا" مقابل إصلاح السيارة. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T15:12+0000
2021-12-22T15:12+0000
2021-12-22T15:12+0000
تفجير سيارة مفخخة
تسلا
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ذكر موقع "فري برس" أن مالك السيارة، ويدعى توماس كاتينين، استخدم 30 كغ من الديناميت في تفجير السيارة.وقال الموقع إن الرجل الذي وثق عملية التفجير في مقطع مصور أراد أن يلفت انتباه العالم إلى خدمات ما بعد البيع "السيئة" لشركة "تسلا"، والتعبير عن خيبة أمله للأمر ذاته.وأشار توماس إلى أنه اشترى سيارة تسلا إس في عام 2013، وأنها ظلت جيدة للغاية لأول 1500 كم.ولكن بعد مرور بعض الوقت بدأت السيارة تعاني من بعض المشكلات، لذلك بعث بها إلى محطة الخدمة لإصلاحها.وبعد شهر تقريبا تلقى اتصالا من إدارة المحطة تخبره بأن الطريقة الوحيدة لإصلاح السيارة تتمثل في تغيير خلية البطارية بالكامل، وهو ما يكلف 22 ألف دولار.وبمجرد سماع الرقم قال توماس إنه أخبرهم بأنه سوف يستلم السيارة من محطة الخدمة وسوف يفجرها بقنبلة، وهو ما قام به بالفعل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تفجير سيارة مفخخة, تسلا
رجل يفجر سيارته التسلا بالديناميت بسبب تكاليف التصليح ... فيديو
أقدم مواطن فنلندي على تفجير سيارته بعد أن شعر بخيبة أمل، على خلفية التكلفة الكبيرة التي طلبتها شركة "تسلا" مقابل إصلاح السيارة.
ذكر
موقع "فري برس"
أن مالك السيارة، ويدعى توماس كاتينين، استخدم 30 كغ من الديناميت في تفجير السيارة.
وقال الموقع إن الرجل الذي وثق عملية التفجير في مقطع مصور أراد أن يلفت انتباه العالم إلى خدمات ما بعد البيع "السيئة" لشركة "تسلا"، والتعبير عن خيبة أمله للأمر ذاته.
وأشار توماس إلى أنه اشترى
سيارة تسلا
إس في عام 2013، وأنها ظلت جيدة للغاية لأول 1500 كم.
ولكن بعد مرور بعض الوقت بدأت السيارة تعاني من بعض المشكلات، لذلك بعث بها إلى محطة الخدمة لإصلاحها.
وبعد شهر تقريبا تلقى اتصالا من إدارة المحطة تخبره بأن الطريقة الوحيدة لإصلاح السيارة تتمثل في تغيير خلية البطارية بالكامل، وهو
ما يكلف 22 ألف دولار.
وبمجرد سماع الرقم قال توماس إنه أخبرهم بأنه سوف يستلم السيارة من محطة الخدمة وسوف يفجرها بقنبلة، وهو ما قام به بالفعل.